Sinemada bu hafta: Superman, Gerçek Ötesi, Asla Bırakma (11 Temmuz 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında Superman geliyor. James Gunn'ın (Guardians of the Galaxy) imzasını taşıyan Superman, sıfırdan başlatılan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olmasıyla da dikkat çekiyor. Superman'in yanı sıra farklı türlerden beş film daha bu hafta gösterime giriyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

1️⃣ Superman

Tam Boyutta Gör James Gunn (Guardians of the Galaxy) öncülüğünde hazırlanan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Superman, bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor. Filme gelen ilk yorumlar oldukça olumlu.

Tür : Süper Kahraman, Fantastik

: Süper Kahraman, Fantastik Yönetmen : James Gunn

: James Gunn Oyuncular: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Isabela Merced

James Gunn'ın yazıp yönettiği filmde Clark Kent'e genç oyuncu David Corenswet hayat veriyor. Başrollerde ona Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Yeni DC Sinematik Evreni'nin temellerini atacak olan filmde Green Lantern ve Hawkgirl gibi farklı DC kahramanlarını da yer alıyor.

2️⃣ Gerçek Ötesi (Post Truth)

Tam Boyutta Gör Yapay zeka sanatçısı Alkan Avcıoğlu'nunimzasını taşıyan Gerçek Ötesi, tamamen yapay zeka ile yapılmış olmasıyla dikkat çekiyor.

Tür : Belgesel, AI Filmi

: Belgesel, AI Filmi Yönetmen: Alkan Avcıoğlu

"Gerçek dünya hakkında sahte bir film" sloganıyla pazarlanan Gerçek Ötesi'nin Başka Sinema tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle: "Tamamı yapay zekâ ile üretilen ilk uzun metrajlı belgesel film olan Gerçek Ötesi (Post Truth), hakikat ve gerçeklik kavramlarının değerini yitirdiği bir dünyaya nasıl dönüştüğümüzü inceliyor. Enformasyon bombardımanı altında yaşadığımız, gerçeğin değil onun kopyalarının hüküm sürdüğü bir çağı, çağın kendi üslubuyla belgeliyor."

3️⃣ Asla Bırakma (Never Let Go)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Halle Berry'nin başrolünü üstlendiği Asla Bırakma, post apokaliptik bir dünyada iki çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının gerilim dolu hikâyesini konu ediniyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Alexandre Aja

: Alexandre Aja Oyuncular: Halle Berry, Anthony B. Jenkins, Percy Daggs IV

Yıllardır kötü bir ruhun musallat olduğu ailenin yaşadığı gizemli olayların hikâyesi, çocuklardan birinin bu kötülüğün gerçek olup olmadığını sorgulamasıyla birdenbire korkunç bir hâl alıyor.

4️⃣ En Değerli Hediye (The Most Precious of Cargoes)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde gösterilen animasyon filmi The Most Precious of Cargoes, The Artist ile Oscar kazanan Michel Hazanavicius'un imzasını taşıyor.

Tür : Animasyon, Drama

: Animasyon, Drama Yönetmen: Michel Hazanavicius

Savaş zamanlarında, fakir bir oduncu ve karısı büyük bir ormanda yaşarlar. Bir gün, kadın bir kız çocuğu bulur ve onu kurtarır, bu da çiftin ve çocuğun yollarının kesişeceği kişilerin hayatlarında geri dönülmez bir değişime yol açar.

5️⃣ Kaptan Sabertooth: Kayıp Hazinenin Peşinde (Captain Sabertooth 2)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklu ailelere hitap eden filmlere bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Animasyon, Macera, Aile

: Animasyon, Macera, Aile Yönetmen: Are Austnes, Yaprak Morali, Rasmus A. Sivertsen

Kaptan Sabertooth'un görkemli gemisi Kara Leydi, bir gece gizemli bir ziyaretçinin ardından en özel simgesi olan altın kaplan heykelinin kaybolmasıyla sarsılır. Bu olayın arkasında, son derece zeki ve kararlı Kontes Sibylla vardır. Kaptan Sabertooth ve arkadaşları, kayıp heykelin izini sürerken bir dizi eğlenceli bulmacayla karşılaşır, yeni dostluklar kurar ve bu macera boyunca birlikte takım olmanın, cesaretin ve paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu öğrenirler.

