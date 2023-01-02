Samsung ilk QD-OLED oyuncu monitörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör CES 2023 fuarına hızlı başlayan Samsung farklı segmentlere ilklere imza atan monitör modellerini duyurdu. İlk 8K miniLED ve ilk 5K IPS monitör modellerinin ardından ilk QD-OLED oyuncu monitörü de geldi.

Samsung Odyssey OLED G9 bir ilk olacak

Samsung Odyssey OLED G9 (G95SC) oyuncu monitörü 49 inçlik ekranında QD-OLED teknolojisi sunuyor. Daha fazla renk kontrastı üretebilen Quantum Dot paneller yüksek parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Ayrıca OLED panellere göre maliyeti daha düşük. Samsung sektörün ilk 32:9 oranlı QD-OLED monitörünü geliştirdiğini belirtiyor. Geçen yıl piyasaya çıkan Alienware monitör 21:9 orana sahipti.

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1800R kavis çapına sahip olan ekran 5120x1440 piksel çözünürlük barındırıyor. 240Hz tazeleme hızı yanında 1:1000000 görüntü oranı ve 0.1ms tepki süresi mevcut. Şık stand arka kısımda RGB aydınlatma sunuyor.

Yine Tizen işletim sistemi sayesinde bağımsız olarak kullanılabilen monitör Xbox Cloud ve Nvidia GeForce Now bulut oyunları bir portala da sahip. Odyssey OLED G9 monitör yıl içerisinde piyasada olacak.

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Samsung Odyssey OLED G9 oyuncu monitörü tanıtıldı