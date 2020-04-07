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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk koronavirüs takip uygulaması geliştirildi

    Korona Takip (COVID-19 İzleyici) adını taşıyan uygulama, enfekte olan kişilerin daha hızlı bilgilendirilmesini ve başkalarını enfekte etmelerinin önlenmesini amaçlıyor.
    1 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Türk koronavirüs takip uygulaması geliştirildi

    Türk şirketi Boni Global, koronavirüs şüphelilerini cep telefonları üzerinden izleyecek akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Korona Takip (COVID-19 İzleyici) adını taşıyan uygulama, enfekte olan kişilerin daha hızlı bilgilendirilmesini ve başkalarını enfekte etmelerinin önlenmesini amaçlıyor.

    Dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılan koronavirüsün (COVID-19) yayılım hızını yavaşlatmayı amaçlayan ve cep telefonu iletişimi üzerinden çalışan mobil uygulamalar test edilmeye başlandı. 

    Bu kapsamda İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren Türk Ar-Ge şirketi Boni Global de “Korona Takip” adlı bir uygulama geliştirdiğini duyurdu. Uygulamada, her kullanıcı için özel bir eşleşme kodu oluşturulup, kullanıcılar arasındaki etkileşimler yakınlık ve konum teknolojilerinin bir kombinasyonu kullanılarak izleniyor ve bu etkileşimlerin kaydı tutuluyor.

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    Bir kullanıcının virüse maruz kaldığı bildirildiğinde, onun özel eşleşme kodu "risk altında" olarak işaretleniyor ve uygulama , onunla iletişim kuran tüm eşleşme kodlarına bildirim gönderiyor.

    EŞLEŞTİRME MODU İLE RİSKİ GÖSTERİYOR

    Türk koronavirüs takip uygulaması geliştirildi
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    Ayrıca, başka bir kullanıcı "risk altında" olarak işaretlenen bir eşleşme kodu ile iletişim kurduğunda kendisine anında iletişim kurduğu kişinin risk altında işareti taşıdığı bilgisi yollanıyor. Bu bildirimler, kullanıcıların virüsü yayan bir vektör olmamalarına olanak tanıyarak bir sonraki adımda ne yapılacağıyla ilgili talimatları da içeriyor.

    Korona Takip uygulaması ile, enfekte olan kişilerden hızla haberdar olunarak, yayılımın başa çıkılabilir bir seviyeye düşürülmesi ve hastanelerin dolup taşmaması amaçlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Yaygın kullanılan üriner sistem ilacı pankreas kanserinde olumlu sonuç verdi"

    Yeni uygulamanın önümüzdeki süreçte yayınlanması bekleniyor.



    https://www.haberturk.com/turkiye-icin-koronavirus-takip-uygulamasi-gelistirildi-haberler-2631565-teknoloji Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    smart1978 (X Y) 1 gün en beğenilen khytr89
    Teroristler,sapiklar hirsizlar ve katiller dert etsin deri alti chip e ama sen umursama :) .

    Tskip sistemi iyi birsey... Suclu ise kisi niye yakalanmasin aninda ?...
    Teroristler,sapiklar hirsizlar ve katiller dert etsin deri alti chip e ama sen umursama :) . Tskip sistemi iyi birsey... Suclu ise kisi niye yakalanma...
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    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Adnan B (Adnan B) 1 gün smart1978
    Tehlikenin farkında değilsiniz. Kimse masum değildir gerçekte. Bir noktadan sonra insanları korumak adına kişilik haklarına tecavüz ederek, onları korkutarak yönetmeye dayanır ucu. Her şey sadece siyah ve beyazdan ibarek değil.
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    gorkem2626 (Görkem Durul) 1 gün smart1978
    İnanılır gibi değil birde doğru birşey söylenmiş gibi destekleyenler olmuş. Bu tarz durumların devlet veya küresel sermaye sahibi şirketlerin manipülasyonu altında olmadan yapılacağının garantisi var mı? Böyle birşeyi kabullenmek tamamen saçmalık olur.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 16 sa.
    terörist olarak tanımladıgın kişiye göre degişir :)
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    gun (Gün Oksay) 1 gün
    Herkes yükleyecek mi birde nasıl İOS’de devamlı açık kalamaz ki uygulama.
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    Xagdas (Çağdaş Yıldırım) 1 gün
    Eskiden bir filmde de benzer birşey vardı. Ya "X SUÇUNU İŞLEMEYE MEĞİLLİ" diyerek daha sen suç bile işlemeden hüküm yersen???

    Basit bir örnek vereyim mi? Ya "Instagramda çok fazla deniz kenarı fotoğrafı likeladın" diyerek, ya da "Kız arkadaşına onu çok özlediğini mesaj attın" diyerek, daha evden çıkmamış bile olsan kapına kolluk kuvvetleri gelerek sana sokağa çıkma cezası kesse veya seni öğrenci yurdunda karantinaya alsa??

    Çok korkunç değil mi?
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    khytr89 (Hakan ) 1 gün
    Deri altına çip takılacak denildiğinde komplo teorileri üretmeyin diyorlardı ama altyapısı hazırlanıyor :)
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    smart1978 (X Y) 1 gün khytr89
    Teroristler,sapiklar hirsizlar ve katiller dert etsin deri alti chip e ama sen umursama :) .

    Tskip sistemi iyi birsey... Suclu ise kisi niye yakalanmasin aninda ?...
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