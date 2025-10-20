Türkiye, uzay ve havacılığa 2026 için 9 milyar TL ödenek ayırdı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Türkiye, Milli Uzay Programı kapsamındaki projelere ve hedeflere ulaşmak için uzay bütçesinde ciddi bir artışa gidiyor. 2026 yılı için uzay ve havacılık projelerine 8 milyar 729 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu rakam, 2025 yılında ayrılan 5 milyar 52 milyon liralık bütçeyi geride bırakarak, tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Ay hedefi 2027’ye kaldı

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre Türkiye insanlı uzay misyonlarının ardından uzay alanındaki çalışmalarını çeşitlendirmeyi planlıyor. Bu kapsamda stratejik sektörlerde kritik malzeme ve bileşenlerin yerli üretimini destekleyecek çalışmalar hayata geçirilecek. Ayrıca, düşük maliyetli küçük uydu platformları ve yeni uydu teknolojileri için AR-GE faaliyetleri artırılacak.

Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye, Ay’a ilk temasın sağlanması hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. 2027’de Ay ile ilk teması kurması planlanan uzay aracının tasarım ve üretim süreci TÜBİTAK UZAY tarafından yürütülüyor. Sert iniş için ilk hedef aslında 2023 yılıydı ancak sonrasında ertelemelerle bu tarih 2026’ya çekilmişti. Daha sonra ise 2027 işaret edildi.

Türkiye Uzay Ajansına (TUA) ise gelecek yıl için 5 milyar 911 milyon lira bütçe ayrıldı. Bu bütçe, uzay havasındaki değişimlerin izlenmesi ve modellenmesi amacıyla kurulacak Uzay Havacı Uygulama Merkezi gibi kritik projelere destek verecek.

Türkiye, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya’da dünyanın en büyük uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi’ne (IAC) ev sahipliği yapacak. Kongre, devlet yetkilileri, akademisyenler ve yatırımcıları bir araya getirerek yeni işbirlikleri için zemin oluşturacak.

Bütçe teklifine göre Türkiye, savunma ve güvenlik için toplam 2 trilyon 155 milyar lira ödenek ayırdı. Bunun 1 trilyon 202 milyar lirası savunma harcamaları, 953 milyar lirası ise iç güvenlik harcamalarından oluşuyor.

