Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye otomotiv satışları sıralamasında Avrupa'da altıncı oldu

    ODD'nin paylaştığı verilere göre AB, UK ve EFTA ülkeleri toplam otomotiv satışlarına göre Türkiye, 2020 yılının ilk yarısında altıncı sırada yer aldı. Listenin en tepesindeki ülke ise Almanya oldu.
    6 sa.
    1,3b
    4
    26
    Otomobi...
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Türkiye otomotiv satışları sıralamasında Avrupa'da altıncı oldu

    AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020’nin ilk yarısında yüzde 38,9 azaldı ve 6 milyon seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde yaklaşık 10 milyon adet toplam satış gerçekleşmişti.

    Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) paylaştığı verilere göre Türkiye, 2020 Haziran ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke oldu. Türkiye otomotiv pazarı söz konusu dönemde 261.896 adet olarak gerçekleşti. Türkiye’nin bir üstünde yer alan İspanya’da 411.891 adet, listenin en tepesindeki isim olan Almanya’da ise 1.362.864 adet satış gerçekleştirildi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Adalar'da hizmet verecek elektrikli araçların ücret tarifesi açıklandı

    Ayrıca Bkz. "Kia'nın yeni kompakt SUV modeli Sonet'ten ilk teaser geldi"

    Otomotiv pazarına Haziran ayı özelinde baktığımızda da satışların geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24 azaldığını ve 1.335.802 adet seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. 2019’un Haziran ayında 1.756.553 toplam satış gerçekleşmişti.

    Türkiye otomotiv satışları sıralamasında Avrupa'da altıncı oldu
    Tam Boyutta Gör

    Haziran ayı toplam otomotiv pazarı sıralamasında Türkiye yine 6. ülke konumunda. Söz konusu dönemde ülkemizde 72.778 adet satış gerçekleştirildi. Yine bir üst sıramızda olan İspanya otomotiv pazarı ise Haziran ayında 100.356 adet seviyesinde gerçekleşti. Listenin en tepesine baktığımızda, ilk yarının lideri olan Almanya’nın yerini Fransa’ya bıraktığını görüyoruz.

    AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 52,4 ile Hırvatistan, yüzde 50 ile İspanya ve yüzde 48,2 ile Portekiz’de yaşandı. Söz konusu dönemde satışını arttıran bir pazar olmadı. Haziran ayında ise Fransa, yüzde 1,4 ile satışını artıran tek ülke oldu.



    http://www.odd.org.tr/web_2837_1/index.aspx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Adalar'da hizmet verecek elektrikli araçların ücret tarifesi açıklandı
    8 sa.
    Kia'nın yeni kompakt SUV modeli Sonet'ten ilk teaser geldi
    11 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mathematician_01 (mehmet taysı) 6 sa. en beğenilen
    Grafiğe göre " Ooo süper satış olmuş, millette para çok " dememiz gerekiyor ( ki olmuşta zaten ) ama bir lüksemburg'un, bir Slovakya'nın, bir Finlandiya'nın nüfusu ne kadar ki böyle bir kıyaslama yapılıyor? Nüfusa oranına göre satış sayısını karşılaştırabiliriz. Bakalım onda kaçıncı sıradayız???
    Grafiğe göre " Ooo süper satış olmuş, millette para çok " dememiz gerekiyor ( ki olmuşta zaten ) ama bir lüksemburg'un, bir Slovakya'nın, bir Finlandiya'nın nüf...
    Devamını Gör
    Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 6 sa.
    Millet hem para yok diyor dert yanıyor bakıyorum özellikle son üç dört yıldır
    yükselen apsürt fiyatlara rağmen ev alanlar araba alanların olması şaşartıcı
    milletin durumu hiçte fena sayılmaz nediyelim alana hayırlı olsun.
    Millet hem para yok diyor dert yanıyor bakıyorum özellikle son üç dört yıldır yükselen apsürt fiyatlara rağmen ev alanlar araba alanların olması şaşartıcı
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 6 sa. joven
    Millet olmayan parayla alıyor.Hepsi kredi ödeyeceği bile mechul
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    The Seven Deadly Sins 22 dk.
    halt tv yi göre şuanda ülke batti ekonomik kriz çikti türkiye batacak bilmem ne yalanlar iste birde millet halk tv nin laflarina inanip kriz çikcak diye bekliyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    EddyCue (Eddy Cue) 15 dk. The Seven Deadly Sins
    kardes 3 senedir krizdeyiz zaten. hangi ulkede yasiyorsun?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dmclskn 1 sa.
    Tabloya bakınca ülkelere göre makam arabası sayısı aklıma geldi. Sekretere bile makam arabası vermişlerdi. Allah'ları utanma duygularını aldığı için hakikaten utandırmıyor gerçekten. Sorsan tasarruf yapılmış halk bu oyunu yine bozdu. Bozulan sadece asabımız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Onurmsq (--- ----) 1 sa.
    Bu almany her alanda birinci
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa.
    Ben de yazacaktım ki, zaten aklı olan herkes anında popülasyona göre bunun dağılımının yapılması gerektiğini belirtmiş.Ula bizimle hemen hemen aynı satış rakamındaki 7. sıradaki belçikanın nüfusu bizim 8'de 1 kadar. Yani en basitinden bir sıra gerimizde gibi görünen Belçika'da kişi başı bizden 8 kat fazla araba alımı yapılabilmiş.

    Bu haberi bu tarz ancak A haber sunar. Gerçi a haber daha abartır, almanya fransayı falan 2 aylık gösterip bizi 6 aylık toplar :D Çok aşırı yalan dolan yapabiliyorlar.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    derfgt (serkan mutlu) 3 sa.
    Ulan bu Avrupa, hele de İtalya kapı pencere kapatıp evde oturmamış mıydı.

