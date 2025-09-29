Türkiye, 2026 Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Uzay alanında dünyanın en prestikli etkinliklerinden biri olan Uluslararası Uzay Kongresi (International Astronautical Congress – IAC) gelecek yıl Türkiye’de düzenlenecek. Her yıl farklı bir ülkede yapılan kongreye 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) tarafından organize edilen ve UAA ve UNOOSA destekleriyle düzenlenen fuara NASA, ESA, JAXA, Roscosmos’un yanı sıra Türkiye Uzay Ajansı da katılıyor. Bu sene Avustralya’da düzenlenen IAC 2025’te Türkiye pavilyonu kurulacak. Türkiye pavilyonunda Türkiye Uzay Ajansı, SAHA İstanbul, Aselsan, Ctech, DeltaV, Poloptech, Roketsan, Technocar, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay, Türksat, İTÜ ve ODTÜ gibi kurumlar, Türkiye'nin uzay alanındaki teknolojik yetkinliklerini, bilimsel kapasitesini ve iş birliğine dayalı yaklaşımını dünyaya tanıtacak.

NASA, Ay'a çarpacak asteroidi nükleer bomba ile yok edecek 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör 2026 yılında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde IAC 2026 Antalya etkinliği düzenlenecek.

Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzay alanındaki yeni nesil teknolojiler tanıtılıyor ve iş birlikleri imzalanıyor. SpaceX, Blue Origin, NASA, ESA ve JAXA gibi sektörün önde gelen aktörleri yeni duyurularını bu kongrede yapıyor. Örneğin Elon Musk, SpaceX’in Mars planlarını ilk kez IAC 2016 kongresinde duyurmuştu. ICA 2019'da NASA’nın Artemis programı planları açıklandı. Türkiye, IAC 2022’de 2028 yılı için planlanan Ay’a yumuşak iniş görevini duyurdu. IAC 2026, Türkiye’den ve dünyadan önemli duyurulara sahne alacak.

