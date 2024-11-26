Dünya Bankası'ndan Türkiye elektrik altyapısına 1,5 milyar dolarlık dev yatırım

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Tam Boyutta Gör Dünya Bankası, Türkiye'nin elektrik iletim altyapısını iyileştirmek amacıyla önümüzdeki birkaç yıl içinde toplamda 1,5 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı taahhüt etti. Bu kapsamda ilk etapta 750 milyon dolarlık bir operasyon için hazırlıkların sürdüğünü açıklayan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, bu yatırımların Türkiye'nin yeşil kalkınma hedeflerine ulaşması için kritik önem taşıdığını belirtti.

“Net-Sıfır 2053” hedefinde önemli bir adım

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği ve SEFiA tarafından düzenlenen “Net-Sıfır 2053’e Giden Yolda Türkiye’nin Yeşil Kalkınmasının Finansmanı” başlıklı panelde konuşan Lopez, elektrik üretimindeki karbon salınımının azaltılmasının Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Tam Boyutta Gör Lopez, "Bu, iletim hatlarını iyileştirmek için yapılacak 750 milyon dolarlık bir operasyon ve birkaç yıl içinde 750 milyon dolarlık bir yatırımı daha taahhüt ettik. Bu 2-3 yıl içinde toplamda 1,5 milyar dolar eder. Ama bu yeterli değil. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Lopez, Dünya Bankası'nın yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile ortak projeler yürüttüklerini belirtti. Türkiye’nin sanayi sektörüne yönelik sermaye artırımı projelerinde kullanılmak üzere toplamda 5 milyar dolarlık yeni bir finansman paketi imzalandığını hatırlatan Lopez, "Geçen yıl sadece Dünya Bankası, sanayiye yönelik 2 milyar dolarlık bir onay verdi, ayrıca Türk Eximbank ile 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladık. Türk Eximbank, karbon salınımını azaltmaya yönelik düzenlemelere uyum sağlamak isteyen şirketlere kredi verecek." ifadelerini kullandı.

Alman Kalkınma Bankası’ndan yeşil finansman vurgusu

Panelde konuşan Alman Kalkınma Bankası (KfW) Ankara Direktörü Kirk Mildner, Türkiye'deki yeşil finansman portföylerinin 1,4 milyar avro düzeyinde olduğunu açıkladı. Mildner, kamu sektöründe özellikle okullarda enerji verimliliğine yönelik güneş enerjili çatı sistemleri ve yenileme projelerine odaklandıklarını söyledi.

KfW'nin Türkiye'deki yeşil finansman çalışmalarının daha genişleyeceğini ifade eden Mildner, "Büyük ihtimalle bugün ve yarın, KfW aracılığıyla ek finansman paketlerinin sağlanması üzerine görüşmeler yapılacaktır." dedi.

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