6️⃣ Düğün Evi

Tam Boyutta Gör Gerçek Ötesi'nin yanı sıra bu hafta gösterime giren bir diğer yerli film de komedi türündeki Düğün Evi.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Kamil Çetin

: Kamil Çetin Oyuncular: Durul Bazan, Ersin Korkut, İnan Ulaş Torun, Gizem Arıkan

Bursa’da bir sahil kasabasında yaşayan Faruk’un, Gülizar’a olan imkansız aşkının sonucunda intihar etmek üzereyken Muhtar Hıdır’ın araya girerek Trump’ı Mudanya’ya getirmesiyle yaşanan olayları konu alıyor.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Dijital tarafında bu haftanın en dikkat çekici işi Netflix'ten geliyor. Oscar adayı sinemacı Petra Costa'nın yeni belgeseli Apocalypse in the Tropics, bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşuyor. İşte bu hafta dijital platformlara gelecek kayda değer filmler:

1️⃣ Apocalypse in the Tropics

Tam Boyutta Gör The Edge of Democracy ile Oscar adaylığı kazanan Petra Costa, Netflix yapımı yeni belgeselinde Brezilya'daki evanjeliklerle aşırı sağ arasındaki bağa ışık tutuyor.

Tür : Belgesel

: Belgesel Yönetmen : Petra Costa

: Petra Costa Yayın Tarihi : 14 Temmuz

: 14 Temmuz Platform: Netflix

"Bir demokrasi ne zaman biter ve bir teokrasi ne zaman başlar?" Apocalypse in the Tropcis'te Petra Costa, Hıristiyan Evanjelik liderlerin Brezilya siyaseti üzerinde giderek artan gücünü inceliyor. Petra Costa, bu arayış sırasında Başkan Lula ve eski başkan Bolsonaro gibi pek çok önemli figürle görüşüyor.

2️⃣ Ortak Bela (Almost Cops)

Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer film de aksiyon ve komedi türlerini harmanlayan Almost Cops.

Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Yönetmen : Gonzalo Fernandez Carmona

: Gonzalo Fernandez Carmona Oyuncular : Kenneth Asporaat, Michel Bonset, Murth Mossel

: Kenneth Asporaat, Michel Bonset, Murth Mossel Yayın Tarihi : 11 Temmuz

: 11 Temmuz Platform: Netflix

Hollanda yapımı Almost Cops'ta haddinden fazla hevesli bir destek memuru ile pervasız bir eski dedektif ortak olmak zorunda kalınca Rotterdam sokakları kaosla dolup taşıyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon)

Tam Boyutta Gör Yaklaşık bir ay önce vizyona giren live-action Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon) filmi, bu hafta öde-izle platformlarına geliyor.

Tür : Macera, Aksiyon

: Macera, Aksiyon Yönetmen : Dean DeBlois

: Dean DeBlois Oyuncular : Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler

: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler Yayın Tarihi: 15 Temmuz

Uyarlandığı animasyon filmin hikâyesini neredeyse birebir koruyarak live-action türüne aktaracak olan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, ejderhalarla dolu bir dünyada geçiyor ve Toothless adını verdiği ejderhayla dostluk kuran minik bir Viking'in hikâyesini anlatıyor. Hiccup ile Toothless'ın bu dostluğu, tüm diyarın ejderhalara bakışını değiştiriyor. Bu yeni versiyonun yönetmen koltuğunda, animasyon filmlerin de yönetmeni ve yaratıcısı olan Dean DeBlois oturuyor.

2️⃣ Megan 2.0

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Gerard Johnstone

: Gerard Johnstone Oyuncular : Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald

: Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald Yayın Tarihi: 15 Temmuz

M3GAN, bir yapay zeka harikası olarak, iki yıl önce kontrolden çıkıp öldürücü bir çılgınlığa kalkışmış ve ardından yok edilmiştir. M3GAN’ın yaratıcısı Gemma, şimdi yüksek profilli bir yazar ve yapay zekanın hükümet denetimi konusunda savunucudur. Bu arada, Gemma’nın yeğeni Cady, şimdi 14 yaşında, Gemma’nın aşırı korumacı kurallarına karşı isyan etmeye başlamıştır. Onların bilmediği ise, M3GAN’ın temel teknolojisinin güçlü bir savunma müteahhidi tarafından çalınıp yanlış şekilde kullanılması ve bu sayede askeri sınıf bir silah olan Amelia’nın yaratılmasıdır. Amelia, nihayetinde en tehlikeli suikastçı casus haline gelir. Ancak Amelia’nın öz farkındalığı arttıkça, insanlardan emir almayı ve onları hayatta tutmayı giderek daha az ilginç bulmaktadır.

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