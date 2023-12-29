Türk savunma sanayisi 2023'te neler yaptı?

- 2023 yılında kara gücü
- 2023 yılında hava gücü
- 2023 yılında deniz gücü
- 2023 yılınsa savunma sanayisinin ihracat hacmi
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2023 yılında kara gücü
Türk savunma sanayisi 2023'teki ilk teslimatı elektronik harp alanında gerçekleştirdi. Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi kapsamında milli imkanlarla tasarlanıp üretilen MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi güvenlik güçlerine ilk defa teslim edildi.
Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli kara aracı motoruna "TUNA" ismi verildi. İlk kez VURAN 4X4 araçlarına entegre edilen motorların ilk parti sevkiyatları tamamlandı.
2023 yılında hava gücü
Savunma sanayisi sadece kara kuvvetleri için çalışmadı. Geride bıraktığımız yılda ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2, insansız savaş uçağı ANKA-3, insansız hava aracı Bayraktar TB3 ve Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET'in ilk uçuşları gerçekleştirildi.
Bayraktar AKINCI'nın ateşlediği KKS/ANS güdümlü İHA-230 füzesi, Karadeniz üzerinde 140 kilometre mesafedeki noktaya başarılı şekilde vurdu. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ mini akıllı seyir füzesi, Edirne Keşan'da icra edilen ilk atış testini başarıyla tamamladı.
Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin F-16 uçakları PO-III konfigürasyonuna entegre edilmesi ile Göktuğ füzelerinin düşük ölçekli ilk üretim tedariklerinin gerçekleştirilmesine başlandı. F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 ve F-16 Blok 40/50 ÖZGÜR-2 projelerine yönelik sözleşme imzalandı.
2023 yılında deniz gücü
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG ANADOLU, Türk donanmasının hizmetine sunuldu. MİLGEM Projesi'nin devamı niteliğindeki İSTİF sınıfı fırkateynler kapsamında 3 yeni gemi için sözleşme imzalandı, inşa çalışmalarına başlandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Projesi'nde ilk teslimat yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk ULAQ SİDA, yerli motorlarla deniz testlerine başladı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli akıllı deniz dip mayını MALAMAN seri üretime hazır hale getirildi.
Ancak tüm bunların yanında deniz kuvvetleri için yılın en epik anı 100. Yılda yapılan geçiş töreniydi. Donanmanın Çanakkale’yi çıkarak İstanbul boğazına gelişi ve gerçekleştirilen tören büyük bir gurur yaşattı diyebiliriz. TCG ANADOLU’nun Türk donanmasını İstanbul boğazında selamlaması her açıdan önemli bir mesajdı.
2023 yılınsa savunma sanayisinin ihracat hacmi
Yıl boyunca çok önemli ihracat başarılarına imza atıldı. Geçen yıl 4,4 milyar dolarla ihracat rekoruna imza atan savunma ve havacılık sanayisi, bu yılın 11 ayında 4,8 milyar dolara ulaşarak rekor tazeledi. Ancak 6 milyar dolarlık hedefin tutturulamadığını da belirtmek gerekiyor.
Baykar, Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attı. Bayraktar AKINCI, Türk savunma sanayisinin ihraç ettiği insansız hava araçlarına eklendi. Yıl içinde sözleşme imzalanan ülke sayısı 8'e ulaştı. Milli İHA'lara güç veren askeri turbodizel motoru PD170 ilk ihracat başarısına imza attı. İnsansız hava aracı BAHA ve TOGAN ilk defa Afrika'ya ihraç edildi.
2023 yılında bazı önemli gelişmeler daha gerçekleşti. Bunlardan birisi ASELSAN ASELFLIR-500 oldu. ASELSAN, Kanada’nın ambargosu sonrasında elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerindeki ihtiyacı çözmek için ASELFLIR-500’i test etti. Nurol Teknoloji, Alman seramik ham madde üreticisi Industriekeramik Hochrhein'ın çoğunluk hissesini, CANiK ise Birleşik Krallık'ın köklü savunma sanayisi şirketlerinden AEI Systems'ı satın aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.