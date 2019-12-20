iPhone SE 2 olduğu iddia edilen cihazın videosu yayınlandı

Apple'ın iPhone SE 2 modelini piyasaya süreceği söylentisi uzun bir süredir mevcut. Sızıntılar 2019 yılında satışa sunulacağını söylese de beklenen gerçekleşmedi. Ancak yeni çıkan bir video kafaları karıştıracak cinsten.
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Sızıntılarla benzer tasarım
Sosyal medyada kısa sürede hızla yayılan videoda, kutusuyla beraber iPhone SE 2 olduğu iddia edilen bir telefonu görüyoruz. Cihazın daha önceki sızıntılarda ortaya çıkan tasarımla büyük benzerlikler gösterdiğini söylemek mümkün. iPhone 11 modellerinde olduğu gibi üçlü kamera kurulumu olan cihazın ekranı kaydırılarak, maket olmadığı da ortaya konuyor.
Videodaki cihazın iPhone SE 2 olup olmadığı tartışma konusu olsa da, sızıntı hesabı Ben Geskin telefonun iPhone SE 2 olmadığını ancak buna benzer bir modelin geleceğini söylüyor. İddialara göre iPhone SE 2, 4.7 inç LCD ekran, A13 Bionic işlemci, 3 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanıyla gelecek. Apple'ın henüz piyasaya sürme konusunda resmi bir açıklama yapmadığı bu modelin, 399 dolardan satılması bekleniyor.
https://twitter.com/BenGeskin/status/1207801754957623297 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu da demek ki eski nesil fakat beğenilen bir kasayı yeni donanımla buluşturuyorlar.
Bu durumda 6-7 serisinin kasası ile gelecektir.
Her ne kadar eski tasarım dili olsa da seveni çok bir tasarım aslında