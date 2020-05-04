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    Türkiye’den Somali’ye yerli solunum cihazı yardımı

    Türkiye'de geliştirilen yoğun bakım solunum cihazı (ventilatör cihazı) Biosys Biyovent, Somali'deki hastalara nefes olacak. Türkiye'den Somali'ye solunum cihazı gönderildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye’den Somali’ye yerli solunum cihazı yardımı
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    Tamamen Türkiye’de geliştirilen ve 14 günde seri üretimine başlanan yerli yoğun bakım solunum cihazı Biosys Biyovent, şimdi de Somalilere nefes olacak. Türkiye’den Somali’ye ventilatör (solunum) cihazı gönderildi.

    Ventilatör cihazları, nefes alma sorunu yaşayan koronavirüs hastaları için kritik önem taşıyor. Bu cihazlar, hastalığı ağır durumdaki kişilerin hayata tutunmasını sağlıyor. Türkiye’de ventilatör cihazı bakımından eksiklik bulunmuyor ancak talebin olması ihtimali nedeniyle yerli ventilatör cihazları üretilip kullanıma sunuldu.

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    Biosys tarafından geliştirilen ve Arçelik, ASELSAN, Baykar’ın desteğiyle seri üretimine başlanan ventilatör cihazlarının yurt dışına gönderilebileceği ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımda Somali’ye gönderilen yardım uçağında tıbbi ekipmanlara ek olarak 1 adet Biosys Biyovent solunum cihazının olduğu görülüyor.

    Seri üretimden çıkan ilk 100 ventilatör cihazı Başakşehir Şehir Hastanesi’ne teslim edilmişti. Ayda 5 bin adet yeni cihaz üretilecek.

    Biosys Biyovent ventilatör cihazı özellikleri

    • Türkiye'nin ilk üst düzey yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı
    • Yüzde 100 yerli tasarım ve üretim
    • Tüm hastalarla uyumlu
    • 20 cc ye kadar düşük Vtidal'e inerken, dakikada 150 soluğa kadar çıkabiliyor
    • 15 inç yüksek çözünürlüklü, dokunmatik ekran
    • Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, harici nemlendirici yuvası
    • 2.5 saat dahili batarya
    • 1-60Sn aralağında ayarlanabilir inspirasyon ve ekspirasyon bekletme özelliği sunuyor. (Inspiration Hold, Expiration Hold)
    • Oransal B asınç Desteği özelliği(PPAV) ile hasta cihaz etkileşimini artırır. SAV(Self Adjusting Ventilation) modu ile Otis Optimizasyonu sağlar ve hastayı en ideal değerlerde solutur.

    Daha fazla teknik detayı ve ürünün resimlerini aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    vs-fb (Vn S) 1 hf. en beğenilen
    Somaliye gelince karşılıksız ver, vatandaşına, esnafına gelince kredi ile ver. Tamam Somali'ye verme demiyoruz da, vatandaşına da karşılıksız ver.
    Yanıtla +36
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    Gt95 (hakan dinler) 1 hf. infom@n
    sende dev heykel açılışı ile şhow yapıyorsun bizde böyle farkımız bu
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    monacomen 1 hf.
    Türkiye kendini Dünya Sağlık Örgütü sanıyor sanırsam. Satarsın anlarım da zengini fakiri bütün ülkelere yardım yollamak nedir? Dünyada bunu bizden başka yapan yok ise ya hepsi akıllı biz aptalız yada hepsi akıllı biz aptalız, başka seçenek yok mantıken.
    Türkiye kendini Dünya Sağlık Örgütü sanıyor sanırsam. Satarsın anlarım da zengini fakiri bütün ülkelere yardım yollamak nedir? Dünyada bunu bizden başka yapan y...
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. monacomen
    Hepsi aptal diyemem ama şartları el vermiyor.



    Ama böyle durumlarda yapacağınız ufacık yardım bir ülkeye normal durumda yapacağınızdan kat kat fazla etki gösterir.



