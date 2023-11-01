Kasım indirimleri başladı! Black Friday indirimleri nereden takip edilir?

Tam Boyutta Gör Türkiye dahil olmak üzere dünyanın en büyük alışveriş festivalleri Kasım ayında gerçekleşiyor. Kasım ayı boyunca Türkiye ve dünyadaki pek çok alışveriş platformu büyük indirimler gerçekleştiriyor. Çoğu ülke buna Black Friday (Kara Cuma) indirimi dese de ülkemizde genellikle Efsane Cuma olarak adlandırılıyor. Peki indirimleri kara cuma indirimlerinde öne çıkan fırsatlar neler?

Black Friday ne zaman başlıyor? Kara Cuma anlamı ne demek? 1 hf. önce eklendi

DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalı açıldı!

Hemen aşağıdaki indirim takip bağlantılarına ek olarak DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalını da takip edebilirsiniz. Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalını takip ederek en güncel ve en cazip fırsatlardan haberdar olabilirsiniz. Teknoloji, giyim, gıda ve daha birçok alanda indirimli ürünler, kampanyalar burada paylaşılıyor.

WhatsApp'ta DH Sıcak Fırsatlar kanalını takip edin 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va8Yr1KDDmFXAqZVvX2V

Black Friday indirimleri nasıl takip edilir?

Türkiye’de “indirim” denilince akla ilk olarak DH Forum üyeleri ve Sıcak Fırsatlar gelir. Efsane Cuma dahil olmak üzere Black Friday fırsatlarını hemen yakalamak için Sıcak Fırsatlar forumumuz aradığınız mecra. DonanımHaber Forum üyelerinin paylaştığı gerçek fırsatları Kasım ayı indirimlerinde ve 11.11 indirimlerinde hiç vakit kaybetmeden aşağıdaki konulardan takip edebilirsiniz.

Bu arada konulardaki “Bağlantı Bildirimi” özelliğini açmayı unutmayın. Bu sayede tüm indirimler cebinize anlık olarak düşecektir. Kasım fırsatlarını akıllı telefonunuzdan kontrol etmek için ise DH Mobil (iOS Android) uygulamasını indirmenizi tavsiye ederiz. İşte muhteşem kasım indirimleri:

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Black Friday ve Kasım indirimleri nereden takip edilir?