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    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü basın toplantısında koronavirüs hastalarının Türkiye genelindeki ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi yoğun görülen şehirlerdeki dağılımını gösteren haritalar paylaştı.
    15 sa. (Son Güncelleme: 14 sa.)
    6,2b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası salgınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dün açıklanan rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 34109’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 725’e yükseldi.

    Koronavirüsün istisnasız 81 ilimizde görüldüğünü belirten Koca, salgının İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirlerde yoğunluk gösterdiğine dikkat çekti. Bu şehirlerin yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın olduğu şehirler olduğunu belirtti.

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    Ayrıca Bkz. "Türk koronavirüs takip uygulaması geliştirildi"

    Bakan Koca ayrıca, yeni tip koronavirüs tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye’deki dağılımı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir ve Zonguldak’taki dağılımını gösteren haritalar paylaştı. Dağılımı sokak sokak gösteren bu haritalardaki hastalar, dört farklı renkte noktalarla temsil ediliyor. Bu renklerin anlamları şöyle:

    • Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede
    • Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede
    • Mor: Vaka evde izleniyor
    • Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikayeti olmayan, evde izole edilen vaka

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü basın toplantısında Türkiye’deki hastaların dağılımını gösteren haritaların yanı sıra vakaların yaş ve cinsiyete göre yüzdelik dağılımı gibi önemli verileri gösteren grafikler de paylaştı. Tüm bu harita ve grafikleri aşağıdaki galeride bulabilirsiniz:



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Musty3535123 14 sa. en beğenilen
    corona dediğin nedir ki, ben türkiye de vergi vermeyi seçmişim...
    1 Yanıt Yanıtla +40
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    kayamtky 12 sa. Musty3535123
    vergi vermek isteğe bağlı değil, mecburi alınıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Seyrim (Devrim Derin) 13 sa.
    Yalan dolan işler.. Balıkesir'de Sağlık Müdürlüğü dün vaka sayısını 207 açıklarken burada 105 gözüküyor.. Doğruluğu tartışılır haritanın..
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    nForcer (Ömer Yiğit) 9 sa.
    İzmir'de Karşıyaka ve Karabağlar ilçeleri resmen alarm veriyor.
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    -Blue- 10 sa. yeni yorumcu
    Şu koronavirüse umarım artık çözüm bulurlar
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    yolcum (Mustafa C) 12 sa.
    Tüm illerin Ankara, İstanbul, İzmir gibi ayrıntılı görülebildiği bir site olmadıktan sonra gerisi hikayedir.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 12 sa.
    Ey Avrupa, Amerika diye başlanan sözler, umarım geri dönmez bize :(
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    Seyrim (Devrim Derin) 13 sa.
    Yalan dolan işler.. Balıkesir'de Sağlık Müdürlüğü dün vaka sayısını 207 açıklarken burada 105 gözüküyor.. Doğruluğu tartışılır haritanın..
    Yanıtla +4
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    BURKY_ (burak solak) 14 sa.
    Koronayı düşünen kahraman olamaz
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    Musty3535123 14 sa. en beğenilen
    corona dediğin nedir ki, ben türkiye de vergi vermeyi seçmişim...
    1 Yanıt Yanıtla +40
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    kayamtky 12 sa. Musty3535123
    vergi vermek isteğe bağlı değil, mecburi alınıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    GhotSht (Doğan Can) 14 sa.
    Nereden bakabiliriz bu haritaya ? Antalya’yı merak ediyorum.
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    amadeus99 14 sa. GhotSht
    105'di en son.



    Genelde kepez tarafı. Yayılım düşüktü.
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    oly1786 (caner nebi) 14 sa.
    Tüm ülkeye yayılmış, geçmiş olsun
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    6195 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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