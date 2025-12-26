Türkiye’nin kurulu gücünün 3'te 1'i rüzgar ve güneşten geldi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi Kasım 2025 itibarıyla 121 bin 782 megavata ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kasım ayı elektrik verilerini değerlendirirken yenilenebilir enerji alanında kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti. Bakan Bayraktar, toplam kurulu gücün yaklaşık yüzde 62’sine denk gelen 75 bin 615 megavatlık kısmının yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu açıkladı.

Rüzgar ve güneşten büyük destek

Kasım ayı itibarıyla rüzgar ve güneş kurulu gücünün toplamının 39 bin 215 megavata ulaştığını belirten Bayraktar, “Elektrik kurulu gücümüzde sadece güneşin payı yüzde 20 bandını aştı ve yüzde 20,3’e erişti. Rüzgarın payı da yüzde 11,9’a yükseldi. Böylece, kurulu gücümüzün 3’te 1’i sadece rüzgar ve güneşten oluştu” dedi.

Tam Boyutta Gör Kasım sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 71,5, yani 87 bin 90 megavat olarak gerçekleşti. Bu durum, Türkiye’nin enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltma hedefleriyle uyumlu bir tablo sunuyor.

Bakan Bayraktar, 2025 yılında yatırım tutarı 4 milyar dolar olan ve toplam 3 bin 800 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerini başarıyla tamamladıklarını hatırlattı. Öte yandan Türkiye, bu alanda her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması düzenlemeyi hedefliyor.

Enerjide diğer kalemlerden de bahsetmek gerek. Hidroelektrik santraller 32 bin 294 MW ile toplam kurulu gücün yüzde 26,5’ini oluştururken yerli kömür 11 bin 475 MW (%9,4) ve ithal kömür 10 bin 456 MW (%8,6) ile önemli paya sahip. Ayrıca biyokütle 2 bin 348 MW (%1,9) ve jeotermal 1 bin 758 MW (%1,4) ile kurulu güç içinde yer alıyor.

