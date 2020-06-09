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    LG Dual Screen teknolojisi açıklığa kavuştu

    LG Dual Screen aksesuarına Kiss Connectivity adında kablosuz bir yakın alan teknolojisi hayat veriyor. Keyssa firmasının yeniliği olan bu teknoloji oldukça iddialı.
    3 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LG Dual Screen teknolojisi açıklığa kavuştu
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    Akıllı telefon pazarında istediği ivmeyi bir türlü yakalayamayan LG bununla birlikte aksesuar tarafında zaman zaman yenilikçi hamleler yapabiliyor. Bir süredir amiral gemileri ile birlikte sunulan ikinci ekran aksesuarı dikkat çekmeyi başardı. Kablosuz çalışan bu aksesuarın arkasında bulunan teknoloji bu hafta netlik kazandı.

    Kiss Connectivity nedir?

    LG Dual Screen aksesuarı Keyssa adındaki bir firma ile birlikte geliştirildi. İlk olarak LG G9 ThinQ modeli ile sunulan Dual Screen sonrasında V50 ThinQ ve V60 ThinQ amiral gemilerinde de kendisine yer buldu.

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    Dual Screen aksesuarı ikinci ekran ve telefonu yerleştirdiğiniz kılıf parçasından oluşuyor. Telefonu parçaya yerleştirdikten sonra sanki bir kablo varmış gibi ekran kablosuz olarak telefona bağlanıyor ve yardımcı ekran haline geliyor.

    Firma ikinci ekranda yakın alanda çalışan ve cihazdan cihaza veri aktaran özel bir kablosuz bağlantı teknolojisi kullanıyor. Kiss Connectivity adı verilen bu ultra yüksek frekans teknolojisi adeta bir kablo varmış gibi akıcı bir şekilde telefona bağlanıyor ve telefonda herhangi bir yazılım güncellemesi gerektirmiyor.

    Herhangi bir uyum sorunu da olmayan Kiss Connectivity sadece aksesuarlarda geçerli değil. Firma kablosuz monitör ve hatta kablosuz depolama istasyonu gibi ilginç modüler tasarımları da hayata geçirmeyi planlıyor. Yakın zamanda Kiss Connectivity teknolojisini daha sık görebiliriz.



    http://www.keyssa.com/kiss-connectivity/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    sinanuzak 57 dk. yeni yorumcu
    Lg ve boş tasarımları yine
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 sa.
    Güzel teknoloji. Apple, Samsung çıkarsa müthiş yenilik diye duyurulur.
    Sararan ekran falan demişler. Apple ekranlarını LG'den tedarik ediyor.
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    DH Misafiri 2 sa.
    Lg ne zaman telefonlara saçma özellikler ekleyince satılmadığını anlayıp üretmeyi bırakacak acaba
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    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 3 sa.
    Hoşgeldin sararan ekranli kronik sorunu olacak yeni Lg modeli
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