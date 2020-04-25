Türkiye’nin yeni solunum cihazı Sahra, Mayıs’ta seri üretimde

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Koronavirüs nedeniyle dünyada ventilatör (solunum) cihazı ihtiyacı ortaya çıktı. Türkiye’de solunum cihazı sıkıntısı yaşanmaması için yerli ventilatör cihazı için kollar sıvandı. Biosys, Arçelik, ASELSAN ve Baykar tarafından geliştirilen Biosys Biyovent isimli solunumcihazının 100 adedi hastaneye teslim edildi.

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100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır

Şimdi de Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) solunum cihazı geliştiriyor. Üretiminde son aşamaya gelinen cihazın tanıtımı yapıldı. İsmi “Sahra” olarak açıklandı. Sahra'nın seri üretimi Mayıs ayının sonunda başlayacak. MKEK, haftada 500 adet üretecek kapasiteye sahip olduğunu ifade ediyor.

Sahra, Türk mühendisleri tarafından geliştirildi ve yerli imkanlarla üretildi. Nefes darlığı yaşayan ve kandaki oksijeni düşen koronavirüs hastalarına temel solunum desteği sağlayacak. Solunum yetmezliği çeken diğer hastalarda da kullanılacak. Kullanım alanları olarak ev, ambulans, hastane servisi, acil servis, yoğun bakım, sahra hastaneleri, askeri sağlık birimleri ve pandemi ile alakalı kurulacak sağlık birimlerinde kullanılmaya uygun yapıda.

Ayrıca Bkz. "Milli Savunma Bakanlığı: “Haftalık 10 milyon maske kapasitesine ulaştık”"

MKEK, solunum cihazının yanı sıra cerrahi maske de üretiyor. Haftada 6,5 milyon adet üretim yapılıyor. Askeri dikimevleriyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bez maske üretimi 10 milyon adete ulaştı.

https://www.mkek.gov.tr/tr/notice.aspx?nid=7236&menu=1

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