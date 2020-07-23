Türkiye otomotiv satışları sıralamasında Avrupa'da altıncı oldu

AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020’nin ilk yarısında yüzde 38,9 azaldı ve 6 milyon seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde yaklaşık 10 milyon adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) paylaştığı verilere göre Türkiye, 2020 Haziran ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke oldu. Türkiye otomotiv pazarı söz konusu dönemde 261.896 adet olarak gerçekleşti. Türkiye’nin bir üstünde yer alan İspanya’da 411.891 adet, listenin en tepesindeki isim olan Almanya’da ise 1.362.864 adet satış gerçekleştirildi.

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Otomotiv pazarına Haziran ayı özelinde baktığımızda da satışların geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24 azaldığını ve 1.335.802 adet seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. 2019’un Haziran ayında 1.756.553 toplam satış gerçekleşmişti.

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Haziran ayı toplam otomotiv pazarı sıralamasında Türkiye yine 6. ülke konumunda. Söz konusu dönemde ülkemizde 72.778 adet satış gerçekleştirildi. Yine bir üst sıramızda olan İspanya otomotiv pazarı ise Haziran ayında 100.356 adet seviyesinde gerçekleşti. Listenin en tepesine baktığımızda, ilk yarının lideri olan Almanya’nın yerini Fransa’ya bıraktığını görüyoruz.

AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 52,4 ile Hırvatistan, yüzde 50 ile İspanya ve yüzde 48,2 ile Portekiz’de yaşandı. Söz konusu dönemde satışını arttıran bir pazar olmadı. Haziran ayında ise Fransa, yüzde 1,4 ile satışını artıran tek ülke oldu.

http://www.odd.org.tr/web_2837_1/index.aspx

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