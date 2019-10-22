Uçak kanatları için yeni kompozit metal köpük

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Uçak kanatlarının ön kenarları çok zorlu özelliklere karşı koyabilecek bir yapıya sahip olmalıdır. Yeni araştırmalar, çelik kompozit metal köpük (CMF) ve epoksi reçinenin bir kombinasyonunun, şu anda yaygın kullanımda olan alüminyumdan daha fazla istenen özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.

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CMF, alüminyum ile aynı ağırlıkta olsa da, güvenlik ve yakıt verimliliği açısından daha çekici kılan özelliklere sahip diyen araştırmacılar, bulunan bu malzemenin zorlu uçuş şartlarına dayanabilecek bir mukavemete sahip olduğunu belirttiler.

CMF'nin hidrofobik(sudan kaçınan) bir epoksi reçineye batırılması ve reçineyi hem içi oyuk kürelerin içine hem de çelik yapının içinde bulunan çok daha küçük gözeneklerin içine çekmek için vakum kuvvetleri kullanılır. Bu, CMF gözeneklerinin yaklaşık yüzde 88'inin epoksi reçinesiyle dolmasını sağlar.

Araştırmacılar, epoksi reçine-CMF kombinasyonunu ve havacılık sınıfı alüminyumlarının performans değerlerini görmek için test ettiler. Suyun malzemeden ne kadar hızlı aktığını belirleyen temas açısı, parçacık aşınması veya malzemenin erozyona ne kadar dayandığı gibi konularda teste giren malzemelerden epoksi reçine-CMF kombinasyonu her konuda alüminyumu geride bırakmıştır. Epoksi reçine-CMF kombinasyonu temas açısında %130, parçacık aşınması veya malzemenin erozyona mukavemetinde en az %50 daha iyi performans göstermiştir.

Araştırmacılar, "Alüminyum şu anda sabit kanatlı ve döner kanatlı uçak kanatlarının ön kenarını yapmak için tercih edilen bir malzemedir ancak sonuçlarımız, CMF-epoksi reçine kombinasyonun aynı ağırlıkta daha iyi performans sunan değerli bir ikame olabileceğini göstermektedir." dediler.

https://scitechdaily.com/remarkable-composite-metal-foam-outperforms-aluminum-for-use-in-aircraft-wings/