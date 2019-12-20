iPhone SE 2 olduğu iddia edilen cihazın videosu yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Apple'ın iPhone SE 2 modelini piyasaya süreceği söylentisi uzun bir süredir mevcut. Sızıntılar 2019 yılında satışa sunulacağını söylese de beklenen gerçekleşmedi. Ancak yeni çıkan bir video kafaları karıştıracak cinsten.

Ayrıca Bkz. "Apple'ın iş ortağı Foxconn dolandırıldı ve piyasaya milyonlarca hatalı iPhone sürüldü"

Sızıntılarla benzer tasarım

Sosyal medyada kısa sürede hızla yayılan videoda, kutusuyla beraber iPhone SE 2 olduğu iddia edilen bir telefonu görüyoruz. Cihazın daha önceki sızıntılarda ortaya çıkan tasarımla büyük benzerlikler gösterdiğini söylemek mümkün. iPhone 11 modellerinde olduğu gibi üçlü kamera kurulumu olan cihazın ekranı kaydırılarak, maket olmadığı da ortaya konuyor.



https://twitter.com/BenGeskin/status/1207801754957623297

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Videodaki cihazın iPhone SE 2 olup olmadığıkonusu olsa da, sızıntı hesabı Ben Geskin telefonun iPhone SE 2ancak buna benzer bir modelinsöylüyor. İddialara göre iPhone SE 2,vedepolama alanıyla gelecek. Apple'ın henüz piyasaya sürme konusunda resmi bir açıklama yapmadığı bu modelin,satılması bekleniyor.