The Penguin'in 2. sezonuyla ekranlara dönmesi yıllar sürebilir

Tam Boyutta Gör DC çizgi romanlarının en popüler kötü adamlarından biri olan Penguen, geçtiğimiz yıl kendi dizisiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Matt Reeves imzalı The Batman filmiyle aynı evrende geçen dizi, oldukça başarılı oldu. Hem övgü toplayan, hem de izlenme rakamlarıyla HBO'nun yüzünü güldüren The Penguin, dün aldığı 24 Emmy adaylığıyla bu başarısını taçlandırdı.

Emmy adaylarının açıklanmasının ardından basınla bir araya gelen HBO Başkanı Casey Bloys'a The Penguin'in 2. sezonu da soruldu. Bloys, 2. sezonun gerçeğe dönüşeceği konusunda oldukça umutlu konuşsa da bu açıklama sırasında kullandığı ifadeler, bunun öyle yakında zamanda olmayacağını gösterdi.

2025 Emmy adayları açıklandı 9 sa. önce eklendi

Matt Reeves, Şu Anda Tüm Odağını The Batman 2'ye Çevirmiş Durumda

Casey Bloys, Matt Reeves'in şu anda odağını The Batman 2'ye çevirdiğini ve önceliğinin o olduğunu ifade etti: "Şu an Matt Reeves için bir numaralı öncelik yeni Batman filmini hayata geçirmek. (...) Matt ve (dizinin başındaki isim olan) Lauren LeFranc'ın 2. sezon için çeşitli fikirler üzerinde durduklarını biliyorum. Yani ileride yeni bir sezon çekilebilir mi? Bu kesinlikle mümkün. Ama şimdi Matt'in önceliği film. Lauren filmin yanı sıra işleyebilecek bir kaç fikir üzerinde çalışıyor. Bence 2. sezon mümkün. Ama şu an için bilemiyorum."

Casey Bloys'un bu açıklamalarına bakınca The Penguin'in yakın zamanda ekranlara dönme ihtimalinin oldukça düşük olduğu anlaşılıyor. Çünkü Matt Reeves en az bir yıl daha The Batman 2'nin prodüksiyonu ile meşgul olacak. Diğer yandan 2. sezonun hikâyesini de filme uygun olarak şekillendirmek gerekecek. Neticede Penguen karakteri The Batman 2'de de yer alacak. Filmin hikâyesini bozmamak için belki de önce filmin çıkması beklenecek. Tüm bunlar göz önüne alındığında, The Penguin'in 2027'den önce ekranlara dönmesi pek mümkün görünmüyor ki bu bile iyimser bir tahmin olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The Penguin 2. sezon için bekleyiş uzun olacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: