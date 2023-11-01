Kasım indirimleri başladı! Black Friday indirimleri nereden takip edilir?

DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalı açıldı!
Hemen aşağıdaki indirim takip bağlantılarına ek olarak DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalını da takip edebilirsiniz. Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalını takip ederek en güncel ve en cazip fırsatlardan haberdar olabilirsiniz. Teknoloji, giyim, gıda ve daha birçok alanda indirimli ürünler, kampanyalar burada paylaşılıyor.
WhatsApp'ta DH Sıcak Fırsatlar kanalını takip edin 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va8Yr1KDDmFXAqZVvX2V
Black Friday indirimleri nasıl takip edilir?
Türkiye’de “indirim” denilince akla ilk olarak DH Forum üyeleri ve Sıcak Fırsatlar gelir. Efsane Cuma dahil olmak üzere Black Friday fırsatlarını hemen yakalamak için Sıcak Fırsatlar forumumuz aradığınız mecra. DonanımHaber Forum üyelerinin paylaştığı gerçek fırsatları Kasım ayı indirimlerinde ve 11.11 indirimlerinde hiç vakit kaybetmeden aşağıdaki konulardan takip edebilirsiniz.
Bu arada konulardaki “Bağlantı Bildirimi” özelliğini açmayı unutmayın. Bu sayede tüm indirimler cebinize anlık olarak düşecektir. Kasım fırsatlarını akıllı telefonunuzdan kontrol etmek için ise DH Mobil (iOS Android) uygulamasını indirmenizi tavsiye ederiz. İşte muhteşem kasım indirimleri:
- Amazon Black Friday İndirimleri
- Hepsiburada Efsane Cuma İndirimleri
- n11 İndirimleri, Fırsatları ve Kampanyaları
- Trendyol Black Friday İndirimleri
- iPhone Black Friday İndirimleri
- Zara & İnditex Grubu Black Friday İndirimleri
- Oto Lastik İndirimleri
- MacBook ve iMac Black Friday İndirimleri
- Amazon fırsat linkleri
- Migros Black Friday İndirimleri
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.