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    Türk araştırmacılar Antarktika’da çeşitli güneş panellerini test etti

    Türk bilim insanları Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında çeşitli güneş panelini Antarktika’da test etti. Yapılan testlerde zorlu şartlardaki en verimli panel tipi belirlendi.
    Türk araştırmacılar Antarktika’da güneş panellerini test etti Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Antarktika’nın zorlu iklim koşullarında güneş enerjisi panellerinin verimliliği test edildi.  En doğru panel tipini tespit etmek amacıyla dört farklı fotovoltaik panel tipi kullanıldı. Bu testlerin sonucunda, monokristal panellerin üstün verimlilik sağladığı ortaya çıktı.

    Fırat Üniversitesi, TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) Kutup Araştırmaları Enstitüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden bilim insanları, Antarktika'nın aşırı çevresel koşullarında farklı fotovoltaik panel türlerini test etti. Deney, Antarktika’daki Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nda, 2022 yılı yazında, yani Aralık ve Şubat ayları arasında gerçekleştirildi.

    Monokristal paneller en iyi sonucu verdi

    Türk araştırmacılar Antarktika’da güneş panellerini test etti Tam Boyutta Gör
    Antarktika’daki araştırma istasyonlarının tüm enerji ihtiyaçları, benzin ve dizel yakıtlarla çalışan elektrik jeneratörleriyle karşılanıyor. 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gerçekleştirilen bu deneyin hedefi ise araştırma kampının enerji gereksinimlerini karşılamak amacıyla güneş enerjisinin potansiyelini değerlendirmekti.

    Deneyde monokristal, polikristal, esnek ve şeffaf olmak üzere dört farklı fotovoltaik panel kullanıldı. Her bir panelin maksimum gücü 25 W olup, ilk iki panelde 36 hücre, diğer iki panelde ise 20 hücre bulunuyordu. Paneller, adanın konumuna göre en verimli açıda yerleştirildi.

    Veri toplama süreci boyunca, sıcaklık, nem, rüzgar hızı, güneş radyasyonu gibi meteorolojik parametreler ile yüzey sıcaklığı ve anlık güç çıkışı gibi veriler 30 saniye aralıklarla kaydedildi. Toplamda 34.560 veri noktası elde edildi.

    Türk araştırmacılar Antarktika’da güneş panellerini test etti Tam Boyutta Gör
    Deney sonuçlarına göre, monokristal panellerin yüzey sıcaklığı ortalama 12.07°C, polikristalin panellerin 11.1°C, esnek panellerin 11.104°C, şeffaf panellerin ise 10.5°C olarak kaydedildi. Buna karşın, monokristal panellerin verimliliği yüzde 20.5 ile en yüksek olurken, diğer panellerin verimlilikleri sırasıyla yüzde 18.95, yüzde 18.9 ve yüzde 14.51 olarak ölçüldü. Enerji verimliliği ise monokristal panellerde yüzde 11.53, polikristal panellerde yüzde 11.4, esnek panellerde yüzde 11.29 ve şeffaf panellerde yüzde 9.42 olarak belirlendi.

    Testlerden en yüksek gücü de 13.27 W ile monokristal paneller üretti. Polikristal panellerin 12.30 W, esnek panellerin 12.13 W ve şeffaf panellerin ise 8.32 W güç ürettiği görüldü. Her bir panel, sırasıyla 3.15 ton, 2.92 ton, 2.95 ton ve 1.97 ton CO2 emisyonunu azalttı. Bilim insanları, Antarktika’da yenilenebilir enerjinin kullanılmasının fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltacağını, çevresel sürdürülebilirliği destekleyeceğini ve ekosistemi koruyacağını belirtiyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/03/14/testing-photovoltaic-modules-in-antarcticas-summer/ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214157X25002679
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