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    Anlık Bildirim

    Dünya Bankası'ndan Türkiye elektrik altyapısına 1,5 milyar dolarlık dev yatırım

    Elektrik üretiminde karbon salımının azaltılması için elektrik şebeke altyapılarının büyük oranda yenilenmesi gerekiyor. Bu kapsamda Dünya Bankası, Türkiye’ye 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacak.
    Dünya Bankası'ndan Türkiye elektrik altyapısına dev yatırım Tam Boyutta Gör
    Dünya Bankası, Türkiye'nin elektrik iletim altyapısını iyileştirmek amacıyla önümüzdeki birkaç yıl içinde toplamda 1,5 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı taahhüt etti. Bu kapsamda ilk etapta 750 milyon dolarlık bir operasyon için hazırlıkların sürdüğünü açıklayan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, bu yatırımların Türkiye'nin yeşil kalkınma hedeflerine ulaşması için kritik önem taşıdığını belirtti.

    “Net-Sıfır 2053” hedefinde önemli bir adım

    Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği ve SEFiA tarafından düzenlenen “Net-Sıfır 2053’e Giden Yolda Türkiye’nin Yeşil Kalkınmasının Finansmanı” başlıklı panelde konuşan Lopez, elektrik üretimindeki karbon salınımının azaltılmasının Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından bir gereklilik olduğunu vurguladı.

    Dünya Bankası'ndan Türkiye elektrik altyapısına dev yatırım Tam Boyutta Gör
    Lopez, "Bu, iletim hatlarını iyileştirmek için yapılacak 750 milyon dolarlık bir operasyon ve birkaç yıl içinde 750 milyon dolarlık bir yatırımı daha taahhüt ettik. Bu 2-3 yıl içinde toplamda 1,5 milyar dolar eder. Ama bu yeterli değil. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Lopez, Dünya Bankası'nın yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile ortak projeler yürüttüklerini belirtti. Türkiye’nin sanayi sektörüne yönelik sermaye artırımı projelerinde kullanılmak üzere toplamda 5 milyar dolarlık yeni bir finansman paketi imzalandığını hatırlatan Lopez, "Geçen yıl sadece Dünya Bankası, sanayiye yönelik 2 milyar dolarlık bir onay verdi, ayrıca Türk Eximbank ile 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladık. Türk Eximbank, karbon salınımını azaltmaya yönelik düzenlemelere uyum sağlamak isteyen şirketlere kredi verecek." ifadelerini kullandı.

    Alman Kalkınma Bankası’ndan yeşil finansman vurgusu

    Panelde konuşan Alman Kalkınma Bankası (KfW) Ankara Direktörü Kirk Mildner, Türkiye'deki yeşil finansman portföylerinin 1,4 milyar avro düzeyinde olduğunu açıkladı. Mildner, kamu sektöründe özellikle okullarda enerji verimliliğine yönelik güneş enerjili çatı sistemleri ve yenileme projelerine odaklandıklarını söyledi.

    KfW'nin Türkiye'deki yeşil finansman çalışmalarının daha genişleyeceğini ifade eden Mildner, "Büyük ihtimalle bugün ve yarın, KfW aracılığıyla ek finansman paketlerinin sağlanması üzerine görüşmeler yapılacaktır." dedi.

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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