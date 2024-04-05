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    Türkiye, askeri gücünü sınırlandıran AKKA antlaşmasından çekildi: AKKA antlaşması hakkında bilmeniz gerekenler!

    Türkiye, Avrupa'da savaşın yıkıcı etkisini azaltmak için imzalanan AKKA antlaşmasından çekildiğini bildirdi. AKKA antlaşması hakkında tüm detaylar haberimizde.   
    Türkiye, silah sayısını sınırlandıran AKKA antlaşmasından çekildi Tam Boyutta Gör
    Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Türkiye, 1990 yılında imzaladığı Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’ndan (AKKA) çekildiğini duyurdu. Belirli askeri kararları ve üretim planlamalarını içeren bu antlaşmadan çekilen Türkiye için yeni bir dönem başlıyor.

    AKKA antlaşması nedir?

    AKKA (Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması), 19 Kasım 1990 tarihinde Türkiye dahil olmak üzere NATO üyesi ülkeler ve Varşova Paktı arasında imzalandı. 1992 yılında yürürlüğe giren bu antlaşmayla birlikte imzacı ülkelerin topraklarında bulundurabilecekleri askeri ekipmanların miktarına sınırlamalar uygulanıyor. Bu antlaşma, hem ülke genelindeki hem de belirli bölgelerdeki askeri birim ve teçhizat sayısının sınırlandırılmasını içeriyor. Ülkeler, birbirinin silah ve teçhizat sayılarını denetleyebiliyor.

    AKKA antlaşmasıyla birlikte Avrupa’da savaşın yıkıcı etkisinin azaltılması amaçlanıyor. Büyük ölçekli saldırılar ve bir bölgeden yapılacak sürpriz saldırılar engelleniyor. Savaşın etkisinden dolayı Avrupa’da yaşanabilecek kalıcı sorunların azaltılması, savaşın şiddetinin azaltılması ve orantısız gücün engellenmesi hedefleniyor. 

    Türkiye, AKKA'dan tamamen mi çekildi?

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin tamamen çekilmediğini, taraf ülkelerin antlaşmayı askıya alması nedeniyle bu kararın alındığını açıkladı.

    Askıya alma kararının geri alınabilir bir karar olduğunu belirten Keçeli, şunları kaydetti:

    "Bu konuda, NATO Konseyi tarafından 7 Kasım'da açıklama yapılmıştı. Biz ayrıca bir açıklama daha yaparak kararımızı gerekçeleriyle duyurmuştuk. AKKA'ya taraf NATO müttefiklerinin antlaşmayı uygulamayı askıya alma kararlarının yürürlüğe gireceği tarihi, her müttefik kendi ulusal mevzuatları çerçevesinde belirliyor. Halihazırda AKKA'ya taraf müttefiklerin büyük çoğunluğunca askıya alma kararı yürürlüğe girdi. AKKA'yı uygulamayı askıya alma kararımızın 8 Nisan 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesine yönelik iç hukuki süreç tamamlandı ve bu konudaki Cumhurbaşkanlığı Kararı 5 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı."

    AKKA antlaşması hangi silahları ve araçları kapsıyor?

    AKKA antlaşması, 5 farklı konvansiyonel aracı kapsıyor. Üye ülkelerin tank, topçu, zırhlı muharebe araçları, savaş uçakları ve helikopterlerin sayısına sınırlar getiriyor. Taraflara birbirinin ağır silahlarını havadan ve karadan denetleme imkânı veriliyor.

    • Tanklar
    • Topçu
    • Zırhlı muharebe araçları
    • Savaş Uçakları
    • Helikopterler

    Türkiye, silah sayısını sınırlandıran AKKA antlaşmasından çekildi Tam Boyutta Gör

    AKKA antlaşması ile getirilen sınırlar?

    AKKA üyesi ülkeler için ülke genelinde bulunabilecek silah sayısına şu şekilde sınırlama getirildi:

    • 20.000 tank
    • 20.000 topçu
    • 30.000 zırhlı kara aracı
    • 6.800 savaş uçağı
    • 2.000 saldırı helikopteri

    Bu sınırlamanın yanı sıra, bir bölgedeki kuvvet yoğunlaşmasını önlemek için bölgesel sınırlamalar da getirildi. Bir bölgede, o bölge için belirtilenden daha fazla konuşlandırılmaya izin verilmiyor.

    AKKA antlaşması uygulanıyor mu?

    Üye devletler bu antlaşmaya uzun bir süre uyum göstermişti. Son yıllarda ise Rusya tarafından antlaşmaya uyulmadığı için fiili açıdan geçerliliğini yitirdi. Rusya, AKKA sınırlamalarını önemsemeyerek Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’yı işgale kalkıştı. Rusya, 2007 yılında bu AKKA’yı uygulamayı askıya aldı ve Kasım 2023’te AKKA’dan tamamen çekildi.

    Rusya’nın antlaşmadan çekilmesiyle birlikte Kasım ayında NATO üyesi ülkeler AKKA antlaşması yükümlülüklerini askıya aldığını açıkladı. 30 Mart’ta Polonya, 4 Nisan’da ise Türkiye AKKA’yı uygulamayı durdurduğunu duyurdu.

    Türkiye sınırlarının bir bölümü AKKA’nın kapsamı dışında

    Türkiye, silah sayısını sınırlandıran AKKA antlaşmasından çekildi Tam Boyutta Gör
    AKKA antlaşması, Avrupa’daki savaşların yıkıcı etkisini azaltmayı hedeflediği için bir Avrupa haritası çizilerek bu sınırlar AKKA kapsamında tutuldu. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ANKA antlaşması çerçevesinin dışında tutuldu. Türkiye, bu bölgede AKKA sınırlarına takılmadan silah ve askeri araç kaydırması yapabiliyor. Ayrıca AKKA üyesi ülkeler, Türkiye’nin bu bölgedeki silah ve araçlarını denetleyemiyor.

    AKKA antlaşması hangi ülkeleri kapsıyor?

    19 Kasım 1990’da imzalanan antlaşmaya üye ülkeler şunlar

    • (O tarihte) NATO üyesi olan on altı ülke: ABD, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz Türkiye ve Yunanistan
    • (O tarihte) Varşova Paktı üyesi olan altı devlet: Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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