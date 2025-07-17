Eski OpenAI yöneticisi Mira Murati, yeni şirketiyle ilk ürününü çıkarmaya hazırlanıyor

Mira Murati, İlk Ürünlerinin Açık Kaynak Kodlu Olacağını Söylüyor
Bugün yaptığı açıklamada Thinking Machines Lab'in finansörlerden 2 milyar dolar daha yatırım aldığını belirten Mira Murati, ilk ürünlerini önümüzdeki aylarda piyasaya süreceklerini duyurdu. Murati, bu ürünün isteğe göre özelleştirilmiş yapay zeka modelleri geliştirmek isteyen araştırmacılar ve şirketler için kullanışlı bir araç olacağını söylüyor. Murati'nin açıklamaları, bu ürünün kısmen de olsa açık kaynak kodlu olacağına işaret ediyor.
Mira Murati, bugün X'te paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sohbet ederek, görerek ve karmaşık şekillerde işbirliği yaparak dünyayla nasıl doğal bir şekilde etkileşime girdiğimizi dikkate alan çok modlu bir yapay zeka geliştiriyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde ilk ürünümüzü paylaşabileceğimiz için heyecanlıyız."
Thinking Machines Lab'de bu proje üzerinde çalışan Alexander Kirillov ise bu ürünü "dünyadaki en iddialı multimodal (çok modlu) AI programı" olarak tanımlıyor.
OpenAI'ın kendi açık modelini ertelemek zorunda kaldığı bu dönemde Thinking Machines Lab'den bu tarz bir yapay zeka ürünü gelmesi, şirketin başarı şansını arttırabilir. Nitekim Murati'nin bu açıklamayı, OpenAI'ın erteleme duyurusundan sadece birkaç gün sonra yapması da dikkat çekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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