Kim Nerede? 46 Türkiye’deki koronavirüsün gen haritası çıkarıldı 46 GTA Online serverları, Epic'in kampanyasına dayanamadı: Rockstar'dan açıklama geldi 40 AppAnnie araştırma şirketinden BiP'e övgü
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye’deki koronavirüsün gen haritası çıkarıldı

    Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Fakültesi bünyesinde yapılan genom araştırmasıyla Türkiye'deki koronavirüs vakalarının kaynağı belirlendi.
    5 sa.
    3,7b
    46
    19
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Türkiye’deki koronavirüsün gen haritası çıkarıldı
    Tam Boyutta Gör

    Sabancı Üniversitesi'nin araştırmasıyla Türkiye’deki koronavirüs (Covid-19) vakalarının kaynağı belli oldu. Türkiye’deki ilk vakalardaki koronavirüsün kaynağı ve İstanbul genelindeki vakaların kaynağı açıklandı.

    Türk bilim insanlarının araştırmasına göre koronavirüs ayda en az iki defa mutasyona uğradı. Türkiye’de incelenen 30’dan fazla genom sekansına göre ilk vakanın ABD kaynaklı, ikinci vakanın Avustralya kaynaklı ve üçüncü vakanın İngiltere kaynaklığı olduğu sonucuna ulaşıldı. Koronavirüs ülkeden ülkeye geçiş yaparken mutasyon geçirip değişebiliyor. İlk vakanın ABD kaynaklı olması virüsün ABD'de görülen koronavirüsle aynı tip olduğunu gösteriyor ancak virüsün ABD'den geldiğine ilişkin kesin sonuç vermiyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle Dünya Sağlık Örgütüne soruşturma başlıyor"

    İstanbul’daki koronavirüs vakalarının çoğunluğunun Avrupa kaynaklı olduğu, Türkiye’deki iki şehirde ise Suudi Arabistan bağlantılı vakalar ortaya çıktı. Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Fakültesi bünyesinde araştırmayı yapan bilim insanları, yeni genomlar geldikçe vakaların gen haritasına ilişkin bilgilerin güncelleneceğini ifade ediyor. Türkiye’deki koronavirüsün genomuna ilişkin 27 sayfalık araştırmanın detaylarına kaynak bölümündeki pdf dosyasından ulaşabilirsiniz.



    Kaynakça https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.15.095794v1.full.pdf https://www.yenisafak.com/koronavirus/koronavirusun-gen-haritasi-cikarildi-istanbuldaki-vakalarin-cogu-avrupa-kaynakli-3540665 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Sezgin99 (Sezgin Yesiltas) 3 sa. en beğenilen
    Böyle şeyler yazmayın la turist onlar turist.

    Yılmaz Özdil kaynakları belirtmiştir. Böyle şeylerle halkın beynini yıkamayın

    "Türkiye’de dört grup insan yüzünden virüs yayıldı. Birincisi umreden gelenler, ikincisi İran’dan gelenler, üçüncüsü mülteciler, dördüncüsü turistler. "

    Demiştir. Görüleceği üzere sizin saydığınız yerler turistlerdir sadece. İlk 3 grubu unutmayın

    Bu salağı ne zaman okusam gülesim geliyor o yüzden paylaşan tüm yayın kanallarını hesabımdan banladım.
    Böyle şeyler yazmayın la turist onlar turist. Yılmaz Özdil kaynakları belirtmiştir. Böyle şeylerle halkın beynini yıkamayın "Türkiye’de dört gru...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MehmetNY (Mehmet ) 34 dk. Sezgin99
    Yazmanız var; ama okumanız yok galiba.


    "Türkiye’deki iki şehirde ise Suudi Arabistan bağlantılı vakalar ortaya çıktı."
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MehmetNY (Mehmet ) 34 dk. Sezgin99
    Yazmanız var; ama okumanız yok galiba.


