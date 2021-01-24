Türkiye’nin yeni yıldaki alışveriş trendi analiz edildi

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Pandeminin gölgesinde ve sokak kısıtlamaları ile girdiğimiz yeni yılda haliyle internet alış verişleri de yoğun bir şekilde devam etti. İlk ayı geride bırakmaya hazırlanırken alış veriş trendleri de masaya yatırıldı.

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Akıllı süpürge revaçta

Related Digital platformu tarafından yapılan bir araştırmaya göre 1 Ocak tarihinden bu yana ülkemizde teknolojik anlamda en fazla akıllı süpürge ve kablosuz kulaklık satın alındı. Kablosuz kulaklık zaten trendi giderek yükselen bir ürün grubu. Pandemi döneminde evde kalma süresinin ve haliyle temizlik ihtiyacının artması da robot süpürgelere olan ilgiyi arttırmış görünüyor. Genel anlamda ise kış şartlarının da etkisiyle son iki haftada mont satışları yüzde 76; bot ve çizme satışları yüzde 83 arttı.

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Bu dönemde sanal market alış verişleri de arttı. En çok sanal market alış verişi yapan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli ve Adana oldu. Market alış verişi anlamında en çok sıvı yağ sıparişi verildi.

Ayrıca bakliyat, bisküvi, şekerleme, muz, portakal, mandalina, patates, havuç ve limon gibi gıda ürünleri de en çok sipariş edilen ürünler arasında yer aldı. İnternetten yapılan market alış verişlerinde ortalama 22 kalem ürün sipariş edildi ve bu ürünler karşılığında 195 TL ödeme yapıldı.

https://www.teknogaste.com/haber/turkiyenin-online-alisveris-enleri-listelendi.html

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