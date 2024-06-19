Nothing'in alt markası CMF, yeni ürünlerini 8 Temmuz'da piyasaya sürecek

Uygun fiyatlı ürünlerinin kullanıcılara sunduğu performansıyla dikkat çeken Nothing, geçtiğimiz yıl alt markası CMF'nin ilk ürünleri Buds Pro, Watch Pro ve Power'ı piyasaya sürmüştü. Şirket şimdilerde ise Buds Pro ve Watch Pro'nun yeni nesli ile birlikte markanın ilk akıllı telefonu olan CMF Phone 1'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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CMF Phone 1, Watch Pro 2 ve Buds Pro 2 çok yakında

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan teaser görüntüleri, CMF Phone 1'in ayrıntılarını ortaya çıkarmıştı. Arka tarafta özel aksesuarlar için "Nothing Lock" mekanizmasının yanı sıra CMF Neckband Pro Bluetooth kulaklıklardakine benzer bir döner kadran sunacak. Cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekran ile geleck cihaz, Dimensity 7300 SoC'den güç alacak. 50MP çift arka kamera kurulumuna sahip cihaz, ön tarafta da 16MP selfie kamerasına sahip olacak ve 5.000 mAh bataryadan güç alacak.

$249-$279 arasında bir fiyat etiketine sahip olması beklenen CMF Phone 1 hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. Ayrıca 8 Temmuz'da gerçekleşecek etkinlik sırasında markanın ilk telefonuna şirketin diğer ürünleri olan Watch Pro 2 ve Buds Pro 2 eşlik edecek.

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