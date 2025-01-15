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    Türkiye uzaya adeta çıkarma yaptı: 8 uydu yörüngeye fırlatıldı

    Türkiye’nin öne delen uzay şirketleri Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri ve Fergani Uzay’a ait yeni uydularla birlikte İTÜ SSDTL ve Hello Space’in uyduları uzaya başarıyla fırlatıldı.
    Türkiye uzaya adeta çıkarma yaptı: 8 uydu yörüngeye fırlatıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin öne delen uzay şirketleri Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri ve Fergani Uzay, SpaceX’e ait Falcon 9'un Transporter-12 görevi ile ABD’deki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uydularını yörüngeye başarıyla yerleştirdi. Bu görevde ayrıca İTÜ SSDTL ve Hello Space’in uyduları da uzaya başarıyla fırlatıldı. Fırlatmanın tamamını aşağıdaki X bağlantısından izleyebilirsiniz.

    Uzaya çıkarma yapıldı

    Başarıyla gerçekleştirilen Transporter-12 görevine ilişkin görüntüler SpaceX'in X hesabından canlı olarak yayınlandı. Fergani uydusunun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi geçen yıl mayıs ayında başarıyla gerçekleştirilmişti. Selçuk Bayraktar, Fergani'yi takım uydulardan oluşan küresel konumlama sistemini inşa etmek üzere kurduklarını belirtmişti. Bu hedef doğrultusunda Fergani Uzay, Small-GEO kategorisindeki ilk uydusu FGN-100-d1'i yörüngeye fırlattı.

    Selçuk Bayraktar fırlatma sonrasında X hesabından yaptığı açıklamada “Bizim için tarihi bir adım” dedi. Plan-S ise “Connecta IoT Network uydularımızın dördünün de SpaceX Falcon 9 Transporter-12 göreviyle başarıyla fırlatıldığını ve şu anda yörüngede olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullanırken tüm uyduların mükemmel sağlıkta olduğunu bildirdi. Firma, yeni uydularla daha geniş kapsama alanları ve daha kısa ziyaret süreleri elde edileceğini ifade etti.

    Türkiye uzaya adeta çıkarma yaptı: 8 uydu yörüngeye fırlatıldı
    Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri ise bu alanda daha deneyimli. Firma, yörüngedeki mevcut uydularına 4 adet Connecta IoT uydusu (Connecta IOT-5, 6, 7 ve 8) daha ekledi. Plan-S, yeni ticari uydularıyla IoT ve 6G NTN haberleşme teknolojilerinde ilerlemeyi hedefliyor. Son fırlatma ile firma, uzaya toplamda 5’i test uydusu olmak üzere 13 uydu göndermiş oldu. Firma halihazırdaki uyduları ile elektrik sayaçlarını uzaydan okuyarak enerji alanında hizmet vermeye başladı. Yeni uydular ile birlikte firma tarım, denizcilik, su kaynaklarının yönetimi alanlarında da adımlar atacak. Önümüzdeki yıllarda uydu sayısı ise 200 üzerine çıkarılacak. Firmanın planları arasında uydular ile 6G bağlantısı da yer alıyor.

    Gerçekleştirilen Transporter-12 görevinde 130’dan fazla faydalı yük taşınırken ayrıca ITU SSDTL’nin geliştirdiği PAUSAT1 ve Hello Space’in geliştirdiği SKYLINK 1&2 uyduları da başarılı bir şekilde yörüngelerine yerleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konu hakkında "Fergani'nin ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S'in 4 adet Connecta IoT uydusu (Connecta IOT-5, 6, 7 ve 8) bugün SpaceX'in Transporter-12 görevi ile uzaya çıkıyor. Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek." dedi.

    Türkiye Uzay Ajansı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Fergani Uzay, ilk uydusu FGN-100-d1'i SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya göndererek Small-GEO kategorisinde yeni bir dönemi başlattı. Haberleşme ve coğrafi konumlandırma alanında küresel kapsama sunacak uydu, geleceğin teknolojilerine öncülük edecek. Plan-S, yeni ticari uydularıyla IoT ve 6G NTN haberleşme teknolojilerinde global çözümler geliştirmeye devam ediyor. Şirket, bugüne kadar 9 uyduyu başarıyla uzaya gönderdi ve IoT uydu ağı hedefini büyütmeye devam ediyor. Ülkemizin öncü uzay şirketleri Fergani Uzay ve Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojilerini bu önemli başarıları için tebrik ediyoruz!"

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    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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