    "Türkiye’deki iki şehirde ise Suudi Arabistan bağlantılı vakalar ortaya çıktı."
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    salem33 2 sa.
    Gerçek vaka sayısı test yapılmadığı için bilmemez. Kafa ütülüyorlar her gün. İşsizliği gündem dışı bırakmak tüm dertleri.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 17 dk.
    Avrupa’daki Amerika’daki vaka ve ölüm sayıları bu virüsün ağarlıklı olarak oralardan geldiği orta tabi birazda İran ve umreden gelenlerdende bu virüs ülkemize geldiği bir gerçektir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    İrfan Galip Bey 1 sa. yeni yorumcu
    Çalışmanın amacı yayılma haritasını çıkarmak değil. Zaten 85 milyonda 30 (15 milyonluk şehirde 3) örnekle böyle çıkarımlar yapılamaz. Eldeki çok kısıtlı veriyle filogenetik analiz yapmışlar yalnızca. Buradan "bakın umreciler suçsuzmuş" çıkarımı yapacak arkadaşlar çok sevinmesin yani.

    Kılavuzu Yeni Şafak olanın diye devam eden bir atasözü de vardı sanki.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 1 sa.
    Papaz Amvrosios, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile eğitim-din işleri bakan ve sivil koruma bakanı yardımcısını 'aforoz' ettiğini duyurdu. Aforoz durumunda kişinin kiliseye girmesi yasaklanıyor. Amvrosios, gerekçe olarak da kiliselerin kapatılmasını ve koronanın komünyondan bulaşabileceği söylemelerini gösterdi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    AndJusticeForAll (Serdar Tepeyurt) 1 sa.
    tamam arkadaşlar umrede bulaşamaz virüs falan hepimiz kabul ettik. allahın evinde nasıl virüs bulaşabilir? böyle bir şey olabilir mi???
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 27 dk. AndJusticeForAll
    Iran'dan gelen bir Allah'in kulu yokmus! Malum Iran da resmi Bayram haftalarca suruyordu ve Iran'da patlak verdiginde de Turkiye ile kapisi Van Sehrinde acikti! Bir de bu ise Hava yolu da katmak gerekir!


    Van'da bir muhtar oluleri gizledigi icin gorevinden alinmisti! Adamlar turizm algi vs ugruna mesleklerinden oluyorlar kendilerini feda ediyorlar ... Fedakar, cefakar ... Muhtar ...
    takvim.com.tr/...



    Ek olarak, Sabanci Universitesinden de suphelerim var.. Bircok komite kurulmaliydi farkli universitelerden ortak arastirma ile daha detayli daha derinlemeisne raporlandirilmasi gerekirdi ... 7 kisi ile rapor hazirlanmis cok ta anlamli degil. Ama hic yoktan da iyidir bir caba var diyelim ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Wacom Intuos (Can Tavas) 2 sa.
    Önlem alacaktık, bunu yapabilirdik. Üçüncü ayda ne oluyor yahu diye devreye girdiler, öncesinde umursayan yoktu. İnsanımız bunu sormuyor, lak lak peşinde.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    marcelor 2 sa.
    TTB bunu begenmedi
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    salem33 2 sa.
    Gerçek vaka sayısı test yapılmadığı için bilmemez. Kafa ütülüyorlar her gün. İşsizliği gündem dışı bırakmak tüm dertleri.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Sezgin99 (Sezgin Yesiltas) 3 sa. en beğenilen
    Böyle şeyler yazmayın la turist onlar turist.

    Yılmaz Özdil kaynakları belirtmiştir. Böyle şeylerle halkın beynini yıkamayın

    "Türkiye’de dört grup insan yüzünden virüs yayıldı. Birincisi umreden gelenler, ikincisi İran’dan gelenler, üçüncüsü mülteciler, dördüncüsü turistler. "

    Demiştir. Görüleceği üzere sizin saydığınız yerler turistlerdir sadece. İlk 3 grubu unutmayın

    Bu salağı ne zaman okusam gülesim geliyor o yüzden paylaşan tüm yayın kanallarını hesabımdan banladım.
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MehmetNY (Mehmet ) 34 dk. Sezgin99
    Yazmanız var; ama okumanız yok galiba.


