Baykar, 50 tonluk uydu fırlatma sistemi geliştiriyor: İşte ilk detaylar

2025’te 10’dan fazla KIZILELMA üretilecek
Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMA'ya vardıktan sonra gözü uzaya diktiklerini belirterek, "Karaları koruyabilmek için Mavi Vatan'a hükmedebilmek gerekiyor. Her ikisini koruyabilmek için göklere hükmedebilmek gerekiyor. Gökleri de koruyabilmek için muhakkak uzayda varlık göstermek gerekiyor." dedi. Bayraktar, KIZILELMA'nın seri üretiminin devam ettiğini, 2025'te 10'dan fazla KIZILELMA üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.
50 tonluk fırlatma sistemi
Halihazırda Türkiye’de Roketsan, DeltaV ve Fergani üç farklı fırlatma sistemi üzerinde çalışıyor. Ancak bunların üçü de 100 kg ila 500 kg arasındaki yükleri fırlatmak için kullanılacak. Dolayısıyla bu sistemler bir süre daha SpaceX gibi diğer uzay şirketleri ile doğrudan rekabet etmeyecek. Ancak bu sistemler sayesinde Türkiye, kendi uydularını uzaya fırlatabilecek. Ek olarak üç şirket de farklı roket motorlarına yoğunlaşıyor. Roketsan; katı-sıvı, Fergani; sıvı-sıvı ve DeltaV; parafin sıvı oksijen yakıt çiftini kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
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