    Ne ara bu kadar satış yapılmış Avrupada şaşırdım doğrusu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kaiser75 (Freddie Krueger) 3 sa.
    Herkeş bizi kiskaniii
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 3 sa.
    Arkadaşlar durum çok vahim.



    Geçen yıla göreki satışlar, Avrupa’da ki tüm ülkelerde ciddi anlamda düşerken ( % -30 ) Bizde %+30



    Yani herkes parasını arabasını elinde tutmuş küresel ekonomik kriz pandemi vs olduğu için ama biz tam tersi parayı ( kredi ile alınan olmayan para ile ) otomobile gömmüşüz.



    Abi biri bunun izahını iktisadını ne olduğunu anlatabilir mi.



    Gerçekten şuan bizi neden kıskandıkları anlıyorum. Böyle bir zeka seviyesine sahip başka bir ülke yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alito (A. Teyfik Görmez) 3 sa.
    Neye göre, kime göre 6. sırada? Eğer popülasyona göre ise benim niye otomobilim yok? Nüfus dağılımına göre sıralayın ki, bizde niye yok diye komplekse girmeyelim durduk yere.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Black_34 (Mehmet Gökalp) 3 sa.
    Millet olmayan parayla araba alıyor 2021'e gelmeden patlayanları görürüz...



    Ayranı yok içmeye, atla gider sı.maya.....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dodofran 4 sa.
    ehonomi çoh eyi demeden önce kısa bir not:türkiye nüfusu 80 milyon. bu ülkelerden anca bizi çok kıskanan almanya ile karşılaştırmak mantıklı olur. yoksa 10 milyonluk belçika falan tüketimde rakibimiz olmamalı. ya da olmalı mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    sounderland +208 amadeus99 +153 hollowman_ +151 Bay Virgül +137 Sulu Çor Kağan +131 Redzepi +128 VirgilSollozzo +110 Hakiki Osmanlı Torunu +95 KarettaKerata +94 manuell +80
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 XpressMusic34 ilk kez +124 2 ilkerinanç ilk kez +104 3 Xtrud 2. kez +104
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    4 Kişi Okuyor (1 Üye, 3 Misafir) 2 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1268 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    avrupa otomotiv pazarı, avrupa otomobil satışları 2020 ve
    4 etiket daha türkiye otomobil satışları 2020 türkiye avrupada kaçıncı Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası252,7b
    Twitter Profili90,5b
    YouTube Kanalı296b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde gösterilen önemli oyunlara ait fragmanlar 3 sa. FIFA 21'den fragman geldi! Yeni özellikler duyuruldu 4 sa. Türkiye’nin ilk ‘Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği’ bölümü İTÜ’de açılıyor 4 sa. Kullandım memnunum "Sennheiser Momentum Wireless 3 inceleme" 4 sa. Yeni tanı testi ile kanserler erken evrede tespit edilebilir 5 sa. iPhone 12 ile birlikte gelecek örgülü şarj kablosunun fotoğrafları yayınlandı 5 sa. Dünyanın en küçük yazıcısı fon desteği arıyor 5 sa. Epic Games Store’da Yaz İndirimleri başladı 6 sa. Microsoft Azure ikinci çeyreğin en iyi performansını gösterdi 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye otomotiv satışları sıralamasında Avrupa'da altıncı oldu Sonraki MediaTek orta sınıf telefonlara 5G getirecek Dimensity 720 işlemcisini tanıttı 7 sa. AMD Ryzen 4000H işlemcileri PCIe 3.0 x8’le sınırlı çalışıyor 8 sa. Adalar'da hizmet verecek elektrikli araçların ücret tarifesi açıklandı 8 sa. Nvidia Ampere kartlar beklenenden erken gelebilir 9 sa. Huawei'e bir yaptırım da Fransa'dan geliyor 9 sa. Samsung Galaxy M31s'in teknik özellikleri netleşti 10 sa. iPhone'lardaki Face ID "kandırılamaz" hale geliyor: Damar desenlerini tarayacak 10 sa. Çin, Mars'a tam üç farklı uzay aracı fırlattı: İşte tarihi görevin detayları 10 sa. Kendi Güneşlerinin yörüngesinde dönen iki ötegezegen, ilk kez direkt olarak fotoğraflandı 11 sa. Kia'nın yeni kompakt SUV modeli Sonet'ten ilk teaser geldi 11 sa. Dünyanın en küçük Android 10 4G telefonu ile tanışın 12 sa. Türk mühendislerin geliştirdiği yeni İHA Alesta, yakında uçuş testlerine başlayacak 12 sa. General Mobile GM 10 tanıtıldı! GM 10 özellikleri ve fiyatı belli oldu 13 sa. Ubisoft, 2020 yılında piyasaya süreceği PS5 ve Xbox Series X oyunlarının fiyatına zam yapmayacak 13 sa. Kamerası yanda Lenovo Legion Phone Duel oyuncu odaklı telefon tanıtıldı 14 sa. Galaxy Z Flip şimdi Snapdragon 865 Plus taşıyor 14 sa. Nvidia’dan sürpriz ARM hamlesi 15 sa. Tarihte ilk: AMD hisseleri Intel’i geride bıraktı 1 gün Alüminyum + PBT = Kaliteli Çinli "Magicforce Smart 68 incelemesi" 1 gün 2020 iPhone Fotoğraf yarışması sonuçlandı, ülkemize de ödül geldi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız