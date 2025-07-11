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    Sinemada bu hafta: Superman, Gerçek Ötesi, Asla Bırakma (11 Temmuz 2025)

    Bu hafta sinemalarda altı yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında Superman geliyor. James Gunn'ın (Guardians of the Galaxy) imzasını taşıyan Superman, sıfırdan başlatılan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olmasıyla da dikkat çekiyor. Superman'in yanı sıra farklı türlerden beş film daha bu hafta gösterime giriyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

    1️⃣ Superman

    Superman Tam Boyutta Gör
    James Gunn (Guardians of the Galaxy) öncülüğünde hazırlanan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Superman, bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor. Filme gelen ilk yorumlar oldukça olumlu.
    • Tür: Süper Kahraman, Fantastik
    • Yönetmen: James Gunn
    • Oyuncular: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Isabela Merced

    James Gunn'ın yazıp yönettiği filmde Clark Kent'e genç oyuncu David Corenswet hayat veriyor. Başrollerde ona Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Yeni DC Sinematik Evreni'nin temellerini atacak olan filmde Green Lantern ve Hawkgirl gibi farklı DC kahramanlarını da yer alıyor.

    2️⃣ Gerçek Ötesi (Post Truth)

    Gerçek Ötesi (Post Truth) Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka sanatçısı Alkan Avcıoğlu'nunimzasını taşıyan Gerçek Ötesi, tamamen yapay zeka ile yapılmış olmasıyla dikkat çekiyor.
    • Tür: Belgesel, AI Filmi
    • Yönetmen: Alkan Avcıoğlu

    "Gerçek dünya hakkında sahte bir film" sloganıyla pazarlanan Gerçek Ötesi'nin Başka Sinema tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle: "Tamamı yapay zekâ ile üretilen ilk uzun metrajlı belgesel film olan Gerçek Ötesi (Post Truth), hakikat ve gerçeklik kavramlarının değerini yitirdiği bir dünyaya nasıl dönüştüğümüzü inceliyor. Enformasyon bombardımanı altında yaşadığımız, gerçeğin değil onun kopyalarının hüküm sürdüğü bir çağı, çağın kendi üslubuyla belgeliyor."

    3️⃣ Asla Bırakma (Never Let Go)

    Asla Bırakma (Never Let Go) Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Halle Berry'nin başrolünü üstlendiği Asla Bırakma, post apokaliptik bir dünyada iki çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının gerilim dolu hikâyesini konu ediniyor.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Alexandre Aja
    • Oyuncular: Halle Berry, Anthony B. Jenkins, Percy Daggs IV

    Yıllardır kötü bir ruhun musallat olduğu ailenin yaşadığı gizemli olayların hikâyesi, çocuklardan birinin bu kötülüğün gerçek olup olmadığını sorgulamasıyla birdenbire korkunç bir hâl alıyor.

    4️⃣ En Değerli Hediye (The Most Precious of Cargoes)

    En Değerli Hediye (The Most Precious of Cargoes) Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde gösterilen animasyon filmi The Most Precious of Cargoes, The Artist ile Oscar kazanan Michel Hazanavicius'un imzasını taşıyor.

    Savaş zamanlarında, fakir bir oduncu ve karısı büyük bir ormanda yaşarlar. Bir gün, kadın bir kız çocuğu bulur ve onu kurtarır, bu da çiftin ve çocuğun yollarının kesişeceği kişilerin hayatlarında geri dönülmez bir değişime yol açar.

    5️⃣ Kaptan Sabertooth: Kayıp Hazinenin Peşinde (Captain Sabertooth 2)

    Kaptan Sabertooth: Kayıp Hazinenin Peşinde (Captain Sabertooth 2) Tam Boyutta Gör
    Küçük çocuklu ailelere hitap eden filmlere bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.
    • Tür: Animasyon, Macera, Aile
    • Yönetmen: Are Austnes, Yaprak Morali, Rasmus A. Sivertsen

    Kaptan Sabertooth'un görkemli gemisi Kara Leydi, bir gece gizemli bir ziyaretçinin ardından en özel simgesi olan altın kaplan heykelinin kaybolmasıyla sarsılır. Bu olayın arkasında, son derece zeki ve kararlı Kontes Sibylla vardır. Kaptan Sabertooth ve arkadaşları, kayıp heykelin izini sürerken bir dizi eğlenceli bulmacayla karşılaşır, yeni dostluklar kurar ve bu macera boyunca birlikte takım olmanın, cesaretin ve paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu öğrenirler.

    6️⃣ Düğün Evi

    Düğün Evi Tam Boyutta Gör
    Gerçek Ötesi'nin yanı sıra bu hafta gösterime giren bir diğer yerli film de komedi türündeki Düğün Evi.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Kamil Çetin
    • Oyuncular: Durul Bazan, Ersin Korkut, İnan Ulaş Torun, Gizem Arıkan

    Bursa’da bir sahil kasabasında yaşayan Faruk’un, Gülizar’a olan imkansız aşkının sonucunda intihar etmek üzereyken Muhtar Hıdır’ın araya girerek Trump’ı Mudanya’ya getirmesiyle yaşanan olayları konu alıyor.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Dijital tarafında bu haftanın en dikkat çekici işi Netflix'ten geliyor. Oscar adayı sinemacı Petra Costa'nın yeni belgeseli Apocalypse in the Tropics, bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşuyor. İşte bu hafta dijital platformlara gelecek kayda değer filmler:

    1️⃣ Apocalypse in the Tropics

    Apocalypse in the Tropics Tam Boyutta Gör
    The Edge of Democracy ile Oscar adaylığı kazanan Petra Costa, Netflix yapımı yeni belgeselinde Brezilya'daki evanjeliklerle aşırı sağ arasındaki bağa ışık tutuyor.
    • Tür: Belgesel
    • Yönetmen: Petra Costa
    • Yayın Tarihi: 14 Temmuz
    • Platform: Netflix

    "Bir demokrasi ne zaman biter ve bir teokrasi ne zaman başlar?" Apocalypse in the Tropcis'te Petra Costa, Hıristiyan Evanjelik liderlerin Brezilya siyaseti üzerinde giderek artan gücünü inceliyor. Petra Costa, bu arayış sırasında Başkan Lula ve eski başkan Bolsonaro gibi pek çok önemli figürle görüşüyor.

    2️⃣ Ortak Bela (Almost Cops)

    Almost Cops
    Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer film de aksiyon ve komedi türlerini harmanlayan Almost Cops.
    • Tür: Aksiyon, Komedi
    • Yönetmen: Gonzalo Fernandez Carmona
    • Oyuncular: Kenneth Asporaat, Michel Bonset, Murth Mossel
    • Yayın Tarihi: 11 Temmuz
    • Platform: Netflix

    Hollanda yapımı Almost Cops'ta haddinden fazla hevesli bir destek memuru ile pervasız bir eski dedektif ortak olmak zorunda kalınca Rotterdam sokakları kaosla dolup taşıyor.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon)

    Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon) Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık bir ay önce vizyona giren live-action Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon) filmi, bu hafta öde-izle platformlarına geliyor.
    • Tür: Macera, Aksiyon
    • Yönetmen: Dean DeBlois
    • Oyuncular: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler
    • Yayın Tarihi: 15 Temmuz

    Uyarlandığı animasyon filmin hikâyesini neredeyse birebir koruyarak live-action türüne aktaracak olan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, ejderhalarla dolu bir dünyada geçiyor ve Toothless adını verdiği ejderhayla dostluk kuran minik bir Viking'in hikâyesini anlatıyor. Hiccup ile Toothless'ın bu dostluğu, tüm diyarın ejderhalara bakışını değiştiriyor. Bu yeni versiyonun yönetmen koltuğunda, animasyon filmlerin de yönetmeni ve yaratıcısı olan Dean DeBlois oturuyor.

    2️⃣ Megan 2.0

    Megan 2.0 Tam Boyutta Gör
    Bu hafta öde-izle servislerine gelecek bir diğer film de Megan 2.0 olacak.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Gerard Johnstone
    • Oyuncular: Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald
    • Yayın Tarihi: 15 Temmuz

    M3GAN, bir yapay zeka harikası olarak, iki yıl önce kontrolden çıkıp öldürücü bir çılgınlığa kalkışmış ve ardından yok edilmiştir. M3GAN’ın yaratıcısı Gemma, şimdi yüksek profilli bir yazar ve yapay zekanın hükümet denetimi konusunda savunucudur. Bu arada, Gemma’nın yeğeni Cady, şimdi 14 yaşında, Gemma’nın aşırı korumacı kurallarına karşı isyan etmeye başlamıştır. Onların bilmediği ise, M3GAN’ın temel teknolojisinin güçlü bir savunma müteahhidi tarafından çalınıp yanlış şekilde kullanılması ve bu sayede askeri sınıf bir silah olan Amelia’nın yaratılmasıdır. Amelia, nihayetinde en tehlikeli suikastçı casus haline gelir. Ancak Amelia’nın öz farkındalığı arttıkça, insanlardan emir almayı ve onları hayatta tutmayı giderek daha az ilginç bulmaktadır.

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    turkelvis 19 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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