Türkiye Uzay Ajansı’na şirketleşme yetkisi verildi: Yeni bir dönem başlıyor

TUA’nın faaliyet yetenekleri artırıldı
Kararnameye göre, TUA, uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler ve uzay platformları gibi geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler geliştirebilmek amacıyla yurt içinde ve dışında şirket kurabilecek. Bunun yanı sıra, araştırma-geliştirme (AR-GE) merkezleri, test merkezleri ve üretim tesisleri kurma yetkisine de sahip olacak. Ayrıca, kurum, ulusal veya uluslararası plan, proje ve çalışmalar yapılması veya yaptırılması amacıyla uluslararası işbirliklerine gidebilecek.
TUA, halihazırda terli atomik saat UTAS-R, Türkiye'nin kozmik radyasyon haritası KORAH, artırılmış x-ışını zamanlama ve polarimetri uydusu projesi eXTP projeleri üzerinde çalışıyor. Bunlar haricin Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS), Hall Etkili İtki Motoru Geliştirme Altyapı Projesi (HALE) ve mikro uzaktan algılama uydusudur LAGARI gibi projeler yürütülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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