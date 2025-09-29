Türkiye, 2026 Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) tarafından organize edilen ve UAA ve UNOOSA destekleriyle düzenlenen fuara NASA, ESA, JAXA, Roscosmos’un yanı sıra Türkiye Uzay Ajansı da katılıyor. Bu sene Avustralya’da düzenlenen IAC 2025’te Türkiye pavilyonu kurulacak. Türkiye pavilyonunda Türkiye Uzay Ajansı, SAHA İstanbul, Aselsan, Ctech, DeltaV, Poloptech, Roketsan, Technocar, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay, Türksat, İTÜ ve ODTÜ gibi kurumlar, Türkiye'nin uzay alanındaki teknolojik yetkinliklerini, bilimsel kapasitesini ve iş birliğine dayalı yaklaşımını dünyaya tanıtacak.
Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzay alanındaki yeni nesil teknolojiler tanıtılıyor ve iş birlikleri imzalanıyor. SpaceX, Blue Origin, NASA, ESA ve JAXA gibi sektörün önde gelen aktörleri yeni duyurularını bu kongrede yapıyor. Örneğin Elon Musk, SpaceX'in Mars planlarını ilk kez IAC 2016 kongresinde duyurmuştu. ICA 2019'da NASA'nın Artemis programı planları açıklandı. Türkiye, IAC 2022'de 2028 yılı için planlanan Ay'a yumuşak iniş görevini duyurdu. IAC 2026, Türkiye'den ve dünyadan önemli duyurulara sahne alacak.
