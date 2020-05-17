Rainbow Six: Siege klonu Area F2 oyunu, Ubisoft ile Apple ve Google'ı karşı karşıya getirdi

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Fransız video oyun geliştiricisi ve yapımcısı Ubisoft, taktiksel FPS oyunu Tom Clancy's Rainbow Six: Siege'ın neredeyse bire bir kopyası olduğunu iddia ettiği Area F2 oyununun, yapılan uyarılara rağmen Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarında yer almaya devam etmesinden ötürü, Apple ve Google'a dava açtı.

Ayrıca Bkz. "50 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanı sunan Messenger Rooms kullanıma sunuldu"

Oyun ve eğlence sektöründe kendine özgü senoryaları olan oyunlar olduğu gibi birbirlerinden esinlenerek geliştirilen oyunlar da yok değil. Ancak Ubisoft, Alibaba çatısı altında bulunan Qookka Games tarafından geliştirilen Area F2'nin arayüz düzeninden operatörlere kadar neredeyse tamamen Rainbow Six: Siege'ın kopyası olduğunu belirtiyor.

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Ubisoft, Apple ve Google'a dava açtı

Area F2 konusunda Apple ve Google'ı telif hakkı ihlallerine karşı uyaran Ubisoft, oyunun App Store ve Google Play Store'dan kaldırılmaması üzerine Apple ve Google'dan davacı oldu.

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege dünya çapında 55 milyon kayıtlı oyuncu sayısı ve günlük üç milyondan fazla kişi tarafından oynananmasıyla Ubisoft'un en önemli yapımları arasında yer alıyor.

Area F2 - Global Launch Qookka Games Aksiyon Ücretsiz 80M

Area F2 - Global Launch Ejoy.com Limited Oyunlar Ücretsiz 1.1 GB

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-16/ubisoft-sues-apple-google-over-alibaba-s-rainbow-six-ripoff

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