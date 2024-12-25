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    Türkiye Uzay Ajansı’na şirketleşme yetkisi verildi: Yeni bir dönem başlıyor

    Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) yurt içinde veya dışında şirketleşmesi ve uluslararası işbirliklerine gidebilmesinin önü açıldı.
    Türkiye Uzay Ajansı’na şirketleşme yetkisi verildi Tam Boyutta Gör
    Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) ulusal ve uluslararası alandaki faaliyetlerinde büyük bir etki yaratması beklenen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, uzay ve havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi için ajansın şirketleşmesinin kapılarını açıyor.

    TUA’nın faaliyet yetenekleri artırıldı

    Kararnameye göre, TUA, uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler ve uzay platformları gibi geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler geliştirebilmek amacıyla yurt içinde ve dışında şirket kurabilecek. Bunun yanı sıra, araştırma-geliştirme (AR-GE) merkezleri, test merkezleri ve üretim tesisleri kurma yetkisine de sahip olacak. Ayrıca, kurum, ulusal veya uluslararası plan, proje ve çalışmalar yapılması veya yaptırılması amacıyla uluslararası işbirliklerine gidebilecek.

    Türkiye Uzay Ajansı’na şirketleşme yetkisi verildi Tam Boyutta Gör
    TUA, görev alanındaki faaliyetler doğrultusunda, Cumhurbaşkanı onayıyla yurt içinde ve dışında özel hukuk hükümlerine tabi şirketler kurabilecek. Aynı zamanda mevcut şirketlere ortak olma, bu şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olma, şirket satın alma ve sahip olduğu hisseleri devretme yetkisine de kavuştu.

    TUA, halihazırda terli atomik saat UTAS-R, Türkiye'nin kozmik radyasyon haritası KORAH, artırılmış x-ışını zamanlama ve polarimetri uydusu projesi eXTP projeleri üzerinde çalışıyor. Bunlar haricin Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS), Hall Etkili İtki Motoru Geliştirme Altyapı Projesi (HALE) ve mikro uzaktan algılama uydusudur LAGARI gibi projeler yürütülüyor.

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