Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Baykar, 50 tonluk uydu fırlatma sistemi geliştiriyor: İşte ilk detaylar

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, yaptığı bir açıklamada 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerine çalıştıklarını açıkladı. Bu dev roket ile Fergani Uzay’ın uyduları fırlatılacak.
    Baykar, 50 tonluk uydu fırlatma sistemi geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO 2024 sahnesinde “Keynote” programında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, şirketin geleceğinin sadece insansız hava araçlarından oluşmadığını vurgulayarak artık gözlerini uzaya diktiklerini açıkladı. Baykar’ın bu hedef doğrultusunda 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerine çalıştığı da açıklandı.

    2025’te 10’dan fazla KIZILELMA üretilecek

    Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMA'ya vardıktan sonra gözü uzaya diktiklerini belirterek, "Karaları koruyabilmek için Mavi Vatan'a hükmedebilmek gerekiyor. Her ikisini koruyabilmek için göklere hükmedebilmek gerekiyor. Gökleri de koruyabilmek için muhakkak uzayda varlık göstermek gerekiyor." dedi. Bayraktar, KIZILELMA'nın seri üretiminin devam ettiğini, 2025'te 10'dan fazla KIZILELMA üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

    50 tonluk fırlatma sistemi

    Baykar, 50 tonluk uydu fırlatma sistemi geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Daha önceki haberlimizden de bilindiği üzere Selçuk Bayraktar, 2 yıl önce tümüyle özkaynaklarla Fergani Uzay isimli girişimi kurdu. Fergani, takım uydulardan oluşan küresel konumlama sistemi inşa etmeyi amaçlıyor. Bu girişim aynı zamanda yörünge transfer araçları üzerinde de çalışıyor. Bayraktar, bunun yanında hedefleri arasında uzaya bağımsız bir şekilde çıkabilmeniz için fırlatma sistemleri geliştirdiklerini de söyledi. Bu bağlamda 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerindeki çalışmaların başladığı ifade edildi.
    Baykar, 50 tonluk uydu fırlatma sistemi geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Geliştirilmekte olunan 50 tonluk fırlatma sistemi, sıvı yakıtlı roket motorundan güç olacak. Bu fırlatma sistemi ile Fergani’nin ve Türkiye’nin uyduları yörüngeye yerleştirilebilecek. İlk test roketinin 2026'da fırlatılması hedefleniyor.

    Halihazırda Türkiye’de Roketsan, DeltaV ve Fergani üç farklı fırlatma sistemi üzerinde çalışıyor.  Ancak bunların üçü de 100 kg ila 500 kg arasındaki yükleri fırlatmak için kullanılacak. Dolayısıyla bu sistemler bir süre daha SpaceX gibi diğer uzay şirketleri ile doğrudan rekabet etmeyecek. Ancak bu sistemler sayesinde Türkiye, kendi uydularını uzaya fırlatabilecek. Ek olarak üç şirket de farklı roket motorlarına yoğunlaşıyor. Roketsan; katı-sıvı, Fergani; sıvı-sıvı ve DeltaV; parafin sıvı oksijen yakıt çiftini kullanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    voodoo child +22 Ahmet1020 +20 jubeii +13 aksinaletinsan +11 Wacom Intuos +10 diamonddogs +8 12 Angry Men +8 AlbatrosD.IIIFazılBey +8 Alper Çağlar +7 İl teber +7 Mr. Jingles +7 gun +7 alaz1903 +7 Apple_M1 +6 iamburak +6 DARTH_BLACK +6 KobraAbiniz +6 Surface Area +5 Dr.Perga +5 2jz1993 +5 Anthropomancy +5 ahmet1905_47 +5 hanahmet +5 Cem +5 _köle_ +4
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    18 Kişi Okuyor (9 Üye, 9 Misafir) 2 Masaüstü 16 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    693 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    baykar, fergani uzay ve
    8 etiket daha uydu Türkiye Haberleri roket fırlatma sistemi selçuk bayraktar saha expo Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı348b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sahte numara alma half life opposing force türkçe yama imzalı forma nasıl yıkanır italya"da tıp okumak ekşi esenlerden fatihe nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 FE 5G
    Samsung Galaxy S23 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G8
    HP 255 G8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız