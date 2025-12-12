Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rivian, otonom sürüşte kamera ve Lidar farkını gösteren bir video paylaştı

    Rivian, yeni R2 modeline Lidar ekleyerek kamera tabanlı otonom sürüş anlayışını sorguluyor. Uygun fiyatlı bir araçta gelişmiş sensör kullanımı, güvenlikte yeni bir standart oluşturabilir.

    İşte otonom sürüşte kamera ve Lidar farkı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde otonom sürüş için Lidar gibi gelişmiş sensörlerin gerekli olup olmadığı tartışılıyor. Örneğin; Tesla, gelişmiş sensörleri bırakıp kamera tabanlı bir sistem geliştirme yoluna gitti. Hyundai de sadece kamera tabanlı bir otonom sürüş teknolojisi geliştiriyor. Peki bu sistemlerin hangisi daha sağlıklı çalışıyor?

    Kamera tabanlı otonom sürüş yaklaşımının savı, insanların yalnızca gözleri ve beyinleriyle araç kullandığı için doğru kameralar ve yapay zekânın yeterli olabileceği yönünde. Ancak gerçekten tam otonom ve sürücüsüz araçların insanlardan çok daha güvenli olması gerekiyorsa, insan duyularının ötesine geçen sensörlerin devreye girmesi gerekmiyor mu?

    Otomotiv endüstrisindeki genel kanı bu soruya açık bir “evet”. Bu hafta Rivian da bu görüşe katılan üreticiler arasında yerini aldı ve yaklaşık 45.000 dolardan başlaması beklenen Rivian R2 modeline Lidar ekleyeceğini duyurdu. Bu adım, aracın bulunduğu segment için oldukça dikkat çekici.

    Tesla uzun süredir otonomi stratejisini yalnızca kamera ve yapay zekâ üzerine kurarken, Rivian bugün bunun neden yeterli olmayabileceğini gösteren kapsamlı bir sunum yaptı.

    Yıllarca Lidar, yüksek fiyatı ve özel kullanım alanı nedeniyle yalnızca robotaksilere özgü bir teknolojiydi. Ancak sensör teknolojilerinin ucuzlaması ve küçülmesiyle birlikte seri üretim modellerde de yer almaya başladı.

    Rivian’ın Elektrik Donanımından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Vidya Rajagopalan, Autonomy and AI Day etkinliğinde “10 yıl önce bir Lidar ünitesinin maliyeti on binlerce dolardı. Bugün iyi bir Lidara birkaç yüz dolara sahip olabiliyorsunuz” dedi. Üstelik çözünürlük artarken boyutlar da küçülüyor. Bu nedenle özellikle Çin’de, uygun fiyatlı modeller dahil birçok araçta lidar giderek yaygınlaşıyor.

    İşte otonom sürüşte kamera ve Lidar farkı
    Rivian’ın yayınladığı yeni bir videoda ise kamera tabanlı sistemler ile Lidar destekli sistemler arasındaki dramatik fark net bir şekilde görülüyor. İlk örnekte kamera, radar ve Lidar temelli üç sensör paketi benzer performans gösteriyor. Hareketli ve durağan objeler sorunsuz algılanıyor. Ancak sis devreye girdiğinde tablo tamamen değişiyor.

    Kamera tabanlı sistem, insan gözünün de göremeyeceği birçok detayı kaçırıyor ve özellikle yoldan geçen bir yayayı algılayamıyor. Kamera ve radar kombinasyonu biraz daha fazla veri sağlayabilse de Lidar eklenince tüm sahne net bir şekilde ortaya çıkıyor.

    Bir diğer örnekte Lidar, neredeyse karanlık bir otoyolda yürüyen yayaları algılayabiliyor. Kamera tabanlı sistem ise bu kişileri ancak araç oldukça yaklaştığında fark ediyor ki bu da otonom sürüş güvenliği açısından büyük bir zorluk oluşturuyor.

    Rivian, videolarda kullanılan kamera, radar veya Lidar modellerini netleştirmemiş olsa da bu karşılaştırma neden çoklu ve yedekli sensör sistemlerinin insan sürücülerden daha güvenli otonom araçlar için zorunlu olduğunu gerekçeleriyle ortaya koyuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ttnet şikayet etme en etkili 2 yol komşudan elektrik almak suç mu fiat egea 1.4 benzinli alınır mı türkiye'de yabancı hat kullanmak riddick 4 türkçe dublaj izle

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum