Dünya Bankası'ndan Türkiye elektrik altyapısına 1,5 milyar dolarlık dev yatırım

- “Net-Sıfır 2053” hedefinde önemli bir adım
- Alman Kalkınma Bankası’ndan yeşil finansman vurgusu
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“Net-Sıfır 2053” hedefinde önemli bir adım
Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği ve SEFiA tarafından düzenlenen “Net-Sıfır 2053’e Giden Yolda Türkiye’nin Yeşil Kalkınmasının Finansmanı” başlıklı panelde konuşan Lopez, elektrik üretimindeki karbon salınımının azaltılmasının Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından bir gereklilik olduğunu vurguladı.
Lopez, Dünya Bankası'nın yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile ortak projeler yürüttüklerini belirtti. Türkiye’nin sanayi sektörüne yönelik sermaye artırımı projelerinde kullanılmak üzere toplamda 5 milyar dolarlık yeni bir finansman paketi imzalandığını hatırlatan Lopez, "Geçen yıl sadece Dünya Bankası, sanayiye yönelik 2 milyar dolarlık bir onay verdi, ayrıca Türk Eximbank ile 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladık. Türk Eximbank, karbon salınımını azaltmaya yönelik düzenlemelere uyum sağlamak isteyen şirketlere kredi verecek." ifadelerini kullandı.
Alman Kalkınma Bankası’ndan yeşil finansman vurgusu
Panelde konuşan Alman Kalkınma Bankası (KfW) Ankara Direktörü Kirk Mildner, Türkiye'deki yeşil finansman portföylerinin 1,4 milyar avro düzeyinde olduğunu açıkladı. Mildner, kamu sektöründe özellikle okullarda enerji verimliliğine yönelik güneş enerjili çatı sistemleri ve yenileme projelerine odaklandıklarını söyledi.
KfW'nin Türkiye'deki yeşil finansman çalışmalarının daha genişleyeceğini ifade eden Mildner, "Büyük ihtimalle bugün ve yarın, KfW aracılığıyla ek finansman paketlerinin sağlanması üzerine görüşmeler yapılacaktır." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.