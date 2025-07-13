Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Superman filmi gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

    Yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Superman, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Filmin gişedeki ilk hafta sonu itibarıyla Man of Steel'in önünde seyrediyor.

    Superman Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen yeni Superman filmi bu hafta vizyona girdi. James Gunn (Guardians of the Galaxy) öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Superman, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Genel olarak olumlu yorumlar alan film, gişedeki ilk hafta sonunda sadece ABD'de 123 milyon dolar hasılat yaparak etkileyici bir çıkış yaptı. Superman'in ilk hafta sonu performansı Man of Steel'in (116 milyon dolar) önünde.

    Superman, İlk Hafta Sonunda 218 Milyon Dolar Hasılata Ulaştı

    Superman, ABD dışındaki bölgelerde beklentilerin biraz altında kalsa da ilk hafta sonunda globalden 95 milyon dolar toplamayı başardı. Böylece filmin toplam gişesi 218 milyon dolara ulaştı. Bu da Superman'i 2025'in en iyi açılış yapan üçüncü filmi yapıyor. İlk iki sırada ise Jurassic World Rebirth ve A Minecraft Movie bulunuyor.

    Şimdi asıl soru Superman'in bu performansını sonraki haftalarda sürdürüp sürdüremeyeceği. Son dönemde Marvel fimlerinde de gördüğümüz üzere bu tarz filmler açılış haftasından sonra sert bir düşüş yaşayabilir. Ancak Superman'in genel olarak olumlu yorumlar almış olması bu düşüşü biraz yumuşatabilir.

    Superman'in gişede nasıl bir performans sergileyeceği, tüm DC Sinematik Evreni'nin kaderini belirleyecek. Çünkü bu filmin hayal kırıklığı yaratması, ardından gelecek filmler için de handikap yaratabilir.

    DC, artık bir önceki sinematik evreni tamamen geride bıraktığı için, bu yeni filmde Superman'i Henry Cavill değil, genç oyuncu David Corenswet canlandırıyor. Corenswet'e Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Wendell Pierce gibi isimler de yer alıyor.

    Yeni sinematik evrenin temellerini atan Superman'de Green Lantern ve Hawkgirl gibi farklı DC kahramanları da yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    Profil resmi
    turkelvis 2 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 3 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 4 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Anlık Fırsatlar
    Son 15 Dakika'da ve En Son Tıklananlar
    Son 15 Dakikanın En Çok Tıklananları
    Son Tıklanan Sıcak Fırsatlar
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lost 4.sezon bayan azdırıcı damla migros klasör veya dosya başka bir programda açık olduğundan bu eylem gerçekleştirilemiyor gaza basınca devir yükselip düşüyor fiat doblo 1.3 multijet premio yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO Yoga Slim 6
    LENOVO Yoga Slim 6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum