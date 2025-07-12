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    The Office'in devam dizisi The Paper'ın yayın tarihi açıklandı

    The Office'in yeni versiyonu geliyor. The Paper adını taşıyan bu devam dizisi, yeni bir ofiste geçecek ve yeni bir ekibin maceralarını konu alacak. İşte detaylar:        

    The Paper Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen komedi dizilerinden biri olan The Office, yıllar sonra yeni bir versiyonla ekranlara dönüyor. The Paper adını taşıyan bu yeni versiyon, orijinal diziyi yapan ekip tarafından hazırlanıyor ama bu kez yepyeni karakterlere odaklanıyor.

    The Office gibi The Paper da ufak bir ofiste geçiyor. Hikâye aynı The Office'te olduğu gibi sahte bir belgesel formatında izleyicilere sunulacak. Bu kez hikâyenin merkezindeki ofis, zar zor ayakta kalmaya çalışan köklü bir gazetenin ofisi olacak.

    The Paper, 4 Eylül'de İzleyici ile Buluşacak

    Bu yeni versiyonun yayıncısı Peacock platformu olacak. Merakla beklenen komedi dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan Peacock, dizinin yayın tarihini açıkladı. The Paper, 4 Eylül'de izleyici ile buluşacak.

    Bu yeni versiyonun başrolünde Domhnall Gleeson (About Time, Ex-Machina) yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key gibi isimler eşlik ediyor. Orijinal dizideki rolünü yineleyen tek isim ise Oscar Martinez rolüyle geri dönecek olan Oscar Nuñez olacak.

    The Office'in ana karakterlerinden hiçbirini barındırmayan The Paper'ın serinin hayranları tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. Ne var ki işin arkasında yine Greg Daniels'ın olması, bu eksikliğe rağmen projeye dair beklenti oluşturuyor.

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    turkelvis 1 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 2 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 3 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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