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    Türkiye, Somali'de roket fırlatma tesisi inşa etmeye başladı

    Türkiye, uzun menzilli balistik füzelerini test etmek için bir süredir Somali ile görüşüyordu. Şimdi ise Somali Cumhurbaşkanı’na göre ülkedeki tesisin inşasına başlanmış durumda.

    Türkiye, Somali'de roket fırlatma tesisi inşa etmeye başladı Tam Boyutta Gör

    Türkiye, uzun menzilli roket test programını ilerletmek amacıyla Somali'de bir roket fırlatma tesisi inşa ediyor. Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud’un Mogadişu’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamaya göre, bu proje hem Somali’ye ekonomik kazanç sağlayacak hem de istihdam yaratacak. 

    Türkiye, Somali’deki ayak izini büyütüyor

    Somali'nin Hint Okyanusu’na doğrudan açılan stratejik konumu, roket fırlatmalarında düşen parçaların yerleşim alanlarına ya da diğer ülkelere zarar verme riskini ortadan kaldırarak Türkiye’nin uzay projeleri için ideal bir altyapı sunduğu ifade ediliyor. Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre bu avantaj, Somali’yi Türkiye’nin hem balistik füze testleri hem de uzay hedefleri için ideal bir üs haline getiriyor.

    Cumhurbaşkanı Mahmud, bu tesisin önemine vurgu yaparak, “Ben şahsen Somali'nin Türk uyduları için bir fırlatma rampasına ev sahipliği yapmasının öneminin, projenin yaratacağı milyarlarca dolar ve fırsattan daha da önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

    Türkiye, son yıllarda uzay araştırmalarına yönelik yatırımlarını artırarak küresel güçlerin domine ettiği uzay yarışında yer edinmeye çalışıyor. Somali’de inşa edilecek bu tesis, Türkiye’nin uzay projelerinde dönüm noktası olabilecek bir adım olarak görülüyor. Daha önceki yerel ve uluslararası haberlerde bu tesisin 1 milyar dolara mal olacağı aktarılmıştı. 

    Türkiye, son on yılda savunma iş birlikleri, altyapı projeleri ve enerji alanındaki yatırımlarıyla Afrika’da etkisini artırdı. Somali ile savunma ve kalkınma iş birliğini güçlendiren Türkiye, Somali yönetimi ile Etiyopya arasındaki arabuluculuk süreçlerinde de aktif bir rol oynadı. Ayrıca hidrokarbon arama projelerinde Somali ile ortak çalışmalar yürütmeyi planlıyor. Türkiye, 2017 yılında yurtdışındaki en büyük askeri üssünü Somali’de açmıştı.

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    Kayrabey 3 saat önce

    Güzel olmuş...

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