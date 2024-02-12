Türkiye'nin en büyük 100 internet şirketi açıklandı

Tam Boyutta Gör İş dergisi Fast Company Türkiye, gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde eden Türkiye'nin en büyük 100 şirketini duyurdu. Nesine ve Trendyol'un zirvede yer aldığı listede oyun şirketlerinin sayısının artışı dikkat çekiyor.

Listenin öne çıkanları

2020 yılında listeye girme “çıtası” 20-30 milyon TL idi, son çalışmada ise 65-70 milyon TL’ye ulaştı. En hızlı büyümeyi yüzde 90’a yakın ciro artışıyla Trendyol gerçekleştirdi. Oyun şirketleri yine üst sıralarda yer aldı ve dolarla gelir ettikleri için büyümeye devam ettiler.

Bu yıl listede dikkat çeken alanlardan birini de otomobil kiralama, kısa dönemli oto tedarik işi yapanlar oluşturdu. Bir başka önemli gelişmeyi de fintech alanından listeye girenler yaptı.

Türkiye'de internet abone sayısı 94 milyona yükseldi 1 gün önce eklendi

Çok sayıda kadın girişimcinin şirketi listede yer aldı. Bunların başında Trendyol Kurucusu Demet Mutlu, Hepsiburada Kurucusu Hanzade Doğan Boyner, Enuygun.com Kurucusu Nihan Çolak Erol ve Oto.net Genel Müdürü Yonca Ulusoy geliyor.

Online ödeme sistemi şirketleri ile oyun şirketlerinin damga vurduğu liste şöyle:

75 Milyar TL

1- Nesine

2- Trendyol

40-45 Milyar TL

3- Hepsiburada

4- Getir

15-25 Milyar TL

5- Yemeksepeti

6- Bilyoner

7- Google Türkiye

10-15 Milyar TL

8- Peak Games

9- VavaCars

10- Misli.com

11- Facebook Türkiye

12- N11

9-10 Milyar TL

13- Rollic Games

14- Enuygun

15- Obilet.com

6-7 Milyar TL

16- Amazon Türkiye

17- Çiçek Sepeti

18- Tuttur.com

4-4,5 Milyar TL

19- E-bebek

20- Tiko

21- Gram Games

22- Netflix Türkiye

3,5-4 Milyar TL

23- Modanisa

24- Vivense

2,5-3 Milyar TL

25- PTTAvm

26- Tatilbudur

27- Otonet

28- Sahibinden.com

1,8-2,4 Milyar TL

29- Papara

30- Armut.com

31- Tatilsepeti

1,6-1,8 Milyar TL

32- Justlife

33- Insider

1,4-1,6 Milyar TL

34- Carvak (Garajsepeti)

35- İncehesap

36- Iyzico

37- Tarfin

38- İsteGelsin

1-1,3 Milyar TL

39- Sefamerve

40- Sigortam.net

41- TurkNet

42- Dolap

43- Paymes

44- OtelZ.com

45- İkinciyeni

46- Oley.com

47- Merzigo

800 Milyon-1 Milyar TL

48- Gardrops

49- Param

50- Kariyer.net

51- Mynet

700-750 Milyon TL

52- Masomo Gaming

53- Dgpays

54- Birleşik Ödeme

55- Bizigo

550-650 Milyon TL

56- Esfa Grup

57- Alictus

58- Lastik Borsası

59- Evidea

60- Martı

61- UPT

62- BiSu

450-550 Milyon TL

63- Yolcu360

64- Tiktak

65- Zeplin

66- Tapu.com

67- Sigortaladım.com

300-350 Milyon TL

68- Turna

69- Joy Game

70- Bilet.com

71- Emlakjet

72- Kitapyurdu

250-300 Milyon TL

73- AppSamurai

74- Ofmark

75- Yolda

76- Sipay

77 Revival Rugs

78- Lastikçim

200-225 Milyon TL

79- BluTV

80- Enocta

81- Volt Lines

82- Testinium

83- Visiontech

84- Missafir

85- Good Job Games

150-180 Milyon TL

86- Hype

87- Medianova

88- Maçkolik

89- Matriks

90- Fuudy

91- Bulutistan

92- Hepsi emlak

130-150 Milyon TL

93- PulpoAR

94- Ofix

95- Tmob

96- Grimelange

100-125 Milyon TL

97- Oplog

98- Ticimax

99- Yeses Tech

100- Massivebio

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Türkiye'nin en büyük 100 internet şirketi açıklandı