Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı: 34109

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve koronavirüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor. Bugün açıklanan rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 34109'a çıktı.
Bugün 3892 yeni vaka, 76 yeni vefat açıklandı. Bugün toplam 20023 test yapıldı. Toplam test sayısı 222868, toplam ölü sayısı 725, toplam iyileşen hasta sayısı 1582 oldu. Bugün 256 hastanın iyileştiğini görüyoruz.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1474, entube hasta sayısı 987'ye çıktı. Umarız koronavirüs bulaşan kişileri, önümüzdeki günlerde iyileşen hasta olarak açıklarız.
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Makarnacı tayfa bir cevaplasin
Hala memelekete bk atiyorsunuz ya pes