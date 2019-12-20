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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE 2 olduğu iddia edilen cihazın videosu yayınlandı

    Teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz yıldan bu yana sızan bilgilere göre iPhone SE 2 modelini piyasaya süreceği söyleniyor. Şimdi ise bu cihaza ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı.
    11 dk. (Son Güncelleme: 7 dk.)
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone SE 2 olduğu iddia edilen cihazın videosu yayınlandı
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    Apple'ın iPhone SE 2 modelini piyasaya süreceği söylentisi uzun bir süredir mevcut. Sızıntılar 2019 yılında satışa sunulacağını söylese de beklenen gerçekleşmedi. Ancak yeni çıkan bir video kafaları karıştıracak cinsten.

    Ayrıca Bkz. "Apple'ın iş ortağı Foxconn dolandırıldı ve piyasaya milyonlarca hatalı iPhone sürüldü"

    Sızıntılarla benzer tasarım

    Sosyal medyada kısa sürede hızla yayılan videoda, kutusuyla beraber iPhone SE 2 olduğu iddia edilen bir telefonu görüyoruz. Cihazın daha önceki sızıntılarda ortaya çıkan tasarımla büyük benzerlikler gösterdiğini söylemek mümkün. iPhone 11 modellerinde olduğu gibi üçlü kamera kurulumu olan cihazın ekranı kaydırılarak, maket olmadığı da ortaya konuyor.


    Videodaki cihazın iPhone SE 2 olup olmadığı tartışma konusu olsa da, sızıntı hesabı Ben Geskin telefonun iPhone SE 2 olmadığını ancak buna benzer bir modelin geleceğini söylüyor. İddialara göre  iPhone SE 2, 4.7 inç LCD ekran, A13 Bionic işlemci, 3 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanıyla gelecek. Apple'ın henüz piyasaya sürme konusunda resmi bir açıklama yapmadığı bu modelin, 399 dolardan satılması bekleniyor.



    https://twitter.com/BenGeskin/status/1207801754957623297 Yorum Yaz
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    darkhair 9 sn.
    SE: Special Edition

    Bu da demek ki eski nesil fakat beğenilen bir kasayı yeni donanımla buluşturuyorlar.

    Bu durumda 6-7 serisinin kasası ile gelecektir.

    Her ne kadar eski tasarım dili olsa da seveni çok bir tasarım aslında
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    Mr. Jingles 33 sn.
    Mevcut SE modeli konum itibariyle daha düşük seviyeyi temsil ediyor. 11’de bile 2 kamera varken ondan daha düşük model olacak SE 2’de 3 kamera olması imkansız. Dolayısıyla o cihazın SE 2 olmadığı açık.
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    metalmilita 4 dk.
    Su çentiği kaldırmıyorsanız da küçültün arkadaş bu ne böyle eşşek kadar, çentik dışında güzel görünüyor.
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