    ABD’ye yapılan iki uçak dolusu yardım ile giden mektubu okursanız anlamınıda anlarsınız. Bu yardım Trump’ın elini güçlendirir Türkiye hakkında pozitif bir sürü sonuca yol açar 10 katı lobi harcaması yapsanız bu sonucu elde edemezsiniz.




    aa.com.tr/...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
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    mertvaran 1 hf. yeni yorumcu
    eee bize de versinler ya yardım edeceklerine
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf.
    rahatsız olanları okudukça böyle eylemler daha da değerli hale geliyor.
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    T Square (T Square) 1 hf.
    Ben bu ülkenin kendinden başka kendi vatandaşından başka herkesi daha çok düşünmesine anlam veremiyorum.Allah belanızı versin arkadaş !
    Yanıtla +2
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    Gt95 (hakan dinler) 1 hf.
    99 depreminde hükümet ne yardım etti kendi halkına nede desteğe gitti bunu millete çok gören zihniyet mazluma yaptığımız yardımdan rahatsız aynı zihniyet ne olacak
    Yanıtla +2
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    De Grado (Raci Demir) 1 hf.
    Bu hükümet Dünya'nın en DOĞRU işini bile yapsa, Bizim bu hükümeti ALKIŞLAYACAK halimiz yok...



    Yanıtla +9
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Kendi vatandaşına da ver
    1 Yanıt Yanıtla
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    Gt95 (hakan dinler) 1 hf. GwynBleidd48
    nereden biliyorsun vermediğini 99 depreminde ecevit hükümeti deprem zedelere yardım vermeyi bırak oraya gidip destek olmadı senin gibiler destek vermek yerine kösteklik yapıyorsun
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    maximus8282 (maximus ) 1 hf.
    Tam olarak tüm dünyaya yumuşak güç örneği sergiliyoruz. Bu dış politika başarılı.
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    Havya Makinesi 1 hf.
    bu zamana kadar kötü niyetli somalili ile tanışmadım.
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    fuckulteli 1 hf. Havya Makinesi
    Bir iki insanı tanıyıp tüm milleti ülkeyi yargılayamayız ama bendeki izlenimleri hiç hoş olmadı.
    KYK'da Iraklı, Somalili, Çad'lı, Tacik, Filistinli, Yemenli.. En medeniyetsiz ve saygısız ve kaba olanı Somalili ve Filistinli olandı.. Sonra Iraklı geliyordu, Türkmenlik vardı ama odayı paylaştığının farkında değildi.

    Çad'lı arkadaşın dili biraz zayıftı ama kibar, saygılıydı, 6 kişinin bir odayı paylaştığının farkındaydı.

    Birde Rus vardı ama bir Türk bölgesindendi de Ahıska mıydı diye aklıma geldi ama başka bir yer olabilir. Odayı paylaştığının farkındaydı, ortak yaşamayı biliyordu.

    (Aynı şekilde başka odaları beraber paylaştığım Türk arkadaşlar da oldu, onlarda odada yaşam kültürünü bilmeyen saygısız çok vardı.)

    Kaba arap kültüründen etkilenen insanları sevmiyorum, o ülkelere gitsem düzgün insanlarla karşılaşabilirim ama o kültürlerde sıkıntı var.
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    Feyzuli 1 hf.
    Somaliye yıllar önce iki otobüs verdik adamlar sokaklarda bayram şenliği ile kutladı. Yapmayın yani yazıktır günahtır. Kaç asır kölelik altında yaşamışlar gelişmemiş işte. Karşılaştırmayın bizler ile.
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    berk768 1 hf.
    Hay maşallah, devletimiz her yerde.Yardım etmediğimiz ülke kalmadı.

    A400M devasa büyüklükte ki uçakların biri gidiyor biri geliyor.

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    2112 kez okundu.
    16 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    Galeri, solunum cihazı ve
    5 etiket daha ventilatör cihazı biosys biyovent Türkiye Haberleri somali Bilim ve Teknoloji
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