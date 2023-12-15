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    Şanlıurfa'da 200 MW kapasiteli batarya depolamalı güneş enerjisi santrali kurulacak

    Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi sınırları içinde 200 MW kurulu güce sahip Depolamalı Güneş Enerji Santrali (DGES) kurulacak. Tesis, 200 MWh büyüklüğünde lityum iyon bataryalara sahip olacak.
    Şanlıurfa'da 200 MW depolamalı güneş enerji santrali kurulacak Tam Boyutta Gör
    Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi sınırları içinde 200 MW kurulu güce sahip Depolamalı Güneş Enerji Santrali (DGES) kurulacak.

    Sarı Enerji tarafından Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Güzelkuyu mevkiinde Türkiye'nin en büyük GES'lerinden biri olacak olan 200 MW kurulu güçte Güzelkuyu Depolamalı Güneş Enerji Santrali kurulması planlanıyor. 

    2 milyar 40 milyon TL değerindeki proje kapsamında 300 hektar büyüklüğündeki alanda kurulacak santralde her biri 500 Watt gücünde 400.000 adet Halfcult Monokristal tipte panel kullanılacak. Ayrıca sahanın 0,50 hektalık kısmında 200 MWh kapasiteli Elektrik Depolama Tesisi (EDT) kurulacak. Depolama tesisinde lityum iyon bataryalar kullanılacak. Santralde yılda 400 milyon kWh elektrik üretilmesi planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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