Baykar, 50 tonluk uydu fırlatma sistemi geliştiriyor: İşte ilk detaylar

Tam Boyutta Gör Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO 2024 sahnesinde “Keynote” programında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, şirketin geleceğinin sadece insansız hava araçlarından oluşmadığını vurgulayarak artık gözlerini uzaya diktiklerini açıkladı. Baykar’ın bu hedef doğrultusunda 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerine çalıştığı da açıklandı.

2025’te 10’dan fazla KIZILELMA üretilecek

Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMA'ya vardıktan sonra gözü uzaya diktiklerini belirterek, "Karaları koruyabilmek için Mavi Vatan'a hükmedebilmek gerekiyor. Her ikisini koruyabilmek için göklere hükmedebilmek gerekiyor. Gökleri de koruyabilmek için muhakkak uzayda varlık göstermek gerekiyor." dedi. Bayraktar, KIZILELMA'nın seri üretiminin devam ettiğini, 2025'te 10'dan fazla KIZILELMA üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

50 tonluk fırlatma sistemi

Tam Boyutta Gör Daha önceki haberlimizden de bilindiği üzere Selçuk Bayraktar, 2 yıl önce tümüyle özkaynaklarla Fergani Uzay isimli girişimi kurdu. Fergani, takım uydulardan oluşan küresel konumlama sistemi inşa etmeyi amaçlıyor. Bu girişim aynı zamanda yörünge transfer araçları üzerinde de çalışıyor. Bayraktar, bunun yanında hedefleri arasında uzaya bağımsız bir şekilde çıkabilmeniz için fırlatma sistemleri geliştirdiklerini de söyledi. Bu bağlamda 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerindeki çalışmaların başladığı ifade edildi.

Tam Boyutta Gör Geliştirilmekte olunan 50 tonluk fırlatma sistemi, sıvı yakıtlı roket motorundan güç olacak. Bu fırlatma sistemi ile Fergani’nin ve Türkiye’nin uyduları yörüngeye yerleştirilebilecek. İlk test roketinin 2026'da fırlatılması hedefleniyor.

Halihazırda Türkiye’de Roketsan, DeltaV ve Fergani üç farklı fırlatma sistemi üzerinde çalışıyor. Ancak bunların üçü de 100 kg ila 500 kg arasındaki yükleri fırlatmak için kullanılacak. Dolayısıyla bu sistemler bir süre daha SpaceX gibi diğer uzay şirketleri ile doğrudan rekabet etmeyecek. Ancak bu sistemler sayesinde Türkiye, kendi uydularını uzaya fırlatabilecek. Ek olarak üç şirket de farklı roket motorlarına yoğunlaşıyor. Roketsan; katı-sıvı, Fergani; sıvı-sıvı ve DeltaV; parafin sıvı oksijen yakıt çiftini kullanıyor.

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Baykar, 50 tonluk uydu fırlatma sistemi geliştiriyor