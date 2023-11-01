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    Kasım indirimleri başladı! Black Friday indirimleri nereden takip edilir?

    Her yıl olduğu gibi yılın en büyük indirim dönemi geldi çattı ve Kasım indirimleri başladı! Peki Kasım indirimleri nasıl takip edilir? Black Friday indirimlerinde öne çıkanlar neler?
    black friday indirimleri Tam Boyutta Gör
    Türkiye dahil olmak üzere dünyanın en büyük alışveriş festivalleri Kasım ayında gerçekleşiyor. Kasım ayı boyunca Türkiye ve dünyadaki pek çok alışveriş platformu büyük indirimler gerçekleştiriyor. Çoğu ülke buna Black Friday (Kara Cuma) indirimi dese de ülkemizde genellikle Efsane Cuma olarak adlandırılıyor. Peki indirimleri kara cuma indirimlerinde öne çıkan fırsatlar neler?

    DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalı açıldı!

    Hemen aşağıdaki indirim takip bağlantılarına ek olarak DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalını da takip edebilirsiniz. Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalını takip ederek en güncel ve en cazip fırsatlardan haberdar olabilirsiniz. Teknoloji, giyim, gıda ve daha birçok alanda indirimli ürünler, kampanyalar burada paylaşılıyor. 

    WhatsApp'ta DH Sıcak Fırsatlar kanalını takip edin 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va8Yr1KDDmFXAqZVvX2V

    Black Friday indirimleri nasıl takip edilir?

    Türkiye’de “indirim” denilince akla ilk olarak DH Forum üyeleri ve Sıcak Fırsatlar gelir. Efsane Cuma dahil olmak üzere Black Friday fırsatlarını hemen yakalamak için Sıcak Fırsatlar forumumuz aradığınız mecra. DonanımHaber Forum üyelerinin paylaştığı gerçek fırsatları Kasım ayı indirimlerinde ve 11.11 indirimlerinde hiç vakit kaybetmeden aşağıdaki konulardan takip edebilirsiniz.

    Bu arada konulardaki “Bağlantı Bildirimi” özelliğini açmayı unutmayın. Bu sayede tüm indirimler cebinize anlık olarak düşecektir. Kasım fırsatlarını akıllı telefonunuzdan kontrol etmek için ise DH Mobil (iOS Android) uygulamasını indirmenizi tavsiye ederiz. İşte muhteşem kasım indirimleri:

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    ewing sarkomu yenenler kro ne demek hoover alınır mı ramazan yetgin mi mehmet celal özyıldız mı ip tv kodları

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