Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-31 Temmuz 2025

Jurassic World Rebirth ve Superman gibi iki büyük filmin çıkışına sahne olan Temmuz ayının ikinci yarısında da dikkat çekici filmler bulunuyor. Bunların başında Marvel'ın yeni Fantastic Four filmi geliyor. Diğer yandan korku ve komedi türündeki dikkat çekici yapımlar da sinemaseverleri bekliyor.
Temmuz Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿
Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
1️⃣ Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar (The Fantastic Four: First Steps)
- Tür: Süper Kahraman, Fantastik
- Yönetmen: Matt Shakman
- Oyuncular: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner
- Yayın Tarihi: 25 Temmuz / Vizyon
WandaVision dizisiyle dikkat çeken Matt Shakman'ın yönettiği film Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm ve Ben Grimm’in ekip olarak ilk kez bir araya gelişlerini konu alıyor. Filmde ekip, kendi yeteneklerini keşfederken bir yandan da ilk düşmanlarıyla yüzleşiyor. Fantastik Dörtlü'yü MCU'ya dâhil etme konusunda ilginç bir yol izleyen Marvel, bu ekibi ilk olarak alternatif bir evrenin parçası olarak karşımıza çıkaracak. The Fantastic Four: First Steps, 1960'lar dünyasını andıran retrofütüristik bir paralel evrende geçiyor.
2️⃣ Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum (I Know What You Did Last Summer)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Jennifer Kaytin Robinson
- Oyuncular: Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt
- Yayın Tarihi: 18 Temmuz / Vizyon
Beş arkadaş istemeden ölümcül bir araba kazasına sebep olduklarında, bu olayı gizlemeye karar vererek korkunç bir sırrı paylaşırlar. Ancak bir yıl sonra, geçmişleri peşlerini bırakmaz. Korku dolu mesajlar ve takip edilmeye başlamalarıyla, birisinin geçen yaz ne yaptıklarını bildiği ortaya çıkar. Arkadaşlar tek tek avlanırken, bu olayın daha önce de yaşandığını fark ederler ve 1997’de gerçekleşen efsanevi Southport Katliamı’nın hayatta kalan iki kişisinden yardım istemek zorunda kalırlar.
3️⃣ Happy Gilmore 2
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Kyle Newacheck
- Oyuncular: Adam Sandler, Christopher McDonald, Ben Stiller, Julie Bowen, Bad Bunny, Margaret Qualley, Travis Kelce, Eminem
- Yayın Tarihi: 25 Temmuz / Netflix
Yıllar önce bir golf turnuvasında şampiyon olup hayalini gerçekleştiren Happy Gilmore, artık emekli olmuştur. Ancak kızı bir bale okuluna girince, okulun parasını ödeyebilmek için yıllar sonra yeniden golf sahalarına dönmesi gerekir. Ne var ki aradan geçen 30 yılda epey paslanmıştır.
4️⃣ Şirinler Filmi (Smurfs)
- Tür: Animasyon, Macera, Komedi
- Yönetmen: Chris Miller
- Yayın Tarihi: 18 Temmuz / Vizyon
Şirin Baba kötü büyücüler Razamel ve Gargamel tarafından gizemli bir şekilde kaçırıldığında, Şirine Şirinleri onu kurtarmak için gerçek dünyaya bir göreve götürür. Şirinler yeni arkadaşlarının yardımıyla evreni kurtarmak için kaderlerini neyin belirlediğini keşfetmelidir. Bu yeni Şirinler filminde müzik de önemli bir yer tutuyor. Film için yeni şarkı besteleyen isimler arasında Rihanna ve Tyla gibi ünlü şarkıcılar yer alıyor.
5️⃣ Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)
- Tür: Romantik
- Yönetmen: Michel Gondry
- Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Tom Wilkinson
- Yayın Tarihi: 18 Temmuz / Vizyon
Film, ayrıldığı sevgilisini hafızasından sildirmeye karar veren Joel Barish'in hikâyesini konu edimiyor. İki yıllık ilişkisini hafızasından silen eski sevgilisi Clementine'in bu şaşırtıcı kararı üzerine Joel de aynı prosedürü kendisi için uygulatmak ister. Ancak hafızası silinirken, ilişkisinin güzel anılarını tekrar yaşadıkça pişmanlık duyar ve süreci durdurmak ister.
6️⃣ Ben Efsaneyim (I am Legend)
- Tür: Romantik
- Yönetmen: Francis Lawrence
- Oyuncular: Will Smith, Alice Braga
- Yayın Tarihi: 18 Temmuz / Vizyon
Ben Efsaneyim, tuhaf bir virüsün insanlığın büyük bölümünü öldürdüğü, geri kalanlarını ise canavarlaştırdığı bir dünyada geçiyor. New York'ta hayatta kalan tek kişi olan bilim insanı Robert Neville (Will Smith), bir yandan hayatta kalan başka birilerini bulmak için dünyanın dört bir yanına mesajlar yollarken, diğer yandan araştırmasını tamamlayıp virüsün etkilerini tersine çevirmeye çalışıyor.
7️⃣ Aşıklar Şehri (La La Land)
- Tür: Romantik
- Yönetmen: Damien Chazelle
- Oyuncular: Emma Stone, Ryan Gosling, Rosemarie DeWitt, J.K. Simmons
- Yayın Tarihi: 25 Temmuz / Vizyon
Hırslı bir caz piyanisti olan Sebastian ile oyuncu olma hayali kuran Mia'nın yolları Los Angeles’ta kesişir. Kariyer hedefleri ve kişisel arzuları arasında denge kurmaya çalışırken birbirlerine aşık olurlar. Ancak bu ışıklı şehirde aşkı yaşatmak o kadar kolay değildir. Renkli dans sahneleri, nostaljik anlatımı ve melankolik finaliyle film, hayallerin peşinden gitmenin bedelini ve aşkın zamanla sınanan doğasını işleyen modern bir klasik.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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