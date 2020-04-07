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11 sa.

Gears 5 kısa süreliğine Steam'de oynaması ücretsiz oldu

12 sa.

Samsung, televizyonlarında Sharp'ın LCD panellerini kullanacak

12 sa.

Dell XPS 15 ve 17’nin fotoğrafları sızdırıldı

13 sa.

Uzaktan eğitim platformları hakkında KVKK'dan açıklama

13 sa.

KOVİD-19 salgınının merkezi Wuhan’da karantina kaldırıldı

14 sa.

EBA uzaktan eğitim için uygun fiyatlı tablet ve bilgisayarlar

14 sa.

Samsung 11 ve 12.4 inçlik iki yeni amiral gemisi tablet hazırlıyor

15 sa.

Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı

15 sa.

Çıkışı süresiz olarak ertelenen The Last of Us 2, bu kez de PlayStation Store’dan kaldırıldı

16 sa.

Facebook'tan çiftler için uzakları yakın eden eden uygulama: Tuned

16 sa.

HiSilicon Kirin 985 çipseti test sonuçları çıktı

1 gün

PS5 kontrolcüsü DualSense resmen tanıtıldı

1 gün

LEGO Super Mario setlerinin tarihi ve çıkış fiyatı belli oldu

1 gün

Intel H81 yongasetini emekliye ayırıyor

1 gün

Türk koronavirüs takip uygulaması geliştirildi

1 gün

Dünyanın ilk Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarı satışa çıktı

1 gün

Fiyatı iyice düşürmek iyi bir şey mi? "TP-Link Deco E4 incelemesi"

1 gün

iOS 13.4.1 yayınlandı: FaceTime ve Bluetooth sorunları çözüldü

1 gün

İşte Windows 10'un yeni Başlat menüsü

1 gün

Dünya Merkür yolcusu BepiColombo'ya veda edecek

1 gün

GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı: 34109

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Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman

1 gün

Valorant, Türkçe seslendirmeyle birlikte Kapalı Beta'ya başladı

1 gün

Yeni Huawei MatePad'in teknik özellikleri ortaya çıktı

1 gün

Poco kablosuz kulaklık geliştirdiğini duyurdu

1 gün

Garenta'dan araç kiralamada sağlık çalışanlarına yüzde 60 indirim

1 gün

Bir fareden ne ararsan var "Corsair Dark Core RGB Pro SE" inceleme

1 gün

Microsoft eski Apple başkan yardımcısını transfer etti

1 gün

Oppo Ace yeni bir akıllı telefon serisi olacak

1 gün

Microsoft'un bulut tabanlı oyun servisi Project xCloud, 11 ülkede daha kullanıma açılıyor

1 gün

Ankara'daki Roketsan Fabrikası'nda patlama meydana geldi

1 gün

Yenilenebilir enerji kapasitesi, 2019 yılında rekor değerlere ulaştı

1 gün

WhatsApp, sahte haberlerle savaşmak için yeni bir sınırlamaya gidiyor

1 gün

PS Plus Nisan 2020 oyunları indirmeye sunuldu

1 gün

Yeni Nissan X-Trail böyle görünebilir

1 gün

Huawei Mate Xs için "yıldızlararası" Türkiye fiyatı: 30.000TL

1 gün

Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi

1 gün

Türkiye’de uçuşlar yüzde 91 azaldı

1 gün

iOS 14 ile birlikte gelecek ana ekran widget'ları nasıl görünecek?

1 gün

Yaygın kullanılan üriner sistem ilacı pankreas kanserinde olumlu sonuç verdi

1 gün

Asus’tan kurumlar için ExpertBook B9450 dizüstü modeli

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