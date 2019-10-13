Uber, teslimat şirketi Cornershop'u satın alıyor

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Uber hiçbir zaman yalnızca bir ulaşım şirketi olmaktan memnun oldmadı. Girdiği restoran teslimat hizmeti ve elektrikli bisiklet kiralama sektörleri de bunu açıkça ortaya koyuyor. Ancak Uber'in bunlarla yetinecek gibi görünmediğini söyleyebiliriz.

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Günlük yaşamınızın işletim sistemi olmak istiyoruz

Yapılan açıklamalara göre Uber, gıda, tuvalet malzemeleri ve diğer ev gereçlerini müşterilerine belirli bir ücret karşılığında teslim eden Cornershop adlı girişimi alarak, kendine bu pazarda da yer edinmek istiyor. Uber, Şili, Meksika, Peru ve Toronto'nun önde gelen teslimat şirketlerinden biri olan Cornershop'u satın alma konusunda anlaştı ve herhangi bir pürüz çıkmaması halinde 2020 yılında resmi olarak tamamlanması bekleniyor.

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Uber CEO'su Dara Khosrowshahi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Seyahate çıkmak, en sevdiğiniz restorandan yemek sipariş etmek ya da teslimat hizmetleri olsun, Uber'in günlük yaşamınız için bir işletim sistemi olmasını istiyoruz. Cornershop'un vizyoner ekibiyle olmak ve Uber platformundaki milyonlarca tüketiciye market alışverişini ulaştırmak için çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Satın almanın tamamlanmasından sonra Cornershop'un aynı isimle hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

https://investor.uber.com/news-events/news/press-release-details/2019/Uber-to-Acquire-Majority-Ownership-in-Cornershop/default.aspx