Eski OpenAI yöneticisi Mira Murati, yeni şirketiyle ilk ürününü çıkarmaya hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör OpenAI'ın yükseliş döneminde CTO (teknoloji direktörü) olarak önemli bir rol üstlenen Mira Murati, 2023 yılında OpenAI'da yaşanan iç karışıklığın ardından şirketten ayrılmış, yaklaşık bir yıl sonra da kendi şirketi Thinking Machines Lab'i kurmuştu. Bu yeni şirketinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Murati, bu meraklı bekleyişin çok yakında sona ereceğini söylüyor.

Mira Murati, İlk Ürünlerinin Açık Kaynak Kodlu Olacağını Söylüyor

Bugün yaptığı açıklamada Thinking Machines Lab'in finansörlerden 2 milyar dolar daha yatırım aldığını belirten Mira Murati, ilk ürünlerini önümüzdeki aylarda piyasaya süreceklerini duyurdu. Murati, bu ürünün isteğe göre özelleştirilmiş yapay zeka modelleri geliştirmek isteyen araştırmacılar ve şirketler için kullanışlı bir araç olacağını söylüyor. Murati'nin açıklamaları, bu ürünün kısmen de olsa açık kaynak kodlu olacağına işaret ediyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 14 Temmuz 2025 2 gün önce eklendi

Mira Murati, bugün X'te paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sohbet ederek, görerek ve karmaşık şekillerde işbirliği yaparak dünyayla nasıl doğal bir şekilde etkileşime girdiğimizi dikkate alan çok modlu bir yapay zeka geliştiriyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde ilk ürünümüzü paylaşabileceğimiz için heyecanlıyız."

Thinking Machines Lab'de bu proje üzerinde çalışan Alexander Kirillov ise bu ürünü "dünyadaki en iddialı multimodal (çok modlu) AI programı" olarak tanımlıyor.

OpenAI'ın kendi açık modelini ertelemek zorunda kaldığı bu dönemde Thinking Machines Lab'den bu tarz bir yapay zeka ürünü gelmesi, şirketin başarı şansını arttırabilir. Nitekim Murati'nin bu açıklamayı, OpenAI'ın erteleme duyurusundan sadece birkaç gün sonra yapması da dikkat çekiyor.

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Mira Murati'nin yeni AI şirketi ilk ürününü çok yakında çıkaracak

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