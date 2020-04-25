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    Türkiye’nin yeni solunum cihazı Sahra, Mayıs’ta seri üretimde

    Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Sahra isimli solunum cihazının seri üretimi Mayıs ayında başlayacak. Haftada 500 adet üretilecek.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye’nin yeni solunum cihazı Sahra, Mayıs’ta seri üretimde
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    Koronavirüs nedeniyle dünyada ventilatör (solunum) cihazı ihtiyacı ortaya çıktı. Türkiye’de solunum cihazı sıkıntısı yaşanmaması için yerli ventilatör cihazı için kollar sıvandı. Biosys, Arçelik, ASELSAN ve Baykar tarafından geliştirilen Biosys Biyovent isimli solunumcihazının 100 adedi hastaneye teslim edildi.

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    Şimdi de Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) solunum cihazı geliştiriyor. Üretiminde son aşamaya gelinen cihazın tanıtımı yapıldı. İsmi “Sahra” olarak açıklandı. Sahra'nın seri üretimi Mayıs ayının sonunda başlayacak. MKEK, haftada 500 adet üretecek kapasiteye sahip olduğunu ifade ediyor.

    Sahra, Türk mühendisleri tarafından geliştirildi ve yerli imkanlarla üretildi. Nefes darlığı yaşayan ve kandaki oksijeni düşen koronavirüs hastalarına temel solunum desteği sağlayacak. Solunum yetmezliği çeken diğer hastalarda da kullanılacak. Kullanım alanları olarak ev, ambulans, hastane servisi, acil servis, yoğun bakım, sahra hastaneleri, askeri sağlık birimleri ve pandemi ile alakalı kurulacak sağlık birimlerinde kullanılmaya uygun yapıda.

    Ayrıca Bkz. "Milli Savunma Bakanlığı: “Haftalık 10 milyon maske kapasitesine ulaştık”"

    MKEK, solunum cihazının yanı sıra cerrahi maske de üretiyor. Haftada 6,5 milyon adet üretim yapılıyor. Askeri dikimevleriyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bez maske üretimi 10 milyon adete ulaştı.



    https://www.mkek.gov.tr/tr/notice.aspx?nid=7236&menu=1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    İAmSterdam06 25 dk.
    Bugünleride gördük elhamdülillah.
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    profecco 1 sa.
    Kaynakta haftada 500 adet üretilebilecek yazıyor.
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    zx636 (Seni İlgilendirmez) 1 sa.
    Dolar 7 TL olduğu için Yurt dışında ki alıcı için bedava
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    mokoko_TR 1 sa. yeni yorumcu zx636
    kaç paraya satılacakta yurtdışına bedava olacagını sanıyorsun sevgili kardeşim ? eğer hesabın dolar 7 tl ile ise kendini biraz geliştirmen lazım
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa.
    Hafta da 500 bin adet mi yoksa 500 adet mi üretecek?
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