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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 17 Mayıs

    Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu güncellendi. İşte 17 Mayıs itibariyle Türkiye'de Koronavirüs hastalığının seyrini gösteren güncel Türkiye günlük koronavirüs tablosu:
    15 sa. (Son Güncelleme: 14 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 17 Mayıs
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    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

    Paylaşılan bilgilere göre 17 Mayıs Pazar günü itibariyle 35.368 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.368 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 149.435'e yükseldi.

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    17 Mayıs koronavirüs tablosu

    Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 44 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 4.140'a ulaştı.

    Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 1.825 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 109.962'ye yükselmiş oldu.

    17 Mayıs Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 468 olarak kayıtlara geçmiş durumda.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Kampaku 14 sa. yeni yorumcu Dr Rabbit
    Şu an herkes ekonomik ve ruhsal olarak zor durumda ancak yayılmayı kontrol altına almaları gerekiyor. Özellikle dolaşan insanlar çok fazla risk taşıyor. Biraz daha sabredin.
    Şu an herkes ekonomik ve ruhsal olarak zor durumda ancak yayılmayı kontrol altına almaları gerekiyor. Özellikle dolaşan insanlar çok fazla risk taşıyor. Biraz ...
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    Yanıtla +5
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    Normandia_06 (Yalçın ) 14 sa. en beğenilen
    Tabii artar vaka sayısı bu cahil kitle ile
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    mito1172 (mito ) 14 sa. Normandia_06
    tersine düşmüş 2 gün önce alttaki gibiydi bu gün nasıl 1.300 civarı olur hiç inanmadım

    sanırım artık hükümette saldı çayıra mevlam kayıra dedi

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    volga tuygun (tuygun habora) 11 sa.
    İyileşen sayısına dikkat edin. Bu hızla düşerse 10 gün sonra iyileşen hiç kalmayacak. Hastamı kalmadı da iyileşen bu kadar azaldı?
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    otuz3 (Sezgin Sencer) 13 sa.
    Beklentilerimden dusuk buna da sukur
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    smart1978 (X Y) 14 sa.
    Vaka sayisi halen cok yuksek indigi yok! Tedbirler sanki SIFIR! ...
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    CeyKalDa 14 sa.
    tr de corona bitmiştir
    artık tüm kısıtlamalar kalksın uçuşlar serbest olsun
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    Normandia_06 (Yalçın ) 14 sa. en beğenilen
    Tabii artar vaka sayısı bu cahil kitle ile
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    mito1172 (mito ) 14 sa. Normandia_06
    tersine düşmüş 2 gün önce alttaki gibiydi bu gün nasıl 1.300 civarı olur hiç inanmadım

    sanırım artık hükümette saldı çayıra mevlam kayıra dedi

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +3
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    Dr Rabbit (Ahmet Oğuz Baş) 14 sa.
    Bu şehirler arası yasak ne zaman kalkacak acaba insanları perişan ettiler aylardır kaç defa izin almayı denememe rağmen hep aynı kopyala yapıştır cevap ile ret edildim. Yaşadığım yere, evime dönemiyorum 2 tane iş fırsatı kaçırdım bu muhabbet yüzünden yaptıkları gerçekten ayıp hayır her önüne gelene izin versin demiyorum ama en azından yazdığımızı okusun mantıksız bir neden yazmıyoruz heralde.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Kampaku 14 sa. yeni yorumcu Dr Rabbit
    Şu an herkes ekonomik ve ruhsal olarak zor durumda ancak yayılmayı kontrol altına almaları gerekiyor. Özellikle dolaşan insanlar çok fazla risk taşıyor. Biraz daha sabredin.
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    Iwan (Furkan Kayhan) 14 sa. Dr Rabbit
    19 mayıs ikematgahının olduğu şehire seyahat edebiliceksin bayram da millet evine gitsin diye 19 mayıs da açıklanır 20-21-22 mayıs serbest olucak açıklanır 19unda
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