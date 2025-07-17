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    Eski OpenAI yöneticisi Mira Murati, yeni şirketiyle ilk ürününü çıkarmaya hazırlanıyor

    OpenAI'ın eski teknoloji direktörü Mira Murati, OpenAI'dan ayrıldıktan sonra kurduğu Thinking Machines Lab'in ilk ürününü "birkaç ay içinde" çıkaracağını açıkladı.       

    Mira Murati yeni yapay zeka şirketi Tam Boyutta Gör
    OpenAI'ın yükseliş döneminde CTO (teknoloji direktörü) olarak önemli bir rol üstlenen Mira Murati, 2023 yılında OpenAI'da yaşanan iç karışıklığın ardından şirketten ayrılmış, yaklaşık bir yıl sonra da kendi şirketi Thinking Machines Lab'i kurmuştu. Bu yeni şirketinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Murati, bu meraklı bekleyişin çok yakında sona ereceğini söylüyor.

    Mira Murati, İlk Ürünlerinin Açık Kaynak Kodlu Olacağını Söylüyor

    Bugün yaptığı açıklamada Thinking Machines Lab'in finansörlerden 2 milyar dolar daha yatırım aldığını belirten Mira Murati, ilk ürünlerini önümüzdeki aylarda piyasaya süreceklerini duyurdu. Murati, bu ürünün isteğe göre özelleştirilmiş yapay zeka modelleri geliştirmek isteyen araştırmacılar ve şirketler için kullanışlı bir araç olacağını söylüyor. Murati'nin açıklamaları, bu ürünün kısmen de olsa açık kaynak kodlu olacağına işaret ediyor.

    Mira Murati, bugün X'te paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sohbet ederek, görerek ve karmaşık şekillerde işbirliği yaparak dünyayla nasıl doğal bir şekilde etkileşime girdiğimizi dikkate alan çok modlu bir yapay zeka geliştiriyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde ilk ürünümüzü paylaşabileceğimiz için heyecanlıyız."

    Thinking Machines Lab'de bu proje üzerinde çalışan Alexander Kirillov ise bu ürünü "dünyadaki en iddialı multimodal (çok modlu) AI programı" olarak tanımlıyor.

    OpenAI'ın kendi açık modelini ertelemek zorunda kaldığı bu dönemde Thinking Machines Lab'den bu tarz bir yapay zeka ürünü gelmesi, şirketin başarı şansını arttırabilir. Nitekim Murati'nin bu açıklamayı, OpenAI'ın erteleme duyurusundan sadece birkaç gün sonra yapması da dikkat çekiyor.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 8 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 9 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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