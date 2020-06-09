Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2020 yılına ilişkin “Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Türkiye’nin en değerli markası, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Türk Hava Yolları oldu.

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Türk Hava Yolları 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle birinci sıraya oturuyor. İkinci sırada 1 milyar 616 milyon dolar marka değeriyle Ziraat Bankası, üçüncü sırada 1 milyar 538 milyon dolar değeriyle Garanti Bankası takip ediyor.

Listenin devamına baktığımızda 4. sırada Turkcell, 5. sırada Arçelik, 6. sırada Türk Telekom, 7. sırada Akbank, 8. sırada İş Bankası, 9. sırada Yapı Kredi ve 10. sırada Ford Otosan yer alıyor.

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Geçtiğimiz yıla göre 2020’de ilk 100’e ilk kez giren markalar şunlar: LC Waikiki, Koç Sistem, Kordsa, Odeabank, Aytemiz, Mars Lojistik, Ege Profil ve Nobel İlaç. İlk 100’de marka değerinde en yüksek artışı Otokar gerçekleştirdi. Otokar’ın marka değeri yüzde 140 arttı. Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değeri bu yıl geçen yıla göre göre yüzde 24 artarak 24,6 milyar dolara ulaştı.

SIRA Marka Marka Değeri 1 Türk Hava Yolları 1.735 2 Ziraat Bankası 1.616 3 Garanti BBVA 1.538 4 Turkcell 1.361 5 Arçelik 1.273 6 Türk Telekom 1.087 7 Akbank 998 8 İş Bankası 951 9 Yapı Kredi 876 10 Ford Otosan 875 11 LC Waikiki 760 12 Bsh 603 13 Bim 595 14 Opet 570 15 Ülker 539 16 Vestel 493 17 Vakıfbank 458 18 Anadolu Efes 424 19 Halkbank 408 20 Denizbank 395

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-en-degerli-markasi-thy/1870125

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