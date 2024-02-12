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    Türkiye'nin en büyük 100 internet şirketi açıklandı

    Gelirlerinin tamamını internetten elde eden Türkiye'nin en büyük 100 şirketi açıklandı. Listenin üst sıralarında, Trendyol, Nesine ve Hepsiburada yer aldı.     
    Türkiye'nin en büyük 100 internet şirketi açıklandı Tam Boyutta Gör
    İş dergisi Fast Company Türkiye, gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde eden Türkiye'nin en büyük 100 şirketini duyurdu. Nesine ve Trendyol'un zirvede yer aldığı listede oyun şirketlerinin sayısının artışı dikkat çekiyor.

    Listenin öne çıkanları

    2020 yılında listeye girme “çıtası” 20-30 milyon TL idi, son çalışmada ise 65-70 milyon TL’ye ulaştı. En hızlı büyümeyi yüzde 90’a yakın ciro artışıyla Trendyol gerçekleştirdi. Oyun şirketleri yine üst sıralarda yer aldı ve dolarla gelir ettikleri için büyümeye devam ettiler.

    Bu yıl listede dikkat çeken alanlardan birini de otomobil kiralama, kısa dönemli oto tedarik işi yapanlar oluşturdu. Bir başka önemli gelişmeyi de fintech alanından listeye girenler yaptı. 

    Çok sayıda kadın girişimcinin şirketi listede yer aldı. Bunların başında Trendyol Kurucusu Demet Mutlu, Hepsiburada Kurucusu Hanzade Doğan Boyner, Enuygun.com Kurucusu Nihan Çolak Erol ve Oto.net Genel Müdürü Yonca Ulusoy geliyor.

    Online ödeme sistemi şirketleri ile oyun şirketlerinin damga vurduğu liste şöyle:

    75 Milyar TL

    1- Nesine

    2- Trendyol

    40-45 Milyar TL

    3- Hepsiburada

    4- Getir

    15-25 Milyar TL

    5- Yemeksepeti

    6- Bilyoner

    7- Google Türkiye

    10-15 Milyar TL

    8- Peak Games

    9- VavaCars

    10- Misli.com

    11- Facebook Türkiye

    12- N11

    9-10 Milyar TL

    13- Rollic Games

    14- Enuygun

    15- Obilet.com

    6-7 Milyar TL

    16- Amazon Türkiye

    17- Çiçek Sepeti

    18- Tuttur.com

    4-4,5 Milyar TL

    19- E-bebek

    20- Tiko

    21- Gram Games

    22- Netflix Türkiye

    3,5-4 Milyar TL

    23- Modanisa

    24- Vivense

    2,5-3 Milyar TL

    25- PTTAvm

    26- Tatilbudur

    27- Otonet

    28- Sahibinden.com

    1,8-2,4 Milyar TL

    29- Papara

    30- Armut.com

    31- Tatilsepeti

    1,6-1,8 Milyar TL

    32- Justlife

    33- Insider

    1,4-1,6 Milyar TL

    34- Carvak (Garajsepeti)

    35- İncehesap

    36- Iyzico

    37- Tarfin

    38- İsteGelsin

    1-1,3 Milyar TL

    39- Sefamerve

    40- Sigortam.net

    41- TurkNet

    42- Dolap

    43- Paymes

    44- OtelZ.com

    45- İkinciyeni

    46- Oley.com

    47- Merzigo

    800 Milyon-1 Milyar TL

    48- Gardrops

    49- Param

    50- Kariyer.net

    51- Mynet

    700-750 Milyon TL

    52- Masomo Gaming

    53- Dgpays

    54- Birleşik Ödeme

    55- Bizigo

    550-650 Milyon TL

    56- Esfa Grup

    57- Alictus

    58- Lastik Borsası

    59- Evidea

    60- Martı

    61- UPT

    62- BiSu

    450-550 Milyon TL

    63- Yolcu360

    64- Tiktak

    65- Zeplin

    66- Tapu.com

    67- Sigortaladım.com

    300-350 Milyon TL

    68- Turna

    69- Joy Game

    70- Bilet.com

    71- Emlakjet

    72- Kitapyurdu

    250-300 Milyon TL

    73- AppSamurai

    74- Ofmark

    75- Yolda

    76- Sipay

    77 Revival Rugs

    78- Lastikçim

    200-225 Milyon TL

    79- BluTV

    80- Enocta

    81- Volt Lines

    82- Testinium

    83- Visiontech

    84- Missafir

    85- Good Job Games

    150-180 Milyon TL

    86- Hype

    87- Medianova

    88- Maçkolik

    89- Matriks

    90- Fuudy

    91- Bulutistan

    92- Hepsi emlak

    130-150 Milyon TL

    93- PulpoAR

    94- Ofix

    95- Tmob

    96- Grimelange

    100-125 Milyon TL

    97- Oplog

    98- Ticimax

    99- Yeses Tech

    100- Massivebio

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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