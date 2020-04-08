Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası salgınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dün açıklanan rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 34109’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 725’e yükseldi.

Koronavirüsün istisnasız 81 ilimizde görüldüğünü belirten Koca, salgının İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirlerde yoğunluk gösterdiğine dikkat çekti. Bu şehirlerin yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın olduğu şehirler olduğunu belirtti.

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Ayrıca Bkz. "Türk koronavirüs takip uygulaması geliştirildi"

Bakan Koca ayrıca, yeni tip koronavirüs tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye’deki dağılımı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir ve Zonguldak’taki dağılımını gösteren haritalar paylaştı. Dağılımı sokak sokak gösteren bu haritalardaki hastalar, dört farklı renkte noktalarla temsil ediliyor. Bu renklerin anlamları şöyle:

Kırmızı : Vakanın durumu ciddi ve hastanede

: Vakanın durumu ciddi ve hastanede Mavi : Vakanın durumu orta ağır ve hastanede

: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede Mor : Vaka evde izleniyor

: Vaka evde izleniyor Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikayeti olmayan, evde izole edilen vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü basın toplantısında Türkiye’deki hastaların dağılımını gösteren haritaların yanı sıra vakaların yaş ve cinsiyete göre yüzdelik dağılımı gibi önemli verileri gösteren grafikler de paylaştı. Tüm bu harita ve grafikleri aşağıdaki galeride bulabilirsiniz:

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