Türkiye’nin ilk ‘Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği’ bölümü İTÜ’de açılıyor

Tam Boyutta Gör

Hayatımızın her alanında kendine yer bulmaya başlayan yapay zeka ve veri mühendisliği teknolojileri başlı başına lisans bölümü oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi altında lisans düzeyinde “Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü” açılıyor. Bölümün ilk öğrencileri 2020-2021 öğretim döneminde eğitime başlıyor.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü sayesinde Türkiye’nin bu alandaki kabiliyetinin artması ve dünyadaki çalışmalara katkıda bulunulması amaçlanıyor. İTÜ’de bugüne kadar yapay zeka ile ilgili çok sayıda çalışma yapıldı. Bu çalışmaların büyük bölümü İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından destekleniyor. İTÜ ARI Teknokent firmalarının yapay zeka çalışmaları için iş birliği yapılıyor. İTÜ, son 5 yılda yapay zeka alanındaki bilimsel çıktılarına 926 atıf alarak Türkiye üniversiteleri arasında birinci sırada yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Türkiye otomotiv satışları sıralamasında Avrupa'da altıncı oldu"

Araştırmalara göre yapay zeka teknolojisinin dünya ekonomisine 2030 yılına kadar 15,7 trilyon dolar katkı sağlaması ve gayri safi yurtiçi hasılayı yüzde 14 oranında artıracağı düşünülüyor. Gartner’ın çalışmasına göre dünya genelindeki kuruluşların yüzde 37’sinde küçük çaplı da olsa yapay zeka teknolojisi kullanılıyor. Bu oran, son 4 yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 270’lik artışa denk geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.