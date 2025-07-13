Yeni Superman filmi gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen yeni Superman filmi bu hafta vizyona girdi. James Gunn (Guardians of the Galaxy) öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Superman, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Genel olarak olumlu yorumlar alan film, gişedeki ilk hafta sonunda sadece ABD'de 123 milyon dolar hasılat yaparak etkileyici bir çıkış yaptı. Superman'in ilk hafta sonu performansı Man of Steel'in (116 milyon dolar) önünde.

Superman, İlk Hafta Sonunda 218 Milyon Dolar Hasılata Ulaştı

Superman, ABD dışındaki bölgelerde beklentilerin biraz altında kalsa da ilk hafta sonunda globalden 95 milyon dolar toplamayı başardı. Böylece filmin toplam gişesi 218 milyon dolara ulaştı. Bu da Superman'i 2025'in en iyi açılış yapan üçüncü filmi yapıyor. İlk iki sırada ise Jurassic World Rebirth ve A Minecraft Movie bulunuyor.

Şimdi asıl soru Superman'in bu performansını sonraki haftalarda sürdürüp sürdüremeyeceği. Son dönemde Marvel fimlerinde de gördüğümüz üzere bu tarz filmler açılış haftasından sonra sert bir düşüş yaşayabilir. Ancak Superman'in genel olarak olumlu yorumlar almış olması bu düşüşü biraz yumuşatabilir.

Superman'in gişede nasıl bir performans sergileyeceği, tüm DC Sinematik Evreni'nin kaderini belirleyecek. Çünkü bu filmin hayal kırıklığı yaratması, ardından gelecek filmler için de handikap yaratabilir.

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DC, artık bir önceki sinematik evreni tamamen geride bıraktığı için, bu yeni filmde Superman'i Henry Cavill değil, genç oyuncu David Corenswet canlandırıyor. Corenswet'e Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Wendell Pierce gibi isimler de yer alıyor.

Yeni sinematik evrenin temellerini atan Superman'de Green Lantern ve Hawkgirl gibi farklı DC kahramanları da yer alıyor.

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