Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 17 Mayıs

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Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

Paylaşılan bilgilere göre 17 Mayıs Pazar günü itibariyle 35.368 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.368 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 149.435'e yükseldi.

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17 Mayıs koronavirüs tablosu

Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 44 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 4.140'a ulaştı.

Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 1.825 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 109.962'ye yükselmiş oldu.

17 Mayıs Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 468 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

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