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    Yapay zeka girişimlerine 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı

    KOSGEB, Teknogirişim Rozeti sahibi işletmelere yapay zeka altyapı yatırımları için 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında faizsiz kredi desteği sunacağını açıkladı.

    Yapay zeka girişimlerine 5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi Tam Boyutta Gör
    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), teknoloji ve yenilik odaklı girişimlerin yapay zeka alanındaki yatırımlarını hızlandırmak amacıyla Yapay Zeka Kredi Programını devreye aldı. GO Dijital Cüzdan altyapısıyla yürütülecek program kapsamında, Teknogirişim Rozeti sahibi işletmelere 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında faizsiz kredi sağlanacak.

    Başvurular yıl sonuna kadar sürecek

    KOSGEB Bilgi Sistemi üzerinden 9 Temmuz'da başlayan başvurular, 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurusu uygun bulunan işletmeler, kredi kullanım süreçlerini GO Dijital Cüzdan uygulaması üzerinden yürütecek.

    Program kapsamında kullandırılacak kredilerde herhangi bir faiz veya komisyon uygulanmayacak. İşletme başına kredi tutarı 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında değişecek ve kredi Türk lirası cinsinden kullandırılacak.

    Kredinin vadesi 24 ay olarak belirlenirken, ilk 12 ay geri ödemesiz olacak. Ödemesiz dönemin ardından kredi borcu 12 ay içinde dörder aylık dönemler halinde toplam dört eşit taksitte geri ödenecek. İlk taksit, geri ödemesiz sürenin sona ermesini takip eden ilk iş gününde tahsil edilecek.

    15 yıldan küçük işletmeler için

    Programa başvuracak işletmelerin geçerli Teknogirişim Rozetine sahip olması, KOSGEB Veri Tabanı'nda kayıtlı bulunması ve işletme beyanının aktif ve güncel durumda olması gerekiyor. Ayrıca kredi kullanımından önce işletmenin GO Dijital Cüzdan hesabı açması şartı aranıyor.

    Teknogirişim Rozetinin alınabilmesi için şahıs veya sermaye şirketi statüsünde olmak, KOBİ vasfını taşımak ve bağımsız işletme statüsünde bulunmak ve kuruluş tarihinden itibaren en fazla 15 yıl geçmiş olmak gerekiyor.

    Hangi alanlarda destek sağlanacak?

    Programdan sağlanan finansman GPU, CPU ve RAM gibi yüksek performanslı işlem kaynaklarının temini, güvenli veri depolama hizmetleri, yapay zeka veri merkezi hizmetleri ile yapay zeka araçları ve platform hizmetleri için kullanılabilecek.

    Ancak işletmeler yalnızca KOSGEB ile Yapay Zeka Veri Merkezi İş Birliği Protokolü imzalayan veri merkezlerinden alacakları hizmetler için bu destekten yararlanabilecek.

    Kredi tutarı, işletmenin GO Dijital Cüzdan hesabına ilk etapta blokeli olarak aktarılacak. Bu blokajın kaldırılabilmesi için işletmenin GO Dijital'e "Kesin Teminat Mektubu" niteliğinde banka teminatı sunması gerekecek. Sunulan teminat tutarı kredi limitinin altında kalırsa, kullanılabilecek kredi miktarı da teminat tutarıyla sınırlı olacak.

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