    "Türkiye’deki iki şehirde ise Suudi Arabistan bağlantılı vakalar ortaya çıktı."
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MehmetNY (Mehmet ) 34 dk. Sezgin99
    Yazmanız var; ama okumanız yok galiba.


    "Türkiye’deki iki şehirde ise Suudi Arabistan bağlantılı vakalar ortaya çıktı."
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Şıh Hazretleri (- -) 3 sa.
    Daha önce yine Türkiye'de 2 üniversitede daha çıkartılmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    barabarabarbara +151 Sphygmus +148 fitamino +142 blue7 +135 Saint Ralph +106 blackzeros +90 Targarien96 +62 baycihan +58 kaan4554 +55 whoisata +54
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Mutlak.Sıfır 4. kez +337 2 oly1786 ilk kez +309 3 alito 3. kez +275
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    46 Kişi Okuyor (16 Üye, 30 Misafir) 17 Masaüstü 29 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3667 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    koronavirüs, covid-19 ve
    5 etiket daha sabancı ünivesitesi Türkiye Haberleri genom çalışması gen haritası Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası254,4b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı288b
    Instagram Profili47b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 34 dk. AppAnnie araştırma şirketinden BiP'e övgü 1 sa. Realme Narzo 10'un ilk partisi 2 dakikada tükendi 1 sa. Huawei, Google'a alternatif arama uygulamasını yayınladı 2 sa. Razer Opus kulaklığı aktif gürültü engelleme ile geliyor 2 sa. Makyajlı E-Serisi Coupe ve Cabrio'dan yeni teaser geldi 3 sa. Alcatel markası iki yeni giriş seviyesi telefon tanıttı 3 sa. X37-B uzay uçağı, Dünya’ya güneş enerjisi göndermek için tasarlanan cihazı yörüngeye taşıdı 4 sa. Alibaba, akıllı hoparlörü için yapay zekaya 1.4 milyar dolar yatırım yapacak 4 sa. Huawei MatePad Pro tablet incelemesi | Güçlü ve yetenekli 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye’deki koronavirüsün gen haritası çıkarıldı Sonraki Volkswagen Türkiye fabrikası tarım arazisi üzerine mi kurulacak? 6 sa. Mafia 1’in remake versiyonunun çıkış tarihi açıklandı 7 sa. Facebook Shops ile kendi vitrininizi oluşturun 7 sa. Logitech Circle View kamera gizliliğe önem veriyor 8 sa. AirPods Studio tamamen Vietnam’da üretilecek ilk Apple ürünü olabilir 9 sa. TV Box ve tıraş makinelerine ek gümrük vergisi getirildi 17 sa. Sony'nin 'büyük' PlayStation 5 etkinliği için geri sayım başladı 18 sa. Deadpool’un yaratıcısı Rob Liefeld’e göre Marvel’in 5 yıllık planı içinde Deadpool 3 yok 19 sa. Koronavirüs salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle Dünya Sağlık Örgütüne soruşturma başlıyor 20 sa. VDSL2 Vectoring destekli, uygun fiyatlı "Zyxel VMG3312-T20A modem incelemesi" 20 sa. Samsung Galaxy Note 20'nin eskiz çizimleri ortaya çıktı 21 sa. 19 Mayıs koronavirüs vaka sayısı 1022 oldu 22 sa. Türkiye'de Covid-19 için aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor 23 sa. Sony IMX500 sensöründe Microsoft Azure imzası 23 sa. Netflix'in merakla beklenen komedisi Space Force'tan yeni fragman 1 gün MIUI 12 global yayın takvimi belli oldu: Hangi cihazlara gelecek? 1 gün Google Arama uygulamasına karanlık mod desteği geldi 1 gün iQOO Z1 tanıtıldı: Dimensity 1000+ yonga seti, 144 Hz ekran, 48 MP kamera 1 gün ZOTAC yeni VR sırt bilgisayarını duyurdu 1 gün Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğünün fiyatı ve özellikleri sızdırıldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi