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    Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

    Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2020 yılına ilişkin Türkiye'nin en değerli markalarını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi birinci sırada THY yer alıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
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    Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2020 yılına ilişkin “Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Türkiye’nin en değerli markası, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Türk Hava Yolları oldu.

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    Türk Hava Yolları 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle birinci sıraya oturuyor. İkinci sırada 1 milyar 616 milyon dolar marka değeriyle Ziraat Bankası, üçüncü sırada 1 milyar 538 milyon dolar değeriyle Garanti Bankası takip ediyor.

    Listenin devamına baktığımızda 4. sırada Turkcell, 5. sırada Arçelik, 6. sırada Türk Telekom, 7. sırada Akbank, 8. sırada İş Bankası, 9. sırada Yapı Kredi ve 10. sırada Ford Otosan yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "LG Dual Screen teknolojisi açıklığa kavuştu"

    Geçtiğimiz yıla göre 2020’de ilk 100’e ilk kez giren markalar şunlar: LC Waikiki, Koç Sistem, Kordsa, Odeabank, Aytemiz, Mars Lojistik, Ege Profil ve Nobel İlaç. İlk 100’de marka değerinde en yüksek artışı Otokar gerçekleştirdi. Otokar’ın marka değeri yüzde 140 arttı. Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değeri bu yıl geçen yıla göre göre yüzde 24 artarak 24,6 milyar dolara ulaştı.

    SIRA Marka Marka Değeri
    1 Türk Hava Yolları 1.735
    2 Ziraat Bankası 1.616
    3 Garanti BBVA 1.538
    4 Turkcell 1.361
    5 Arçelik 1.273
    6 Türk Telekom 1.087
    7 Akbank 998
    8 İş Bankası 951
    9 Yapı Kredi 876
    10 Ford Otosan 875
    11 LC Waikiki 760
    12 Bsh 603
    13 Bim 595
    14 Opet 570
    15 Ülker 539
    16 Vestel 493
    17 Vakıfbank 458
    18 Anadolu Efes 424
    19 Halkbank 408
    20 Denizbank 395


    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-en-degerli-markasi-thy/1870125 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    classf2re (Emre Mendelyev) 1 sa. en beğenilen
    Liste hep banka dolu. İşte mükemmel EKONOMİ , işte SÜPER GÜÇ TÜRKİYE!!! Yersen. Bir vatandaş olarak şu listeye çok üzülmemek elde değil. Ah ulan ah :(
    1 Yanıt Yanıtla +27
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    lazer__ 1 sa. classf2re
    Niye öyle diyorsun ki Ülker pesküvit de var
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 4 dk.
    Taleworldsü görmeyi beklerdim. Sanırım farklı bir ölçüm yöntemi var
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    sinangndzx 13 dk. yeni yorumcu
    hepsini topla apple ın 104,7 milyar dolar marka değerinin çeyreği anca ediyor
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    Mithrandir. (Gandalf The White) 11 dk. sinangndzx
    hocam bu 1.4 trilyon dolar falan olan Applein borsa değeri mi oluyor?
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    TurboBoosted (Evren X) 18 dk.
    Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin toplam değeri 1 Apple etmiyor maalesef...
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    yhyilkrgll (Yahya Ilker) 19 dk.
    Ilk 3 te 2 banka ilk 10 da 5 düşündürücü
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    bugatti1907 21 dk.
    vestel ve arçelik dışında teknoloji üreten şirket yok listede.
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    acura07 (okan yuksel) 16 dk. bugatti1907
    vestelinde pek ürettiği söylenemez.

    daha çok montajcı.
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    djuann 22 dk.
    Dunya markasi bi thy var ama son 20 yilda 2.bir dunya markası cikmadiysa bu hukumetin ayibidir yaziklar olsun..
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    Galatas4ray (ENVER A.) 44 dk.
    Yani listeden anlaşılacağı üzere Kazığı en dipe sağlayan en değerli oluyor :D
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    sinanuzak 1 sa. yeni yorumcu
    ekonomi göz önünde hepsi banka ne kadar ekonomiyi seven ülkeyiz
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