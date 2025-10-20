Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye, uzay ve havacılığa 2026 için 9 milyar TL ödenek ayırdı

    Türkiye, 2026’da uzay ve havacılık projelerine rekor 8,7 milyar lira bütçe ayırdı. Ay hedefleri, yeni uydular ve Uluslararası Uzay Kongresi hazırlıkları öne çıkıyor.

    Türkiye, uzay ve havacılığa 2026 için 9 milyar TL ödenek ayırdı Tam Boyutta Gör

    Türkiye, Milli Uzay Programı kapsamındaki projelere ve hedeflere ulaşmak için uzay bütçesinde ciddi bir artışa gidiyor. 2026 yılı için uzay ve havacılık projelerine 8 milyar 729 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu rakam, 2025 yılında ayrılan 5 milyar 52 milyon liralık bütçeyi geride bırakarak, tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

    Ay hedefi 2027’ye kaldı

    2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre Türkiye insanlı uzay misyonlarının ardından uzay alanındaki çalışmalarını çeşitlendirmeyi planlıyor. Bu kapsamda stratejik sektörlerde kritik malzeme ve bileşenlerin yerli üretimini destekleyecek çalışmalar hayata geçirilecek. Ayrıca, düşük maliyetli küçük uydu platformları ve yeni uydu teknolojileri için AR-GE faaliyetleri artırılacak.

    Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye, Ay’a ilk temasın sağlanması hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. 2027’de Ay ile ilk teması kurması planlanan uzay aracının tasarım ve üretim süreci TÜBİTAK UZAY tarafından yürütülüyor. Sert iniş için ilk hedef aslında 2023 yılıydı ancak sonrasında ertelemelerle bu tarih 2026’ya çekilmişti. Daha sonra ise 2027 işaret edildi.

    Türkiye Uzay Ajansına (TUA) ise gelecek yıl için 5 milyar 911 milyon lira bütçe ayrıldı. Bu bütçe, uzay havasındaki değişimlerin izlenmesi ve modellenmesi amacıyla kurulacak Uzay Havacı Uygulama Merkezi gibi kritik projelere destek verecek.

    Türkiye, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya’da dünyanın en büyük uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi’ne (IAC) ev sahipliği yapacak. Kongre, devlet yetkilileri, akademisyenler ve yatırımcıları bir araya getirerek yeni işbirlikleri için zemin oluşturacak.

    Bütçe teklifine göre Türkiye, savunma ve güvenlik için toplam 2 trilyon 155 milyar lira ödenek ayırdı. Bunun 1 trilyon 202 milyar lirası savunma harcamaları, 953 milyar lirası ise iç güvenlik harcamalarından oluşuyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-uzay-ve-havacilik-faaliyetlerine-2026-yili-icin-9-milyar-liraya-yakin-odenek-ayrildi/3721656 https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2025/10/2026-Yili-Merkezi-Yonetim-Butce-Kanunu-Teklifi-ve-Bagli-Cetveller.pdf
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 2 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    maligezgin +17 western-digital +12 ozmenakif +10 TimFoster +10 Fearless_tr +9 01234 +8 hayloft +7 agoktas96 +7 Liquist +7 uchihaitachi +7
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    36 Kişi Okuyor (3 Üye, 33 Misafir) 9 Masaüstü 27 Mobil
    isosonsuz, orc_lord, YunusBaltacı okuyor
    Y
    GENEL İSTATİSTİKLER
    478 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    türkiye uzay ajansı, Türkiye Haberleri ve
    6 etiket daha bütçe milli uzay programı tua ay programı Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı366b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    otobanda aynı gişeden giriş çıkış yüksek devirde siyah duman vw cc 2.0 tdi hyundai tucson 1.6 dizel kronik sorunları stilizan 1 mg kullananlar kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum