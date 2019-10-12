Visa, Mastercard ve eBay, Facebook'un kripto para pirimi Libra projesinden ayrıldı

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Geçtiğimiz hafta sizlere PayPal'ın, Facebook'un kendi kripto para birimi olan ve bir türlü yasal süreçleri atlatamayan Libra projesinden çekildiğini bildirmiştik. Geçen süre zarfında ise Libra projesi üy kaybetmeye devam etti.

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Libra başlamadan sonlandırılabilir

Yapılan açıklamalara göre Libra projesinden ayrılan dev şirketler arasına Mastercard, Visa, Stripe, Mercado Pago ve eBay de katılmış durumda. Visa'nın sözcüsü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Visa şu anda Libra projesine katılmama kararı aldı. Değerlendirmeye devam edeceğiz ve nihai kararımız, projenin gerekli tüm düzenleyici beklentilerini tam olarak yerine getirme kabiliyeti de dahil olmak üzere bir dizi faktör tarafından belirlenecektir." ifadeleri yer alıyor.

eBay'in açıklaması ise şu şekilde oldu: "Libra projesinin vizyonuna büyük saygı duyuyoruz. Ancak, eBay kurucu üye olarak ilerlememe kararını verdi. Şu anda eBay müşeterileri için yönetilen ödemeler deneyimini ortaya çıkarmaya odaklandık."

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Tüm bu şirketlerin projeden ayrılmalarının ana sebebi, kripto para birimlerinin yasal olmayan işlerde kullanılabileceği ihtimali olarak açıklanıyor. Bir diğer konu ise Facebook'un kullanıcı gizliliği konusundaki kötü sicili olarak gösterilmiş. Eğer gidişat bu şekilde devam edecek olursa, Facebook için kripto para birimi Libra rüyası henüz başlamadan son bulabilir.

https://www.theverge.com/2019/10/11/20910330/mastercard-stripe-ebay-facebook-libra-association-withdrawal-cryptocurrency