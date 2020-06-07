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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 7 Haziran

    Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu güncellendi. İşte 7 Haziran itibariyle Türkiye'de Koronavirüs hastalığının seyrini gösteren güncel Türkiye günlük koronavirüs tablosu:
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 7 Haziran
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    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

    Paylaşılan bilgilere göre 7 Haziran Pazar günü itibariyle 35.335 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 914 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 170.132'ye yükseldi.

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    7 Haziran koronavirüs tablosu

    Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 23 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 4.692'ye ulaştı.

    Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 2.647 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 137.969'a yükselmiş oldu.

    7 Haziran Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 613, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 274 olarak kayıtlara geçmiş durumda.



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    Laifatzu (laimu ) 3 sa. en beğenilen PatlıcanMusakka
    sizede birşeyi inandırmak için uğraşmak falan mı lazım? en önemli konu sağlık iken, bu konuda yalan yarış iş yapılır mı? ülkemiz bu konuda iyi iş çıkardı, meyvelerini alıyoruz.
    sizede birşeyi inandırmak için uğraşmak falan mı lazım? en önemli konu sağlık iken, bu konuda yalan yarış iş yapılır mı? ülkemiz bu konuda iyi iş çıkardı, meyve...
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    PatlıcanMusakka 2 sa. Laifatzu
    Gözünü siyaset bürümüş senin. Sağlık konusunda bile taraf tutuyorsun.
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    riaz (can kaya) 1 sa. Laifatzu
    bence sen kendini avutuyorsun kimsenin meyve aldığı yok,
    kaç kişi test imkanı bulabiliyor sence ? O testlere ulaşmak ayrı dert ve korona olmayan adamı bile o sıralarda beklemek korona yapar
    düzen,dikkat,kural yok kimse maske takmıyor ve insan açlık sınırına geldi artık
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    PatlıcanMusakka 4 sa.
    Aşıyı falan buldukta söylemiyolar mı acaba?

    Her gün 800-900 iyileşen hasta varken son 3 gündür 1600-1800-2600 seviyesine geldi.



    İnandırıcı gelmiyor
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    Laifatzu (laimu ) 3 sa. PatlıcanMusakka
    sizede birşeyi inandırmak için uğraşmak falan mı lazım? en önemli konu sağlık iken, bu konuda yalan yarış iş yapılır mı? ülkemiz bu konuda iyi iş çıkardı, meyvelerini alıyoruz.
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    Chembond 2 sa. PatlıcanMusakka
    Çok güzel bir laf var "Önemli olan kime oy verdiğin değil, oyları kimi saydığıdır" diye.

    Mesela aktif olarak İŞKUR üzerinden son 6 aydır iş aramıyorsanız "işsiz" sayılmıyorsunuz. İstatistik çok kurnaz bir bilim dalı, kötü ellerde kara emelleri ak (beyaz manasında) gösterir.

    Şimdi ise Korona kapsamına giren hasta tanımı, vefat edenlerin saf olarak Koronadan ölmedikçe (nasıl olacak demeyin, çoklu organ yetmezliğinden ölürverir insanlar, Korona neticesindedir ama sebebi organların iflas etmesidir, gibi) "Korona'dan öldü" sayılıp sayılmadığı, bu günlük sayıların hangi sınırlamalara sahip olduğu net şekilde açıklanıyor mu? Sokağınızda Korona vakası var mı? Metroda, otobüste, vapurda Koronalı birisiyle aynı alanı paylaştın mı? HES uygulamasını yükleyip, bluetooth ve GPS açıp gezen kaç kişi var, kaçı Koronalı?

    Hala şehirlerdeki sayılar bile doğru düzgün açıklanmıyor. Devletin elinde bu sayıların olmadığını düşünmek sanırım saflık olurdu.

    Ne demişti büyüklerimiz? Ekonomiye CAN VERİN. İnce mesajmış, böyle olduğunu anlamamıştık...
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