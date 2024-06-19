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    Anlık Bildirim

    Nothing'in alt markası CMF, yeni ürünlerini 8 Temmuz'da piyasaya sürecek

    Nothing'in alt markası olan CMF, yeni ürünleri Watch Pro 2, Buds Pro 2 ve markanın ilk akıllı telefonu olan CMF Phone 1'i 8 Temmuz'da piyasaya sürecek. İşte detaylar:
    CMF, yeni ürünlerini 8 Temmuz'da piyasaya sürecek
    Uygun fiyatlı ürünlerinin kullanıcılara sunduğu performansıyla dikkat çeken Nothing, geçtiğimiz yıl alt markası CMF'nin ilk ürünleri Buds Pro, Watch Pro ve Power'ı piyasaya sürmüştü. Şirket şimdilerde ise Buds Pro ve Watch Pro'nun yeni nesli ile birlikte markanın ilk akıllı telefonu olan CMF Phone 1'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    CMF Phone 1, Watch Pro 2 ve Buds Pro 2 çok yakında

    Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan teaser görüntüleri, CMF Phone 1'in ayrıntılarını ortaya çıkarmıştı. Arka tarafta özel aksesuarlar için "Nothing Lock" mekanizmasının yanı sıra CMF Neckband Pro Bluetooth kulaklıklardakine benzer bir döner kadran sunacak. Cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekran ile geleck cihaz, Dimensity 7300 SoC'den güç alacak. 50MP çift arka kamera kurulumuna sahip cihaz, ön tarafta da 16MP selfie kamerasına sahip olacak ve 5.000 mAh bataryadan güç alacak.

    CMF, yeni ürünlerini 8 Temmuz'da piyasaya sürecek
    $249-$279 arasında bir fiyat etiketine sahip olması beklenen CMF Phone 1 hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. Ayrıca 8 Temmuz'da gerçekleşecek etkinlik sırasında markanın ilk telefonuna şirketin diğer ürünleri olan Watch Pro 2 ve Buds Pro 2 eşlik edecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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