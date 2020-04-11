Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin 11 Nisan Koronavirüs bilançosu açıklandı: İyileşen hasta sayısı umutları yeşertti!

    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. Açıklanan yeni rakamlarla birlikte, Türkiye'de bir günde Koronavirüs'e yakalanan hasta sayısında ve COVID-19'u yenen hasta sayısında rekor kırıldı.
    7 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
    3,9b
    7
    40
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Türkiye'nin 11 Nisan Koronavirüs bilançosu açıklandı: İyileşen hasta sayısı umutları yeşertti!
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son verilere göre; şimdiye kadar bir günde yeni tip Koronavirüs(COVID-19) hastalığına yakalanan vaka sayısında ve iyileşen hasta sayısında en yüksek rakamlar kaydedildi.

    Ayrıca Bkz. "Apple ve Google, Koronavirüsle mücadele için güçlerini birleştirdi! İşte COVID-19 temas izleme teknolojisi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs hareketliliğimizi nasıl etkiledi? İşte Türkiye'nin "gönüllü karantina" bilançosu!

    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 11 Nisan

    Paylaşılan bilgilere göre bugün 33.170 kişiye COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 5.138 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 52.167'ye yükseldi. 

    Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 95 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 1.101'e ulaştı.

    Bu karamsar tablonun yanında umut verici gelişmeler de yaşanmıyor değil. Bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 542 hasta daha iyileşerek, taburcu edildi. İyileşen toplam hasta sayısı da 2.965'e yükselmiş oldu. 



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Şıh Hazretleri (- -) 7 sa. en beğenilen
    Dünün acısı 2 hafta sonra çıkacak, asıl o zaman görün siz şenliği
    1 Yanıt Yanıtla +52
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Ac1DBuRN (Taner Ünlen) 7 sa.
    Yeşillenmişti ta ki dün geceye kadar. 2 haftaya roketlemeyi görmeyiz inşallah
    Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    amadeus99 6 sa.
    Tedavilere erken başlıyoruz bu konuda iyiyiz, yoğun bakım sayısı düşük.



    Ama yayılımda berbat iş çıkarıyoruz. Vakaaların yerleri belli en azından yoğun yerler için sokağa çıkma yasağı şart.



    Allah rızası için dünkü gibi yapmayın ama.
    Tedavilere erken başlıyoruz bu konuda iyiyiz, yoğun bakım sayısı düşük. Ama yayılımda berbat iş çıkarıyoruz. Vakaaların yerleri belli en azından...
    Devamını Gör
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    istcool (murat yok) 1 sa.
    Şu sokağa çıkma yasağını istanbul da uzatsalarda şu salgının önüne geçseler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    İrfan Galip Bey 2 sa. yeni yorumcu
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 3 sa.
    2 hafta sonra ABD'ye makas atıcaz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    quxall (ens ars) 3 sa.
    İstediğin kadar iyi ol tedavide halkın cahil, adam iki günlüğüne çikolata gofret alabilmek için gece yarısı maskesiz omuz omuza sıraya girme riskini almakta bir sıkıntı görmüyor. Tabii ki sokağa çıkma yasağı ilan edilmeseydi aynı adamın binlercesi de dışarıda olacaktı bu hafta sonu. Bence ne kar ne zarar nötrlediler kendilerini aptallar.

    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Jeopol 3 sa.
    vaka sayisi italyayi gecmis.

    bir kac hafta sonra olum sayisi da gecer gibi
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Göleli_At_Hırsızı 4 sa.
    Daha bismillah yolun başındayız. Bu işin bitmesi 1 sene sürer. En az 25k ölü, 1.5m vaka bekliyorum
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    huntedman (ahmet yılmaz) 5 sa.
    "31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız.
    Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın.
    Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız.
    Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım."

