Türkiye'nin 11 Nisan Koronavirüs bilançosu açıklandı: İyileşen hasta sayısı umutları yeşertti!

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Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son verilere göre; şimdiye kadar bir günde yeni tip Koronavirüs(COVID-19) hastalığına yakalanan vaka sayısında ve iyileşen hasta sayısında en yüksek rakamlar kaydedildi.

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Paylaşılan bilgilere göre bugün 33.170 kişiye COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 5.138 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 52.167'ye yükseldi.

Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 95 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 1.101'e ulaştı.

Bu karamsar tablonun yanında umut verici gelişmeler de yaşanmıyor değil. Bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 542 hasta daha iyileşerek, taburcu edildi. İyileşen toplam hasta sayısı da 2.965'e yükselmiş oldu.

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