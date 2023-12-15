Şanlıurfa'da 200 MW kapasiteli batarya depolamalı güneş enerjisi santrali kurulacak

Tam Boyutta Gör Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi sınırları içinde 200 MW kurulu güce sahip Depolamalı Güneş Enerji Santrali (DGES) kurulacak.

Sarı Enerji tarafından Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Güzelkuyu mevkiinde Türkiye'nin en büyük GES'lerinden biri olacak olan 200 MW kurulu güçte Güzelkuyu Depolamalı Güneş Enerji Santrali kurulması planlanıyor.

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2 milyar 40 milyon TL değerindeki proje kapsamında 300 hektar büyüklüğündeki alanda kurulacak santralde her biri 500 Watt gücünde 400.000 adet Halfcult Monokristal tipte panel kullanılacak. Ayrıca sahanın 0,50 hektalık kısmında 200 MWh kapasiteli Elektrik Depolama Tesisi (EDT) kurulacak. Depolama tesisinde lityum iyon bataryalar kullanılacak. Santralde yılda 400 milyon kWh elektrik üretilmesi planlanıyor.

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Şanlıurfa'da 200 MW depolamalı güneş enerji santrali kurulacak