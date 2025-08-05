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    Türkiye'nin elektrik altyapısına 748 milyon dolarlık uluslararası destek

    Dünya Bankası, Türkiye'nin enerji iletim altyapısının yenilenmesi için TEİAŞ'a 748 milyon dolarlık uygun koşullu finansman sağladı; proje, yenilenebilir enerjiye geçişte kritik rol oynayacak.

    Türkiye'nin elektrik altyapısına 748 milyon dolarlık dış destek Tam Boyutta Gör
    Dünya Bankası, Türkiye'nin enerji iletim altyapısını dönüştürecek projeye 748 milyon dolarlık uygun koşullu finansman sağladı. Proje ile birlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye geçiş süreci önemli bir ivme kazanacak.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre, "Türkiye Enerji İletim Sisteminin Dönüşümü Projesi" Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yürütülecek projeye Bakanlık geri ödeme garantisi sağlayacak.

    Toplam 748 milyon dolarlık finansmanın yaklaşık 708 milyon doları Dünya Bankası kredisi, 38 milyon doları Temiz Teknoloji Fonu’ndan (TTF) kredi ve 2 milyon doları hibe olarak sunulacak.

    Elektrik iletim sisteminde kapsamlı modernizasyon

    Projenin temel amacı, Türkiye'nin elektrik iletim sistemindeki yapısal kısıtları ortadan kaldırmak. İletim ağı ring yapısının tamamlanmasıyla birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin sisteme entegrasyonu kolaylaştırılacak. Bu kapsamda, özellikle güneş ve rüzgar enerjisine yönelik büyük ölçekli yatırımların önü açılacak.

    Bu finansmanla birlikte, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan sağladığı uygun koşullu dış kaynak toplamı yaklaşık 7 milyar dolara ulaşmış olacak.

    Yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyecek

    Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, projenin Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini ulusal şebekeye entegre etmeyi amaçladığı belirtildi. Bu dönüşümle birlikte, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji güvenliği hedefleri desteklenecek. Proje aynı zamanda Avrupa ve Orta Asya Yenilenebilir Enerji Yaygınlaştırma Programı’nın yedinci aşaması olarak konumlanıyor. Türkiye’nin 2035 yılına kadar 120 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücüne ulaşma stratejisi ile de doğrudan örtüşüyor.

    Projenin Dünya Bankası Görev Ekibi Lideri Yeşim Akçollu projenin sadece altyapı yapımından oluşmadığını, Türkiye'nin elektrik şebekesinin daha yeşil, dirençli ve daha dijital hale gelmesini sağladığını vurgulayarak, "TEİAŞ'ı hem yatırımlar hem de teknik yardımla destekleyerek, bir yandan işletmeler ve hanehalkları için elektrik arzının güvenilirliğini artırırken aynı zamanda Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin gerçeğe dönüştürülmesine yardımcı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ise Türkiye'nin dünyanın en iddialı yenilenebilir enerji hedeflerinden birini ortaya koyduğunu belirterek, "İletim şebekesini modernize ederek ve yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırarak Türkiye, enerji güvenliğini artırmakta, fosil yakıtlarda ithalat bağımlılığını azaltmakta, rekabet gücünü yükseltmekte ve çok sayıda vasıflı istihdam yaratma potansiyeline sahip yeni sanayi tesisleri geliştirmektedir. Bu proje, özel sektör yatırımlarının önünün açılmasına yardımcı olacak ve Türkiye'nin modern ve rekabetçi enerji sektörü vizyonunu destekleyecektir." ifadesini kullandı.

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