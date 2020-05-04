Türkiye’den Somali’ye yerli solunum cihazı yardımı

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Tamamen Türkiye’de geliştirilen ve 14 günde seri üretimine başlanan yerli yoğun bakım solunum cihazı Biosys Biyovent, şimdi de Somalilere nefes olacak. Türkiye’den Somali’ye ventilatör (solunum) cihazı gönderildi.

Ventilatör cihazları, nefes alma sorunu yaşayan koronavirüs hastaları için kritik önem taşıyor. Bu cihazlar, hastalığı ağır durumdaki kişilerin hayata tutunmasını sağlıyor. Türkiye’de ventilatör cihazı bakımından eksiklik bulunmuyor ancak talebin olması ihtimali nedeniyle yerli ventilatör cihazları üretilip kullanıma sunuldu.

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100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır

Biosys tarafından geliştirilen ve Arçelik, ASELSAN, Baykar’ın desteğiyle seri üretimine başlanan ventilatör cihazlarının yurt dışına gönderilebileceği ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımda Somali’ye gönderilen yardım uçağında tıbbi ekipmanlara ek olarak 1 adet Biosys Biyovent solunum cihazının olduğu görülüyor.

Seri üretimden çıkan ilk 100 ventilatör cihazı Başakşehir Şehir Hastanesi’ne teslim edilmişti. Ayda 5 bin adet yeni cihaz üretilecek.

Biosys Biyovent ventilatör cihazı özellikleri

Türkiye'nin ilk üst düzey yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı

Yüzde 100 yerli tasarım ve üretim

Tüm hastalarla uyumlu

20 cc ye kadar düşük Vtidal'e inerken, dakikada 150 soluğa kadar çıkabiliyor

15 inç yüksek çözünürlüklü, dokunmatik ekran

Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, harici nemlendirici yuvası

2.5 saat dahili batarya

1-60Sn aralağında ayarlanabilir inspirasyon ve ekspirasyon bekletme özelliği sunuyor. (Inspiration Hold, Expiration Hold)

Oransal B asınç Desteği özelliği(PPAV) ile hasta cihaz etkileşimini artırır. SAV(Self Adjusting Ventilation) modu ile Otis Optimizasyonu sağlar ve hastayı en ideal değerlerde solutur.

Daha fazla teknik detayı ve ürünün resimlerini aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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