Türkiye uzaya adeta çıkarma yaptı: 8 uydu yörüngeye fırlatıldı

Uzaya çıkarma yapıldı
Başarıyla gerçekleştirilen Transporter-12 görevine ilişkin görüntüler SpaceX'in X hesabından canlı olarak yayınlandı. Fergani uydusunun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi geçen yıl mayıs ayında başarıyla gerçekleştirilmişti. Selçuk Bayraktar, Fergani'yi takım uydulardan oluşan küresel konumlama sistemini inşa etmek üzere kurduklarını belirtmişti. Bu hedef doğrultusunda Fergani Uzay, Small-GEO kategorisindeki ilk uydusu FGN-100-d1'i yörüngeye fırlattı.
Selçuk Bayraktar fırlatma sonrasında X hesabından yaptığı açıklamada “Bizim için tarihi bir adım” dedi. Plan-S ise “Connecta IoT Network uydularımızın dördünün de SpaceX Falcon 9 Transporter-12 göreviyle başarıyla fırlatıldığını ve şu anda yörüngede olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullanırken tüm uyduların mükemmel sağlıkta olduğunu bildirdi. Firma, yeni uydularla daha geniş kapsama alanları ve daha kısa ziyaret süreleri elde edileceğini ifade etti.
Gerçekleştirilen Transporter-12 görevinde 130’dan fazla faydalı yük taşınırken ayrıca ITU SSDTL’nin geliştirdiği PAUSAT1 ve Hello Space’in geliştirdiği SKYLINK 1&2 uyduları da başarılı bir şekilde yörüngelerine yerleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konu hakkında "Fergani'nin ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S'in 4 adet Connecta IoT uydusu (Connecta IOT-5, 6, 7 ve 8) bugün SpaceX'in Transporter-12 görevi ile uzaya çıkıyor. Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek." dedi.
Türkiye Uzay Ajansı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Fergani Uzay, ilk uydusu FGN-100-d1'i SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya göndererek Small-GEO kategorisinde yeni bir dönemi başlattı. Haberleşme ve coğrafi konumlandırma alanında küresel kapsama sunacak uydu, geleceğin teknolojilerine öncülük edecek. Plan-S, yeni ticari uydularıyla IoT ve 6G NTN haberleşme teknolojilerinde global çözümler geliştirmeye devam ediyor. Şirket, bugüne kadar 9 uyduyu başarıyla uzaya gönderdi ve IoT uydu ağı hedefini büyütmeye devam ediyor. Ülkemizin öncü uzay şirketleri Fergani Uzay ve Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojilerini bu önemli başarıları için tebrik ediyoruz!"Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil