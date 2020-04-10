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    Apple ve Google, Koronavirüsle mücadele için güçlerini birleştirdi! İşte COVID-19 temas izleme teknolojisi

    Koronavirüs salgını, Apple ve Google'ı yan yana getirdi. İki şirketin ortaklaşa geliştirdiği COVID-19 temas izleme teknolojisiyle birlikte, iOS ve Android kullanıcıları yakın markaja alınacak.
    1 sa. (Son Güncelleme: 20 dk.)
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    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple ve Google, Koronavirüsle mücadele için güçlerini birleştirdi! İşte COVID-19 temas izleme teknolojisi
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    Apple ve Google, yeni tip Koronavirüs'ün yayılımını azaltmak için iş birliği yaptıklarını duyurdu. İki şirket ortaklaşa geliştirdiği Bluetooth tabanlı COVID-19 temas izleme API'leri sayesinde (uygulama programlama arayüzleri), iOS ve Android kullanıcılarını yakın markaja alacak.

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    Kullanıcı gizliliğinin ve güvenliğinin merkeze oturtulduğu proje, devletlerin ve sağlık kuruluşlarının Koronavirüsün yayılımını azaltmasında önemli rol oynayacak. Zira dünyanın en çok kullanılan iki mobil işletim sisteminin iOS ve Android işletim sistemleri olduğunu göz önüne aldığımızda, elde edilecek veriler virüsün takip edilmesi ve kontrol altına alınması noktasında oldukça kolaylık sağlayacaktır.

    Kaldı ki COVID-19 bulaşılıcığı hayli yüksek bir virüs olduğu için virüsten etkilenen bireylerin yakın takibe alınması ve bu kişilerin izole edilmesi hayati derecede önemli. 

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    Apple ve Google, Koronavirüsle mücadele için güçlerini birleştirdi! İşte COVID-19 temas izleme teknolojisi
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    Bluetooth tabanlı temas izleme teknolojisi Koronavirüs ile mücadelede etkin rol oynayacak

    Apple ve Google'ın üzerinde çalıştıkları COVID-19 temas izleme teknolojisine ilişkin paylaştığı bilgiler şu şekilde:

    COVID-19 virüsten etkilenen bireylerle yakın temas durumunda bulaşabildiği için kamu sağlığı yetkilileri, temas izlemeyi yayılmanın önlenmesinde değerli bir araç olarak kabul ediyor. Tüm dünyadan çok sayıda önde gelen kamu sağlığı yetkilisi, üniversite ve sivil toplum kuruluşu, isteğe bağlı bir temas izleme teknolojisi geliştirmek için önemli çalışmalar yapıyor. Apple ve Google, bu çalışmaları daha da ileri taşımak amacıyla temas izlemeye yardımcı olacak API’lar (uygulama programlama arayüzleri) ve işletim sistemi düzeyinde teknolojiler içeren kapsamlı bir çözüme imza atıyor. Acil ihtiyaca yanıt verebilmek için bu çözümün iki aşamada uygulamaya geçirilmesi ve kullanıcı gizliliği konusunda güçlü bir korumanın sağlanması planlanıyor. 

    Öncelikle, Mayıs ayında her iki şirket de kamu sağlığı yetkililerine ait uygulamaları kullanarak Android ve iOS aygıtları arasında birlikte çalışabilirliğe olanak veren API’lar sunacak. Kullanıcılar bu resmi uygulamaları aygıtlarındaki uygulama mağazalarından indirebilecekler.

    Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek ikinci aşamada ise Apple ve Google birlikte çalışarak bu işlevi temel platformlara entegre edecek ve daha geniş bir Bluetooth tabanlı temas izleme platformu sunacaklar. Bu aşama, API’dan daha güçlü bir çözüm olacak ve isteğe bağlı olarak daha fazla bireyin katılmasına olanak verirken daha geniş bir uygulama ekosistemiyle resmi sağlık yetkilileri arasında etkileşim sağlayacak. Bu çalışmada gizlilik, şeffaflık ve kullanıcının izni büyük önem taşıyor ve ilgili paydaşlara danışarak bu işlevleri geliştirmek için sabırsızlanıyoruz. İlgililerin analiz edebilmesi için çalışmalarımız hakkındaki bilgileri açık bir şekilde yayınlayacağız.

    Apple ve Google’da hepimiz, bu sürecin iş birliği içinde dünyanın en acil sorunlarından birini çözmemiz için hiç olmadığı kadar önemli bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Geliştiriciler, devletler ve kamu sağlığı tedarikçileri ile yakın bir iş birliği içinde çalışıp teknolojinin gücünden yararlanarak tüm dünyada COVID-19’un yayılmasını yavaşlatmayı ve günlük yaşamda normale dönüşü hızlandırmayı umuyoruz. 

    Apple ve Google, Koronavirüsle mücadele için güçlerini birleştirdi! İşte COVID-19 temas izleme teknolojisi
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    T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu ve tüm GSM operatörleriyle ortaklaşa yürüttüğü Pandemi İzolasyon Takip Projesi de Koronavirüs salgının zayıflatılması ve enfekte olmuş bireylerin izolasyonunun denetiminde kullanılıyor.

    Bu bağlamda Google ve Apple'ın geliştirmiş olduğu API'ler bakanlığın Pandemi İzolasyon Takip Projesi'ne entegre edilerek, Türkiye'nin Koronavirüsle mücadelesi daha da güçlendirilebilir. 



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