Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Visa, Mastercard ve eBay, Facebook'un kripto para pirimi Libra projesinden ayrıldı

    Sosyal medya devi Facebook'un yasal düzenlemeler nedeniyle bir türlü piyasaya süremediği kripto para birimi Libra kan kaybetmeye devam edyor. Son olarak Visa, Mastercard ve eBay de projeden ayrıldılar
    20 dk.
    69
    16
    kripto para
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Visa, Mastercard ve eBay, Facebook'un kripto para pirimi Libra projesinden ayrıldı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz hafta sizlere PayPal'ın, Facebook'un kendi kripto para birimi olan ve bir türlü yasal süreçleri atlatamayan Libra projesinden çekildiğini bildirmiştik. Geçen süre zarfında ise Libra projesi üy kaybetmeye devam etti.

    Ayrıca Bkz. "Realme X2 Pro'nun 50W hızlı şarj özelliği test edildi"

    Libra başlamadan sonlandırılabilir

    Yapılan açıklamalara göre Libra projesinden ayrılan dev şirketler arasına Mastercard, Visa, Stripe, Mercado Pago ve eBay de katılmış durumda. Visa'nın sözcüsü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Visa şu anda Libra projesine katılmama kararı aldı. Değerlendirmeye devam edeceğiz ve nihai kararımız, projenin gerekli tüm düzenleyici beklentilerini tam olarak yerine getirme kabiliyeti de dahil olmak üzere bir dizi faktör tarafından belirlenecektir." ifadeleri yer alıyor.

    eBay'in açıklaması ise şu şekilde oldu: "Libra projesinin vizyonuna büyük saygı duyuyoruz. Ancak, eBay kurucu üye olarak ilerlememe kararını verdi. Şu anda eBay müşeterileri için yönetilen ödemeler deneyimini ortaya çıkarmaya odaklandık."

    Visa, Mastercard ve eBay, Facebook'un kripto para pirimi Libra projesinden ayrıldı
    Tam Boyutta Gör

    Tüm bu şirketlerin projeden ayrılmalarının ana sebebi, kripto para birimlerinin yasal olmayan işlerde kullanılabileceği ihtimali olarak açıklanıyor. Bir diğer konu ise Facebook'un kullanıcı gizliliği konusundaki kötü sicili olarak gösterilmiş. Eğer gidişat bu şekilde devam edecek olursa, Facebook için kripto para birimi Libra rüyası henüz başlamadan son bulabilir.



    https://www.theverge.com/2019/10/11/20910330/mastercard-stripe-ebay-facebook-libra-association-withdrawal-cryptocurrency Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. GÖRÜNTÜLENEN Visa, Mastercard ve eBay, Facebook'un kripto para pirimi Libra projesinden ayrıldı Sonraki 2020 Toyota RAV4 Plug-In Hybrid'in ilk görüntüsü yayınlandı 1 sa. Microsoft'tan Android telefon geliyor | Mobilite 2 sa. Xiaomi Mi CC9 Pro çok yakında piyasaya sürülebilir 3 sa. Monster'da Bu Hafta - Assetto Corsa 3 sa. Üç arka kamera ve Helio P22 işlemcili ZTE Blade A7s tanıtıldı 4 sa. Apple Arcade'e 5 yeni oyun eklendi 5 sa. Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası satışa çıkıyor 5 sa. 55TL değerinde Surviving Mars oyunu ücretsiz 6 sa. Haftaya A101 marketlerde Honor 9 Lite, BİM marketlerde Galaxy A30 var 6 sa. Disney Princess Majestic Quest indirmeye sunuldu 8 sa. Türk bilim insanından robotlara dokunma duyusu kazandıran teknoloji 9 sa. Lenovo Yoga 530 dizüstü bilgisayar çekilişinin kazananı belli oldu 15 sa. Uzayda yürüyen ilk insan Alexei Leonov, hayatını kaybetti 18 sa. Apple'ın Mac satışlarında düşüş var 19 sa. Disney’den milyar dolarlık Örümcek Adam hamlesi 21 sa. iOS 13.2 ile birlikte Siri geçmişini silme özelliği geliyor 22 sa. HTC Vive Cosmos'un Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı 22 sa. DH Android ve iOS uygulamasının yeni sürümleri artık daha hızlı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xiaomi Redmi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    DonanımHaber
    3 katlı büyük İstanbul tüneli için geri sayım başladı
    DonanımHaber
    iPhone 11 Pro almak için hangi ülkede kaç gün çalışmak gerekiyor?
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    İntihar etmeyi marifet zanneden beyin yoksunu forum üyeleri
    DH Forum
    İŞİNİZ OKULUNUZ KACTA BAŞLIYOR?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim