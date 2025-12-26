Türkiye’nin kurulu gücünün 3'te 1'i rüzgar ve güneşten geldi

Rüzgar ve güneşten büyük destek
Kasım ayı itibarıyla rüzgar ve güneş kurulu gücünün toplamının 39 bin 215 megavata ulaştığını belirten Bayraktar, “Elektrik kurulu gücümüzde sadece güneşin payı yüzde 20 bandını aştı ve yüzde 20,3’e erişti. Rüzgarın payı da yüzde 11,9’a yükseldi. Böylece, kurulu gücümüzün 3’te 1’i sadece rüzgar ve güneşten oluştu” dedi.
Bakan Bayraktar, 2025 yılında yatırım tutarı 4 milyar dolar olan ve toplam 3 bin 800 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerini başarıyla tamamladıklarını hatırlattı. Öte yandan Türkiye, bu alanda her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması düzenlemeyi hedefliyor.
Enerjide diğer kalemlerden de bahsetmek gerek. Hidroelektrik santraller 32 bin 294 MW ile toplam kurulu gücün yüzde 26,5'ini oluştururken yerli kömür 11 bin 475 MW (%9,4) ve ithal kömür 10 bin 456 MW (%8,6) ile önemli paya sahip. Ayrıca biyokütle 2 bin 348 MW (%1,9) ve jeotermal 1 bin 758 MW (%1,4) ile kurulu güç içinde yer alıyor.