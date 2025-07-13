Yeni Superman filmi gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

Superman, İlk Hafta Sonunda 218 Milyon Dolar Hasılata Ulaştı
Superman, ABD dışındaki bölgelerde beklentilerin biraz altında kalsa da ilk hafta sonunda globalden 95 milyon dolar toplamayı başardı. Böylece filmin toplam gişesi 218 milyon dolara ulaştı. Bu da Superman'i 2025'in en iyi açılış yapan üçüncü filmi yapıyor. İlk iki sırada ise Jurassic World Rebirth ve A Minecraft Movie bulunuyor.
Şimdi asıl soru Superman'in bu performansını sonraki haftalarda sürdürüp sürdüremeyeceği. Son dönemde Marvel fimlerinde de gördüğümüz üzere bu tarz filmler açılış haftasından sonra sert bir düşüş yaşayabilir. Ancak Superman'in genel olarak olumlu yorumlar almış olması bu düşüşü biraz yumuşatabilir.
Superman'in gişede nasıl bir performans sergileyeceği, tüm DC Sinematik Evreni'nin kaderini belirleyecek. Çünkü bu filmin hayal kırıklığı yaratması, ardından gelecek filmler için de handikap yaratabilir.
DC, artık bir önceki sinematik evreni tamamen geride bıraktığı için, bu yeni filmde Superman'i Henry Cavill değil, genç oyuncu David Corenswet canlandırıyor. Corenswet'e Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Wendell Pierce gibi isimler de yer alıyor.
Yeni sinematik evrenin temellerini atan Superman'de Green Lantern ve Hawkgirl gibi farklı DC kahramanları da yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre