The Office'in devam dizisi The Paper'ın yayın tarihi açıklandı

The Office gibi The Paper da ufak bir ofiste geçiyor. Hikâye aynı The Office'te olduğu gibi sahte bir belgesel formatında izleyicilere sunulacak. Bu kez hikâyenin merkezindeki ofis, zar zor ayakta kalmaya çalışan köklü bir gazetenin ofisi olacak.
The Paper, 4 Eylül'de İzleyici ile Buluşacak
Bu yeni versiyonun yayıncısı Peacock platformu olacak. Merakla beklenen komedi dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan Peacock, dizinin yayın tarihini açıkladı. The Paper, 4 Eylül'de izleyici ile buluşacak.
Bu yeni versiyonun başrolünde Domhnall Gleeson (About Time, Ex-Machina) yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key gibi isimler eşlik ediyor. Orijinal dizideki rolünü yineleyen tek isim ise Oscar Martinez rolüyle geri dönecek olan Oscar Nuñez olacak.
The Office'in ana karakterlerinden hiçbirini barındırmayan The Paper'ın serinin hayranları tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. Ne var ki işin arkasında yine Greg Daniels'ın olması, bu eksikliğe rağmen projeye dair beklenti oluşturuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre