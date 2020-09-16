Turksat 5A uydumuz SpaceX Falcon ile uzaya gidiyor

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10 Ağustos 1994 günü ülkemiz açısından tarihe tanıklık ettiğimiz bir gün olmuştu. Turksat 1A uydusunun çakılması sonrasında Turksat 1B başarılı bir fırlatışın ardından yörüngeye oturmuş ve uzaydaki ilk varlığımız olma ünvanını almıştı.

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Aradan 26 yıl geçti ve uydu teknolojilerimiz her geçen yıl daha da gelişerek uzaydaki yerini aldı. Bu yıl ilk kez yerli teknolojilerin de kullanıldığı Turksat 5A uydumuzu uzaya göndermeye hazırlanıyoruz.

Turksat 5A geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından TEKNOFEST etkinliğinde yapılan açıklamaya göre 30 Kasım 2020 tarihinde Turksat 5A uydumuz uzaya gönderilecek. Uyduyu Cape Canaveral uzay istasyonundan SpaceX Falcon 9 roketi uzaya taşıyacak.

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Turksat 5A uydusu TAI ve Airbus arasında 2011 yılında yapılan anlaşma kapsamında geliştirildi. TAI'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test ( UMET) biriminde montajı yapılan uydu; Eurostar-3000EOR sistemi üzerine kurulu. En az yüzde 20 oranında yerli ve milli imkanlar kullanıldı. Turksat 5B uydusunda bu oranın daha da artması ve Turksat 6A ile de tamamen yerli imkanlara geçilmesi planlanıyor.

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