Türkiye'nin en büyük 100 internet şirketi açıklandı

Listenin öne çıkanları
2020 yılında listeye girme “çıtası” 20-30 milyon TL idi, son çalışmada ise 65-70 milyon TL’ye ulaştı. En hızlı büyümeyi yüzde 90’a yakın ciro artışıyla Trendyol gerçekleştirdi. Oyun şirketleri yine üst sıralarda yer aldı ve dolarla gelir ettikleri için büyümeye devam ettiler.
Bu yıl listede dikkat çeken alanlardan birini de otomobil kiralama, kısa dönemli oto tedarik işi yapanlar oluşturdu. Bir başka önemli gelişmeyi de fintech alanından listeye girenler yaptı.
Çok sayıda kadın girişimcinin şirketi listede yer aldı. Bunların başında Trendyol Kurucusu Demet Mutlu, Hepsiburada Kurucusu Hanzade Doğan Boyner, Enuygun.com Kurucusu Nihan Çolak Erol ve Oto.net Genel Müdürü Yonca Ulusoy geliyor.
Online ödeme sistemi şirketleri ile oyun şirketlerinin damga vurduğu liste şöyle:
75 Milyar TL
1- Nesine
2- Trendyol
40-45 Milyar TL
3- Hepsiburada
4- Getir
15-25 Milyar TL
5- Yemeksepeti
6- Bilyoner
7- Google Türkiye
10-15 Milyar TL
8- Peak Games
9- VavaCars
10- Misli.com
11- Facebook Türkiye
12- N11
9-10 Milyar TL
13- Rollic Games
14- Enuygun
15- Obilet.com
6-7 Milyar TL
16- Amazon Türkiye
17- Çiçek Sepeti
18- Tuttur.com
4-4,5 Milyar TL
19- E-bebek
20- Tiko
21- Gram Games
22- Netflix Türkiye
3,5-4 Milyar TL
23- Modanisa
24- Vivense
2,5-3 Milyar TL
25- PTTAvm
26- Tatilbudur
27- Otonet
28- Sahibinden.com
1,8-2,4 Milyar TL
29- Papara
30- Armut.com
31- Tatilsepeti
1,6-1,8 Milyar TL
32- Justlife
33- Insider
1,4-1,6 Milyar TL
34- Carvak (Garajsepeti)
35- İncehesap
36- Iyzico
37- Tarfin
38- İsteGelsin
1-1,3 Milyar TL
39- Sefamerve
40- Sigortam.net
41- TurkNet
42- Dolap
43- Paymes
44- OtelZ.com
45- İkinciyeni
46- Oley.com
47- Merzigo
800 Milyon-1 Milyar TL
48- Gardrops
49- Param
50- Kariyer.net
51- Mynet
700-750 Milyon TL
52- Masomo Gaming
53- Dgpays
54- Birleşik Ödeme
55- Bizigo
550-650 Milyon TL
56- Esfa Grup
57- Alictus
58- Lastik Borsası
59- Evidea
60- Martı
61- UPT
62- BiSu
450-550 Milyon TL
63- Yolcu360
64- Tiktak
65- Zeplin
66- Tapu.com
67- Sigortaladım.com
300-350 Milyon TL
68- Turna
69- Joy Game
70- Bilet.com
71- Emlakjet
72- Kitapyurdu
250-300 Milyon TL
73- AppSamurai
74- Ofmark
75- Yolda
76- Sipay
77 Revival Rugs
78- Lastikçim
200-225 Milyon TL
79- BluTV
80- Enocta
81- Volt Lines
82- Testinium
83- Visiontech
84- Missafir
85- Good Job Games
150-180 Milyon TL
86- Hype
87- Medianova
88- Maçkolik
89- Matriks
90- Fuudy
91- Bulutistan
92- Hepsi emlak
130-150 Milyon TL
93- PulpoAR
94- Ofix
95- Tmob
96- Grimelange
100-125 Milyon TL
97- Oplog
98- Ticimax
99- Yeses Tech
100- MassivebioBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.