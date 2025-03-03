Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024 Yayınlandı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

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Oyun ve espor sektörünün her yıl merakla beklediği Türkiye Oyun Sektörü Raporu, 2024 yılı versiyonu ile yayınlandı. Gaming in Türkiye | MENA | EU tarafından 9 yıldır gönüllülük esasıyla hazırlanan rapor, Türkiye’deki oyun sektörü ve Türk oyunculara dair detaylı bilgiler içeriyor.

Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024, heyecanla beklenen hazırlık sürecinin tamamlanması ile yayınlandı. Geçtiğimiz üç yıldır turkiyeoyunsektoruraporu.com ismi ile kendi sitesinde yayınlanan rapor, oyun, teknoloji, eğitim, ekonomi, yapay zeka ve espor gibi birçok alanda ayrıntılı veriler içeriyor.

Airbridge, Billonga, BlueStacks by now.gg, Boğaziçi Ventures, ByNoGame, Türk Telekom GAMEON, GPay, JoyGame, Level Infinite, Logitech, Masamo ve Portuma’nın sponsorluğunda yayınlanan raporda ülkemiz oyun sektörünün 2024 yılı özetleniyor. Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024, lokal oyun firmaları, mobil, konsol ve PC platformlarında tercih edilen oyun türleri, Türk oyuncularının satın alma, tüketim ve genel alışkanlıkları, önceki yıllara göre Türkiye oyun sektörü verilerinin detaylı karşılaştırmaları, espor ekosistemi, sektördeki yatırımlar ve daha birçok farklı başlığı ele alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin önde gelen sektör profesyonelleri ve oyun medyasının değerli temsilcileri de raporu yorumlarıyla zenginleştiriyor.

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Türkiye Oyun Sektörü 2024 Geçtiğimiz Yılı Nasıl Yorumluyor?

Türkiye Oyun Sektörü 2024’te yer alan verilere göre; Türkiye’de 92.5M+ üzerinde internet kullanıcısı bulunuyor. 2023 yılında %87,1 olan internet kullanıcılarının toplam nüfusa oranı, 2024’te %88.8’e yükseldi. 2024 yılında ülkemizdeki sosyal medya kullanıcısı önceki yıl ile aynı kalırken, sosyal medyada geçirdiğimiz süre ise azaldı. Türkiye’nin 70M+/- sosyal medya kullanıcısı, 2024 yılında bu mecralarda günlük ortalama 2 saat 40 dakika geçirdi.

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Oyun sektöründe ise aktif oyuncu sayısının 2024 yılında artarak 48M+/- bandına yükseldiği, bu oyuncuların cinsiyet oranlarının ise değişmeyerek %45 kadın, %55 erkek oyuncu bulunduğu verilerde yer alıyor. Türkiye Oyun Sektörü 2024’te yer alan verilere göre ülkemiz oyun sektörü geçtiğimiz yıla göre dolar bazında 230M+/- USD artarak 810M+/- USD büyüklüğe ulaştı. Böylelikle Türkiye oyun sektörü 2024’te dolar bazında %39,65 büyüme gösterirken, Türk Lirası bazında ise bu oran %89,17 olarak gerçekleşti.

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Türk Oyun Medyasının Gücü Bu Raporun Arkasında

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da Türkiye’nin oyun, teknoloji ve espor haberleri ile sektörde adından söz ettiren medya mensupları Türkiye Oyun Sektörü 2024’e desteklerini gösterdi. 5mid, A’dan Z’ye Espor, Atarita, Başlat Tuşu, Bölüm Sonu Canavarı, BPT Oyun, Disket Kutusu, Donanım Haber, Espor Gazetesi, eSports 360, Flank Esports, Fragtist, FRPNet, Gamer Benchmark, Gamer Papers, Gamizm, HWP, Hubogi, IGN Türkiye, İndir.com, Misternoob, Mobidictum, Oyun Dijital, Oyun Günlüğü, OSE, PC Hocası, PlayerBros, Save Butonu, ShiftDelete, Tamindir.com, Technostory, TechnoLogic, Techolay, Teknodiot, Türk MMO, Turuncu Levye, Upcorn, VGNW, Wallbang Network ve Webtekno raporun medya sponsorları olarak yer aldı.

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Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024 bu yıl ayrıca özel bir dijital rehber de içeriyor. Geçtiğimiz yıllarda rapor içerisinde yer alan ve ülkemizde oyun sektörünün büyümesine paralel olarak büyüyen Türkiye’deki Lokal Oyun Firmaları listesi, bu yıl dijital hale getirildi. Binlerce firma ve bağımsız geliştiricinin yer aldığı kapsamlı bu listeye yine turkiyeoyunsektoruraporu.com/tr/lokal-oyun-firmalari-ve-gelistiriciler/ üzerinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’deki oyun sektörünün kapsamlı bir analizini sunan ve sektöre ışık tutan Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024’ü, dijital olarak yayınlandığı turkiyeoyunsektoruraporu.com sitesinden indirebilir ve rehber niteliğindeki bu kapsamlı araştırmayı inceleyebilirsiniz.

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Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024 Yayınlandı