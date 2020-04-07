Türk koronavirüs takip uygulaması geliştirildi

Türk şirketi Boni Global, koronavirüs şüphelilerini cep telefonları üzerinden izleyecek akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Korona Takip (COVID-19 İzleyici) adını taşıyan uygulama, enfekte olan kişilerin daha hızlı bilgilendirilmesini ve başkalarını enfekte etmelerinin önlenmesini amaçlıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılan koronavirüsün (COVID-19) yayılım hızını yavaşlatmayı amaçlayan ve cep telefonu iletişimi üzerinden çalışan mobil uygulamalar test edilmeye başlandı.

Bu kapsamda İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren Türk Ar-Ge şirketi Boni Global de “Korona Takip” adlı bir uygulama geliştirdiğini duyurdu. Uygulamada, her kullanıcı için özel bir eşleşme kodu oluşturulup, kullanıcılar arasındaki etkileşimler yakınlık ve konum teknolojilerinin bir kombinasyonu kullanılarak izleniyor ve bu etkileşimlerin kaydı tutuluyor.

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Bir kullanıcının virüse maruz kaldığı bildirildiğinde, onun özel eşleşme kodu "risk altında" olarak işaretleniyor ve uygulama , onunla iletişim kuran tüm eşleşme kodlarına bildirim gönderiyor.

EŞLEŞTİRME MODU İLE RİSKİ GÖSTERİYOR

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Ayrıca, başka bir kullanıcı "risk altında" olarak işaretlenen bir eşleşme kodu ile iletişim kurduğunda kendisine anında iletişim kurduğu kişinin risk altında işareti taşıdığı bilgisi yollanıyor. Bu bildirimler, kullanıcıların virüsü yayan bir vektör olmamalarına olanak tanıyarak bir sonraki adımda ne yapılacağıyla ilgili talimatları da içeriyor.

Korona Takip uygulaması ile, enfekte olan kişilerden hızla haberdar olunarak, yayılımın başa çıkılabilir bir seviyeye düşürülmesi ve hastanelerin dolup taşmaması amaçlanıyor.

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Yeni uygulamanın önümüzdeki süreçte yayınlanması bekleniyor.

https://www.haberturk.com/turkiye-icin-koronavirus-takip-uygulamasi-gelistirildi-haberler-2631565-teknoloji

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