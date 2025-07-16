The Penguin'in 2. sezonuyla ekranlara dönmesi yıllar sürebilir

Emmy adaylarının açıklanmasının ardından basınla bir araya gelen HBO Başkanı Casey Bloys'a The Penguin'in 2. sezonu da soruldu. Bloys, 2. sezonun gerçeğe dönüşeceği konusunda oldukça umutlu konuşsa da bu açıklama sırasında kullandığı ifadeler, bunun öyle yakında zamanda olmayacağını gösterdi.
Matt Reeves, Şu Anda Tüm Odağını The Batman 2'ye Çevirmiş Durumda
Casey Bloys, Matt Reeves'in şu anda odağını The Batman 2'ye çevirdiğini ve önceliğinin o olduğunu ifade etti: "Şu an Matt Reeves için bir numaralı öncelik yeni Batman filmini hayata geçirmek. (...) Matt ve (dizinin başındaki isim olan) Lauren LeFranc'ın 2. sezon için çeşitli fikirler üzerinde durduklarını biliyorum. Yani ileride yeni bir sezon çekilebilir mi? Bu kesinlikle mümkün. Ama şimdi Matt'in önceliği film. Lauren filmin yanı sıra işleyebilecek bir kaç fikir üzerinde çalışıyor. Bence 2. sezon mümkün. Ama şu an için bilemiyorum."
Casey Bloys'un bu açıklamalarına bakınca The Penguin'in yakın zamanda ekranlara dönme ihtimalinin oldukça düşük olduğu anlaşılıyor. Çünkü Matt Reeves en az bir yıl daha The Batman 2'nin prodüksiyonu ile meşgul olacak. Diğer yandan 2. sezonun hikâyesini de filme uygun olarak şekillendirmek gerekecek. Neticede Penguen karakteri The Batman 2'de de yer alacak. Filmin hikâyesini bozmamak için belki de önce filmin çıkması beklenecek. Tüm bunlar göz önüne alındığında, The Penguin'in 2027'den önce ekranlara dönmesi pek mümkün görünmüyor ki bu bile iyimser bir tahmin olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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