    "https://twitter.com/drfahrettinkoca"

    Tedbirler için Mart ayı neden beklendi o zaman.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 5 sa.
    Tek yol cozum bence : Bilindigi uzere Koronavirsun bunyeye temas yogunlugu ne kadar seyrek ise olmeme riski hafif atlatma ihtimali ile antikor kazanilmaktadir. O yuzden herkesi kontrollu hafif dozlarda Koronavirus ile kaptirip yine doktor kontrolunde iyilestirilmesi ve temiz olmasini beklemek gerek. Sonra klasik 14 gun bir daha uzerinde sure gecmesi ile Edinilmis Bagisikliktaki Antikorlar baskalarinin hayatini ama yogun bakimdakilerin hayatlarini korunmasi icin pekala kullanilabilir. Sonucta kacinilmaz son nufusun en az %80 i kapacak deniliyor. Belki de daha da fazlasi olacaktir.

    Siradisi donemler siradisi cozumler ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Murat.Ak (Murat Ak) 5 sa.
    95 insan, 95 baba 95 anne 95 evlat 95 kardeş gitti bir gün daha ve maalesef bu gidişle niceleri gidecek. Ateş düştüğü yeri yakıyor
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 CleanCoders 3. kez +201 2 GAMBIT ilk kez +171 3 Mutlak.Sıfır 3. kez +164
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    7 Kişi Okuyor (3 Üye, 4 Misafir) 3 Masaüstü 4 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3914 kez okundu.
    23 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, Türkiye Haberleri ve
    4 etiket daha coronavirus koronavirüs covid 19 Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası255,3b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı278b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. Okyanusların önümüzdeki on yıl içinde felakete sürüklenebileceğini gösteren çalışma 3 sa. Çin'in fırlattığı dev roket gökyüzünde patladı: İşte o anlar 3 sa. Norveç’te bulunan petrol ve gaz platformları, enerjisini rüzgâr çiftliklerinden sağlayacak 4 sa. Yeni Alfa Romeo Stelvio Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 5 sa. Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower, iPhone X işlemcisiyle hayat bulacak 6 sa. Xiaomi Mi Note 10 Lite için geri sayım başladı 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'nin 11 Nisan Koronavirüs bilançosu açıklandı: İyileşen hasta sayısı umutları yeşertti! Sonraki Samsung Galaxy A41, Avrupa'ya geliyor: İşte fiyatı 7 sa. Huawei'in 5G'li tableti MatePad'in tanıtım görseli ortaya çıktı 8 sa. OnePlus 8'in kısa bir tanıtım videosu yayınlandı 8 sa. Apple, iOS 14 ile uygulamaları tamamen yüklemeden denemenize izin verebilir 9 sa. Koronavirüs salgınına rağmen, akıllı telefon bileşen siparişleri azalmadı 9 sa. Nokia 7.3 ve 9.3 modelleri Ağustos-Eylül civarında satışa çıkabilir 10 sa. Meizu 17, 26 Nisan'da tanıtılabilir 10 sa. Koronavirüs takip uygulamaları kişisel verilerin gizliliğini ihlal eder mi? KVKK açıkladı 11 sa. Google Pixel 4a'nın perakende kutusu ve teknik özellikleri ortaya çıktı 11 sa. Microsoft Teams görüntülü sohbet bölümü artık özel arka planlara sahip 12 sa. Samsung'un S Voice asistanı kullanımdan kaldırılacak! 13 sa. Snapdragon 845'li LG Style 3 tanıtıldı 13 sa. Discord masaüstü uygulamasına arka plan gürültü engelleme özelliği geldi 14 sa. Referans tasarım kart fiyatına özelleştirilmiş tasarım kart: EVGA, KO ailesini genişletti 14 sa. Google, Arama ve Haritalar'da sanal sağlık hizmetleri seçeneklerini gösterecek 15 sa. 2si1 | PlayStation Türkiye'de Neler Oluyor? 15 sa. Fractal, Celcius+ serisi AIO soğutucularını satışa sundu 16 sa. Coughvid uygulaması öksürük seslerinden koronavirüs tanımı yapıyor 17 sa. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 5G satışa çıktı: İşte fiyatı 18 sa. Koronavirüs salgını Yelp platformunu vurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xiaomi Mi 10 ülkemizde satışa çıktı: İşte fiyatı!
    DonanımHaber
    Bill Gates'ten koronavirüs öngörüsü: Normale dönmemiz 2021 son...
    DonanımHaber
    LG, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni tasarımı paylaştı
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim