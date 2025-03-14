Türk araştırmacılar Antarktika’da çeşitli güneş panellerini test etti

Fırat Üniversitesi, TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) Kutup Araştırmaları Enstitüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden bilim insanları, Antarktika'nın aşırı çevresel koşullarında farklı fotovoltaik panel türlerini test etti. Deney, Antarktika’daki Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nda, 2022 yılı yazında, yani Aralık ve Şubat ayları arasında gerçekleştirildi.
Monokristal paneller en iyi sonucu verdi
Deneyde monokristal, polikristal, esnek ve şeffaf olmak üzere dört farklı fotovoltaik panel kullanıldı. Her bir panelin maksimum gücü 25 W olup, ilk iki panelde 36 hücre, diğer iki panelde ise 20 hücre bulunuyordu. Paneller, adanın konumuna göre en verimli açıda yerleştirildi.
Veri toplama süreci boyunca, sıcaklık, nem, rüzgar hızı, güneş radyasyonu gibi meteorolojik parametreler ile yüzey sıcaklığı ve anlık güç çıkışı gibi veriler 30 saniye aralıklarla kaydedildi. Toplamda 34.560 veri noktası elde edildi.
Testlerden en yüksek gücü de 13.27 W ile monokristal paneller üretti. Polikristal panellerin 12.30 W, esnek panellerin 12.13 W ve şeffaf panellerin ise 8.32 W güç ürettiği görüldü. Her bir panel, sırasıyla 3.15 ton, 2.92 ton, 2.95 ton ve 1.97 ton CO2 emisyonunu azalttı. Bilim insanları, Antarktika’da yenilenebilir enerjinin kullanılmasının fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltacağını, çevresel sürdürülebilirliği destekleyeceğini ve ekosistemi koruyacağını belirtiyor.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/03/14/testing-photovoltaic-modules-in-antarcticas-summer/ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214157X25002679 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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