Türkiye’den Somali’ye yerli solunum cihazı yardımı

Tamamen Türkiye’de geliştirilen ve 14 günde seri üretimine başlanan yerli yoğun bakım solunum cihazı Biosys Biyovent, şimdi de Somalilere nefes olacak. Türkiye’den Somali’ye ventilatör (solunum) cihazı gönderildi.
Ventilatör cihazları, nefes alma sorunu yaşayan koronavirüs hastaları için kritik önem taşıyor. Bu cihazlar, hastalığı ağır durumdaki kişilerin hayata tutunmasını sağlıyor. Türkiye’de ventilatör cihazı bakımından eksiklik bulunmuyor ancak talebin olması ihtimali nedeniyle yerli ventilatör cihazları üretilip kullanıma sunuldu.İlginizi Çekebilir 100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır
Biosys tarafından geliştirilen ve Arçelik, ASELSAN, Baykar’ın desteğiyle seri üretimine başlanan ventilatör cihazlarının yurt dışına gönderilebileceği ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımda Somali’ye gönderilen yardım uçağında tıbbi ekipmanlara ek olarak 1 adet Biosys Biyovent solunum cihazının olduğu görülüyor.
Seri üretimden çıkan ilk 100 ventilatör cihazı Başakşehir Şehir Hastanesi’ne teslim edilmişti. Ayda 5 bin adet yeni cihaz üretilecek.
Biosys Biyovent ventilatör cihazı özellikleri
- Türkiye'nin ilk üst düzey yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı
- Yüzde 100 yerli tasarım ve üretim
- Tüm hastalarla uyumlu
- 20 cc ye kadar düşük Vtidal'e inerken, dakikada 150 soluğa kadar çıkabiliyor
- 15 inç yüksek çözünürlüklü, dokunmatik ekran
- Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, harici nemlendirici yuvası
- 2.5 saat dahili batarya
- 1-60Sn aralağında ayarlanabilir inspirasyon ve ekspirasyon bekletme özelliği sunuyor. (Inspiration Hold, Expiration Hold)
- Oransal B asınç Desteği özelliği(PPAV) ile hasta cihaz etkileşimini artırır. SAV(Self Adjusting Ventilation) modu ile Otis Optimizasyonu sağlar ve hastayı en ideal değerlerde solutur.
Daha fazla teknik detayı ve ürünün resimlerini aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ama böyle durumlarda yapacağınız ufacık yardım bir ülkeye normal durumda yapacağınızdan kat kat fazla etki gösterir.
ABD’ye yapılan iki uçak dolusu yardım ile giden mektubu okursanız anlamınıda anlarsınız. Bu yardım Trump’ın elini güçlendirir Türkiye hakkında pozitif bir sürü sonuca yol açar 10 katı lobi harcaması yapsanız bu sonucu elde edemezsiniz.
aa.com.tr/...