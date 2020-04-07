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    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı: 34109

    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve koronavirüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor. Bugün açıklanan rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 34109'a çıktı.
    1 gün
    3,6b
    1
    25
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı: 34109
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    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve koronavirüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor. Bugün açıklanan rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 34109'a çıktı.

    Bugün 3892 yeni vaka, 76 yeni vefat açıklandı. Bugün toplam 20023 test yapıldı. Toplam test sayısı 222868, toplam ölü sayısı 725, toplam iyileşen hasta sayısı 1582 oldu. Bugün 256 hastanın iyileştiğini görüyoruz.

    Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1474, entube hasta sayısı 987'ye çıktı. Umarız koronavirüs bulaşan kişileri, önümüzdeki günlerde iyileşen hasta olarak açıklarız.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    koyunsayar 1 gün en beğenilen
    Memleketten memnun olmayanlar Amerika'ya gidebilir .orda uzay teknolojisi var birde heryeri hastane dolu ve bedava
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    Bay Robot ( tunc) 1 gün koyunsayar
    Ulan alsalar ilk sen gidersin topuğuna vura vura...
    Yanıtla +13
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    furkansulek (FURKAN SÜLEK) 1 gün
    Bugun nerdeyse %70 artiş var durum kötü
    Yanıtla +16
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    Mnr_baskurt (Münür Başkurt) 1 gün
    Adamlar kilise yapcaklarina hastane niye yapmamislar

    Makarnacı tayfa bir cevaplasin

    Hala memelekete bk atiyorsunuz ya pes

    Yanıtla +14
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Blue- 1 gün yeni yorumcu
    Salgın daha fazla yayılmadan ilaç bulunur umarım
    1 Yanıt Yanıtla
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    23stardust23 1 gün -Blue-
    çaresi yok .gribin çaresi bulundumu ki bunun bulunsun.belirtileri grip ile aynı ama bu can alıcı.
    Yanıtla +3
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    ista1907 (buro boruı) 1 gün
    istanbuldaki vakaların ilçelere dağılımı olan haritanın net görüntüsü var mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    caga_89 (berk aycan) 1 gün ista1907
    Bende ariyorum bulamiyorum
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    koyunsayar 1 gün en beğenilen
    Memleketten memnun olmayanlar Amerika'ya gidebilir .orda uzay teknolojisi var birde heryeri hastane dolu ve bedava
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    Bay Robot ( tunc) 1 gün koyunsayar
    Ulan alsalar ilk sen gidersin topuğuna vura vura...
    Yanıtla +13
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    23stardust23 1 gün
    koronadan ölenler gerçekten var mı .palavra gibi geliyor.ben inanmıyorum.türkiyede ölüm oranları ile insanları korkutup birileri menfaat sağlıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Mell88 (Melike Kübra) 1 gün 23stardust23
    Evet bütün Dünya bize yalan söylüyor. Çünkü kimse bizi çekemiyeaah
    Yanıtla +9
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    fbilker1907 (İlker Şengöçen) 1 gün
    Şu vakaların yer aldığı detaylı mahalle haritasını paylaştılar bulabilen varsa paylaşabilir mi
    Yanıtla +2
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    Mnr_baskurt (Münür Başkurt) 1 gün
    Adamlar kilise yapcaklarina hastane niye yapmamislar

    Makarnacı tayfa bir cevaplasin

    Hala memelekete bk atiyorsunuz ya pes

    Yanıtla +14
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    danger-gddr (danger gddr) 1 gün
    Vefat sayısı olarak neredeyse her ülkeden iyiyiz,sağlık bakanlığı çok iyi çalışıyor
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    MiLLETiNVEKiLi 1 gün danger-gddr
    Vefat sayısının az olmasının nedeni virüsün 1 ay geç gelmesidir.. şimdi hasta olanların durumu 2 hafta sonra belli olacaktır

    2 hafta önce 24 Mart'ta vaka sayısı 343tü ölüm oranı %20 olsa zaten 70 kisi civarı vefat beklenmesi gerekirdi. Bugünkü vaka sayısı 3800 olduğuna göre 2 hafta sonra 750 civarı vefat bekleyebiliriz
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    furkansulek (FURKAN SÜLEK) 1 gün
    Bugun nerdeyse %70 artiş var durum kötü
    Yanıtla +16
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 1 gün
    Virüsün yayılım hızı artıyor. Sanırım günlük bulaşma hızının son noktaya ulaşmasını bekliyolar. Ardından da 14-21 gün arası karantina ile atlatabiliriz bu durumu.



    Umarım ülkemiz mümkün olan en az sıkıntıyla atlatır bu durumu. Yaşamını yitirenlerlerin ailelerine Allah sabır versin.
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