Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2020 yılına ilişkin “Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Türkiye’nin en değerli markası, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Türk Hava Yolları oldu.İlginizi Çekebilir Hijyenik ortamda üretilen ürünlere TSE Güvenli Üretim logosu veriliyor
Türk Hava Yolları 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle birinci sıraya oturuyor. İkinci sırada 1 milyar 616 milyon dolar marka değeriyle Ziraat Bankası, üçüncü sırada 1 milyar 538 milyon dolar değeriyle Garanti Bankası takip ediyor.
Listenin devamına baktığımızda 4. sırada Turkcell, 5. sırada Arçelik, 6. sırada Türk Telekom, 7. sırada Akbank, 8. sırada İş Bankası, 9. sırada Yapı Kredi ve 10. sırada Ford Otosan yer alıyor.
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Geçtiğimiz yıla göre 2020’de ilk 100’e ilk kez giren markalar şunlar: LC Waikiki, Koç Sistem, Kordsa, Odeabank, Aytemiz, Mars Lojistik, Ege Profil ve Nobel İlaç. İlk 100’de marka değerinde en yüksek artışı Otokar gerçekleştirdi. Otokar’ın marka değeri yüzde 140 arttı. Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değeri bu yıl geçen yıla göre göre yüzde 24 artarak 24,6 milyar dolara ulaştı.
|SIRA
|Marka
|Marka Değeri
|1
|Türk Hava Yolları
|1.735
|2
|Ziraat Bankası
|1.616
|3
|Garanti BBVA
|1.538
|4
|Turkcell
|1.361
|5
|Arçelik
|1.273
|6
|Türk Telekom
|1.087
|7
|Akbank
|998
|8
|İş Bankası
|951
|9
|Yapı Kredi
|876
|10
|Ford Otosan
|875
|11
|LC Waikiki
|760
|12
|Bsh
|603
|13
|Bim
|595
|14
|Opet
|570
|15
|Ülker
|539
|16
|Vestel
|493
|17
|Vakıfbank
|458
|18
|Anadolu Efes
|424
|19
|Halkbank
|408
|20
|Denizbank
|395
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