Şanlıurfa'da 200 MW kapasiteli batarya depolamalı güneş enerjisi santrali kurulacak

Sarı Enerji tarafından Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Güzelkuyu mevkiinde Türkiye'nin en büyük GES'lerinden biri olacak olan 200 MW kurulu güçte Güzelkuyu Depolamalı Güneş Enerji Santrali kurulması planlanıyor.
2 milyar 40 milyon TL değerindeki proje kapsamında 300 hektar büyüklüğündeki alanda kurulacak santralde her biri 500 Watt gücünde 400.000 adet Halfcult Monokristal tipte panel kullanılacak. Ayrıca sahanın 0,50 hektalık kısmında 200 MWh kapasiteli Elektrik Depolama Tesisi (EDT) kurulacak. Depolama tesisinde lityum iyon bataryalar kullanılacak. Santralde yılda 400 milyon kWh elektrik üretilmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.