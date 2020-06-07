Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 7 Haziran

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Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

Paylaşılan bilgilere göre 7 Haziran Pazar günü itibariyle 35.335 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 914 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 170.132'ye yükseldi.

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7 Haziran koronavirüs tablosu

Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 23 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 4.692'ye ulaştı.

Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 2.647 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 137.969'a yükselmiş oldu.

7 Haziran Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 613, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 274 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

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