Rivian, otonom sürüşte kamera ve Lidar farkını gösteren bir video paylaştı

Tam Boyutta Gör Son dönemde otonom sürüş için Lidar gibi gelişmiş sensörlerin gerekli olup olmadığı tartışılıyor. Örneğin; Tesla, gelişmiş sensörleri bırakıp kamera tabanlı bir sistem geliştirme yoluna gitti. Hyundai de sadece kamera tabanlı bir otonom sürüş teknolojisi geliştiriyor. Peki bu sistemlerin hangisi daha sağlıklı çalışıyor?

Kamera tabanlı otonom sürüş yaklaşımının savı, insanların yalnızca gözleri ve beyinleriyle araç kullandığı için doğru kameralar ve yapay zekânın yeterli olabileceği yönünde. Ancak gerçekten tam otonom ve sürücüsüz araçların insanlardan çok daha güvenli olması gerekiyorsa, insan duyularının ötesine geçen sensörlerin devreye girmesi gerekmiyor mu?

Otomotiv endüstrisindeki genel kanı bu soruya açık bir “evet”. Bu hafta Rivian da bu görüşe katılan üreticiler arasında yerini aldı ve yaklaşık 45.000 dolardan başlaması beklenen Rivian R2 modeline Lidar ekleyeceğini duyurdu. Bu adım, aracın bulunduğu segment için oldukça dikkat çekici.

Tesla uzun süredir otonomi stratejisini yalnızca kamera ve yapay zekâ üzerine kurarken, Rivian bugün bunun neden yeterli olmayabileceğini gösteren kapsamlı bir sunum yaptı.

Yıllarca Lidar, yüksek fiyatı ve özel kullanım alanı nedeniyle yalnızca robotaksilere özgü bir teknolojiydi. Ancak sensör teknolojilerinin ucuzlaması ve küçülmesiyle birlikte seri üretim modellerde de yer almaya başladı.

Rivian’ın Elektrik Donanımından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Vidya Rajagopalan, Autonomy and AI Day etkinliğinde “10 yıl önce bir Lidar ünitesinin maliyeti on binlerce dolardı. Bugün iyi bir Lidara birkaç yüz dolara sahip olabiliyorsunuz” dedi. Üstelik çözünürlük artarken boyutlar da küçülüyor. Bu nedenle özellikle Çin’de, uygun fiyatlı modeller dahil birçok araçta lidar giderek yaygınlaşıyor.

Rivian’ın yayınladığı yeni bir videoda ise kamera tabanlı sistemler ile Lidar destekli sistemler arasındaki dramatik fark net bir şekilde görülüyor. İlk örnekte kamera, radar ve Lidar temelli üç sensör paketi benzer performans gösteriyor. Hareketli ve durağan objeler sorunsuz algılanıyor. Ancak sis devreye girdiğinde tablo tamamen değişiyor.

Kamera tabanlı sistem, insan gözünün de göremeyeceği birçok detayı kaçırıyor ve özellikle yoldan geçen bir yayayı algılayamıyor. Kamera ve radar kombinasyonu biraz daha fazla veri sağlayabilse de Lidar eklenince tüm sahne net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Bir diğer örnekte Lidar, neredeyse karanlık bir otoyolda yürüyen yayaları algılayabiliyor. Kamera tabanlı sistem ise bu kişileri ancak araç oldukça yaklaştığında fark ediyor ki bu da otonom sürüş güvenliği açısından büyük bir zorluk oluşturuyor.

Rivian, videolarda kullanılan kamera, radar veya Lidar modellerini netleştirmemiş olsa da bu karşılaştırma neden çoklu ve yedekli sensör sistemlerinin insan sürücülerden daha güvenli otonom araçlar için zorunlu olduğunu gerekçeleriyle ortaya koyuyor.

