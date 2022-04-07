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    Hızlı ve yüksek doğrulukla sonuç veren yerli Covid-19 test kiti kullanıma sunuluyor

    TÜSEB tarafından geliştirilen TÜSEB DiaKit isimli Covid-19 tanı kiti bu hafta Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne teslim edilecek ve gelecek hafta kullanılmaya başlanacak.
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    TÜSEB DiaKit Covid-19 test kiti gelecek hafta kullanıma sunuluyor
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    Yerli koronavirüs aşısı Turkovac’ı geliştiren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) şimdi de yüksek doğrulukla ve hızlı sonuç veren yerli Covid-19 test kiti geliştirdi. TÜSEB DiaKit ismindeki Covid-19 tanı kiti gelecek hafta piyasaya sürülecek.

    TÜSEB’in geliştirdiği test kiti, burun ve boğazdan alınan örnekler incelenerek 30 dakikanın altında ve yüzde 97 doğrulukla sonuç veriyor. Mevcut varyantlardan etkilenmeyen moleküler tasarımı ile rakiplerinin önüne geçiyor.

    TÜSEB DiaKit Covid-19 test kiti gelecek hafta kullanıma sunuluyor
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    Test kitinin Ar-Ge ve üretimi çalışmaları, TÜSEB Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yapıldı. Yaklaşık 8 ay önce patent başvurusu yapıldı ancak patent işlemleri henüz tamamlanmadı. Marka tescili yapıldı.

    TÜSEB DiaKit Covid-19 test kiti gelecek hafta kullanıma sunuluyor
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    TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, salgın süreci yavaş yavaş nihayete erse de gelecekteki pandemilere Ar-Ge açısından hazırlıklı olunması ve Kovid-19'un grip gibi seyredeceği düşüncesinden hareketle bu tanı kitini geliştirdiklerini anlattı. Akdoğan, ismini "TÜSEB DiaKit" koydukları kitin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından marka tescili yapılmış ve kamuda üretilmiş bir ürün olarak ortaya çıktığını belirtti.

    Kitin piyasadaki diğer kitlere göre öne çıkan özellikleri olduğunu belirten Akdoğan, "Kitimizin diğer kitlere göre duyarlılık, tüm cihazlarda çalışabilme ve farklı varyantların tamamında tanı yapabilme gibi özellikleri var. Bu noktalarda sahadaki bazı kitlerden ayrılıyor. Onlar da iyi ama bazı noktalarda daha iyi bir tanı kitiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/30-dakikada-sonuc-veren-yerli-ve-milli-kovid-19-tani-kiti-pazartesi-piyasada/2557411 https://www.tuseb.gov.tr/haberler/yeni-nesil-covid-19-tani-kiti-diakit-31032022
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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    K
    koçari 2 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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