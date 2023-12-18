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    Türkiye’nin ilk açık deniz rüzgar enerjisi santrali için çalışmalar başlıyor

    Türkiye, yenilenebilir enerji projelerini büyütmeye devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre Türkiye, ilk deniz üstü rüzgar santrali için teknik çalışmalara 2024'te başlamayı hedefliyor.
    Türkiye, ilk açık deniz rüzgar enerjisi için çalışmalara başlıyor Tam Boyutta Gör
    Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Durak, Türkiye'de deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi santrali için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı'na (YEKA) ait saha büyüklüklerinin ağustosta belirlediğini açıkladı. Belirlenen alanlar Türkiye’nin deniz üstü rüzgar enerjisi projelerinin gerçekleşeceği bölgeler olacak. Türkiye, açık deniz rüzgar enerjisi konusunda ciddi bir potansiyele sahip ancak şimdiye kadar somut bir girişim olmamıştı.

    Türkiye’den açık deniz rüzgar enerjisi için adım

    Belirlenen YEKA alanlarında Bandırma açıklarında 1111 kilometrekare, Bozcaada açıklarında 299 kilometrekare, Gelibolu açıklarında 75,6 kilometrekare ve Karabiga kıyılarında 410 kilometrekare alan deniz üstü rüzgar enerjisi için tahsis edilmiş durumda.

    Tahsis edilen YEKA için ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler alınacak ve ardından belirli sahalarda meteorolojik ve oşinografik analiz ve ölçümlerden oluşan ön fizibilite etütleri gerçekleştirilecek. DÜRED Başkanı Durak, 2024'te denizlerde teknik çalışmalara başlanabilecek. Deniz üstü rüzgar enerjisi santral projeleri için Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) taban fiyatı kilovatsaat başına 6,75 cent/dolar, tavan fiyatı ise kilovatsaat başına 8,25 cent/dolar olarak belirlendi.” ifadelerini kullandı.

    Ayrıca YEKDEM'in uygulama süresinin 10 yıl olduğu bilgisini paylaşan Durak, bu tesisler için yerli katkı fiyatı uygulama süresinin de 5 yıl olarak düzenlendiğini belirtti. Bununla birlikte Türkiye'de rüzgarda yüzer ve sabit temelli kurulumlar için potansiyeli yüksek bölgelerin sayısı da fazla. Karadeniz'de yüzer kurulumlar için 13,9 gigavat ve sabit temelli kurulumlar için 1,3 gigavatlık potansiyel tespit edilirken Marmara Denizi'nde yüzer kurulumlar için 19,2 gigavat ve sabit temelli kurulumlar için 2,8 gigavatlık potansiyel mevcut.

    Ağustos verilerine göre Türkiye’nin toplam açık deniz rüzgâr potansiyelinin 50 metreden az derinlikte 18 GW sabit, 50-1000 metre derinlikte 57 GW olmak üzere yaklaşık 75 GW olduğu tahmin ediliyor. Önceki aylarda konu hakkında konuşan Durak’a göre denizdeki rüzgar potansiyeli ve teknolojilerin entegre kullanılmasıyla elektrik üretiminin dörtte üçünden fazlası deniz üstü rüzgar enerjisinden sağlanabilir.

    Türkiye'nin deniz üstü rüzgar kurulumu hedefinin 2035'te 5 GW olduğunu belirten Durak, toplam rüzgar kapasitesi hedefinin ise 29,6 GW olduğunu söyledi. Öte yandan dünya genelinde de bu yönde bir atılım söz konusu. Dünyada 2030'a kadar 460 GW deniz üstü rüzgar enerji kapasitesi olacağı tahmin ediliyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-ilk-deniz-ustu-ruzgar-santrali-icin-teknik-calismalar-2024te-baslayacak/3085523 https://www.aa.com.tr/tr/yesilhat/yesil-ekonomi/turkiyenin-deniz-ustu-ruzgar-elektrik-potansiyeli-mevcut-uretimin-dortte-ucunu-saglayabilir-/1820951
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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