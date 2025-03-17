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    Uzun süredir beklenen Cloverfield 2'nin akıbeti belli oldu

    2008 yapımı Cloverfield'ın yıllardır gündemde olan devam filminin akıbeti belli oldu. Cloverfield 2 üç yıl önce resmi olarak duyurulmuş, bu devam filmini Babak Anvari'nin yöneteceği açıklanmıştı.
    Üç yıl önce duyurulan Cloverfield 2'nin akıbeti belli oldu Tam Boyutta Gör
    Özellikle 2000'lerin başında epey popüler olan buluntu film türünün en başarılı örnekleri arasında yer alan Cloverfield, çıktığı dönemde epey ses getirmiş ve yakaladığı başarı sayesinde yeni bir seri başlatmıştı. Nitekim sonraki yıllarda 10 Cloverfield Lane ve The Cloverfield Paradox olmak üzere iki spin-off filmi de çekildi. Ne var ki Cloverfield'ın 2008'den beri gündemde olan devam filmi bir türlü hayata geçirilemedi.

    Aslında üç yıl önce bu konuda önemli bir adım atılmış ve Cloverfield 2'nin çekileceği resmi olarak duyurulmuştu. Yıllar sonra gelen bu devam filmini, korku türündeki Under the Shadow filmiyle çıkış yapan Babak Anvari yönetecekti. Ne var ki aradan üç yıl geçmesine rağmen bu konuda somut bir adım atılmadı. Bu da Cloverfield 2'nin iptal edilmiş olabileceğini düşündürdü. Neyse ki gelen son açıklamalar, yaşanan gecikmeye rağmen projenin hâlâ hayatta olduğunu gösteriyor.

    Cloverfield 2, Hikâyeyi İlk Filmin Bıraktığı Yerden Devam Ettirecek

    Bu hafta katıldığı bir etkinlikte Cloverfield 2 hakkında konuşan Babak Anvari, proje bir sır perdesi ardında hazırlandığı için şu anda bir şey söyleyemeyeceğini fakat filmin hazırlık aşamasında olduğunu ve "gerçekten heyecan verici bir şeyler" göreceğimizi söyledi.

    Matt Reeves, J.J. Abrams ve Drew Goddard gibi üç dikkat çekici ismi bir araya getiren ilk film, New York'un devasa bir canavar tarafından yerle bir edildiği bir felaket senaryosunu bir grup gencin elindeki el kamerası üzerinden perdeye taşımıştı. Anvari'nin yöneteceği devam filmi bu hikâyeyi ilk filmin bıraktığı yerden devam ettirecek. Cloverfield 2'nin ilk film gibi bir buluntu filmi mi yoksa spin-off'ları gibi daha geleneksel bir korku-gerilim filmi mi olacağı henüz netleşmiş değil.

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