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    The Penguin'in 2. sezonuyla ekranlara dönmesi yıllar sürebilir

    Geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonuyla epey ses getiren The Penguin dizisi, yakın zamanda ekranlara dönmeyecek gibi görünüyor. Gelen son açıklama, 2. sezon için bekleyişin uzun olacağını gösteriyor.

    The Penguin 2. sezon Tam Boyutta Gör
    DC çizgi romanlarının en popüler kötü adamlarından biri olan Penguen, geçtiğimiz yıl kendi dizisiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Matt Reeves imzalı The Batman filmiyle aynı evrende geçen dizi, oldukça başarılı oldu. Hem övgü toplayan, hem de izlenme rakamlarıyla HBO'nun yüzünü güldüren The Penguin, dün aldığı 24 Emmy adaylığıyla bu başarısını taçlandırdı.

    Emmy adaylarının açıklanmasının ardından basınla bir araya gelen HBO Başkanı Casey Bloys'a The Penguin'in 2. sezonu da soruldu. Bloys, 2. sezonun gerçeğe dönüşeceği konusunda oldukça umutlu konuşsa da bu açıklama sırasında kullandığı ifadeler, bunun öyle yakında zamanda olmayacağını gösterdi.

    Matt Reeves, Şu Anda Tüm Odağını The Batman 2'ye Çevirmiş Durumda

    Casey Bloys, Matt Reeves'in şu anda odağını The Batman 2'ye çevirdiğini ve önceliğinin o olduğunu ifade etti: "Şu an Matt Reeves için bir numaralı öncelik yeni Batman filmini hayata geçirmek. (...) Matt ve (dizinin başındaki isim olan) Lauren LeFranc'ın 2. sezon için çeşitli fikirler üzerinde durduklarını biliyorum. Yani ileride yeni bir sezon çekilebilir mi? Bu kesinlikle mümkün. Ama şimdi Matt'in önceliği film. Lauren filmin yanı sıra işleyebilecek bir kaç fikir üzerinde çalışıyor. Bence 2. sezon mümkün. Ama şu an için bilemiyorum."

    Casey Bloys'un bu açıklamalarına bakınca The Penguin'in yakın zamanda ekranlara dönme ihtimalinin oldukça düşük olduğu anlaşılıyor. Çünkü Matt Reeves en az bir yıl daha The Batman 2'nin prodüksiyonu ile meşgul olacak. Diğer yandan 2. sezonun hikâyesini de filme uygun olarak şekillendirmek gerekecek. Neticede Penguen karakteri The Batman 2'de de yer alacak. Filmin hikâyesini bozmamak için belki de önce filmin çıkması beklenecek. Tüm bunlar göz önüne alındığında, The Penguin'in 2027'den önce ekranlara dönmesi pek mümkün görünmüyor ki bu bile iyimser bir tahmin olabilir.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 3 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

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    LastStand 4 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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