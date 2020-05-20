Türkiye’deki koronavirüsün gen haritası çıkarıldı

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Sabancı Üniversitesi'nin araştırmasıyla Türkiye’deki koronavirüs (Covid-19) vakalarının kaynağı belli oldu. Türkiye’deki ilk vakalardaki koronavirüsün kaynağı ve İstanbul genelindeki vakaların kaynağı açıklandı.

Türk bilim insanlarının araştırmasına göre koronavirüs ayda en az iki defa mutasyona uğradı. Türkiye’de incelenen 30’dan fazla genom sekansına göre ilk vakanın ABD kaynaklı, ikinci vakanın Avustralya kaynaklı ve üçüncü vakanın İngiltere kaynaklığı olduğu sonucuna ulaşıldı. Koronavirüs ülkeden ülkeye geçiş yaparken mutasyon geçirip değişebiliyor. İlk vakanın ABD kaynaklı olması virüsün ABD'de görülen koronavirüsle aynı tip olduğunu gösteriyor ancak virüsün ABD'den geldiğine ilişkin kesin sonuç vermiyor.

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İstanbul’daki koronavirüs vakalarının çoğunluğunun Avrupa kaynaklı olduğu, Türkiye’deki iki şehirde ise Suudi Arabistan bağlantılı vakalar ortaya çıktı. Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Fakültesi bünyesinde araştırmayı yapan bilim insanları, yeni genomlar geldikçe vakaların gen haritasına ilişkin bilgilerin güncelleneceğini ifade ediyor. Türkiye’deki koronavirüsün genomuna ilişkin 27 sayfalık araştırmanın detaylarına kaynak bölümündeki pdf dosyasından ulaşabilirsiniz.

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